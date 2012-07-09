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Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Genius'dan tabletler için Bluetooth'lu klavye; LuxePad 9100

6 yıl
6,3b
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6
Taşınabilir Bilgisayarlar
Shady
Haber Editörü
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Bilgisayar çevre birimleri üreticisi Tayvan merkezli Genius, LuxePad 900 ismini verdiği yeni tablet klavyesini ürün gamına ekledi.

Tabletlerle iletişimi Bluetooth üzerinden gerçekleştiren LuxePad 9100, makas tipi yapısındaki tuşları ile akıcı ve rahat bir kullanım sunarken; kutu içeriğindeki deri taşıma kılıfı hem klavyeyi dış etkenlere karşı koruyor hem de kullanım esnasında tabletin duruş açısını ayarlayabileceğiniz bir stand olarak kullanılabiliyor. Enerji ihtiyacını 2 adet AAA alkali pilden karşılayan LuxePad 9100, iOS 4 ve Android 3.0 üzerindeki tabletlerin yanı sıra ayrıca Windows Vista, XP ve 7’li bilgisayarlara da destek sunuyor.

292 gf ağırlığında ve 26,4 x 12,8 x 1,75 mm boyutlarındaki LuxePad 9100 için ülkemizdeki son tüketici fiyatı ise 143 TL olarak belirlenmiş.

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Mr.Legend 6 yıl
Android, IOS için üretilimiş bir klavyede neden Windows logosu var? Ayrıca Genius'un ürünleri böyle pahalı mı olurdu yav ?
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furky86 6 yıl
Logitech çakması olmuş hem de fiyat daha pahalı :)) komik...
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Pardus Linux 6 yıl
_bluescream_
iyi hoş da 140 lira biraz fazla olmamışmı :(

Genius için fazlasıyla pahalı. Bende Genius'u görünce en sonunda tabletler için uygun fiyatlı bir aksesuar geliyor zannettim, bu tablet aksesuarları piyasasıda oyuncu aksesuarları gibi üç kağıtçılık piyasasına döndü. Tablet için yaz istediğin fiyatı yaz...
1 Yanıt Yanıtla +1
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_bluescream_ 6 yıl Pardus Linux
Pardus Linux

_bluescream_

iyi hoş da 140 lira biraz fazla olmamışmı :(


Genius için fazlasıyla pahalı. Bende Genius'u görünce en sonunda tabletler için uygun fiyatlı bir aksesuar geliyor zannettim, bu tablet aksesuarları piyasasıda oyuncu aksesuarları gibi üç kağıtçılık piyasasına döndü. Tablet için yaz istediğin fiyatı yaz...

Aynen kardeşim genuıs dediğin int cafelerde 10liraya fare 15 liraya klavye genel olarak kalitesi yüksek olmayan ucuz modellerdir. ana dedim ucuz ise alırımda valla fiyatı görünce beynimde şimşekler çaktı :)
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Kitmaker 6 yıl
Aynen gerçekten güzel tasarım. Font da gayet güzel oturmuş bu klavyeye. ama o kadar para nedir ya.
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_bluescream_ 6 yıl
iyi hoş da 140 lira biraz fazla olmamışmı :(
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