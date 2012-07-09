Genius'dan tabletler için Bluetooth'lu klavye; LuxePad 9100

Bilgisayar çevre birimleri üreticisi Tayvan merkezli Genius, LuxePad 900 ismini verdiği yeni tablet klavyesini ürün gamına ekledi.





Tabletlerle iletişimi Bluetooth üzerinden gerçekleştiren LuxePad 9100, makas tipi yapısındaki tuşları ile akıcı ve rahat bir kullanım sunarken; kutu içeriğindeki deri taşıma kılıfı hem klavyeyi dış etkenlere karşı koruyor hem de kullanım esnasında tabletin duruş açısını ayarlayabileceğiniz bir stand olarak kullanılabiliyor. Enerji ihtiyacını 2 adet AAA alkali pilden karşılayan LuxePad 9100, iOS 4 ve Android 3.0 üzerindeki tabletlerin yanı sıra ayrıca Windows Vista, XP ve 7’li bilgisayarlara da destek sunuyor.





292 gf ağırlığında ve 26,4 x 12,8 x 1,75 mm boyutlarındaki LuxePad 9100 için ülkemizdeki son tüketici fiyatı ise 143 TL olarak belirlenmiş.