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Giada, AMD Fusion tabanlı Mini-ITX anakartını satışa sundu

8 yıl
9,5b
1
6
Anakart
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Çin merkezli donanım üreticilerinden Giada, AMD'nin Fusion platformunu temel alan Mini-ITX formundaki yeni anakartını kullanıma sundu. MI-E350 isimli anakart, AMD'nin 1.6GHz'de çalışan çift çekirdekli Fusion E-350 işlemcisinden güç alıyor ve işlemciye entegre olarak gelen DirectX 11 destekli Radeon HD 6310 IGP'sini kullanıyor. Sahip olduğu grafik işlem birimi sayesinde hem DirectX 11 hem de Full HD video desteği sunan anakart, aynı segmentteki benzer çözümlerden farklı olarak standart bellek yerine dizüstü bilgisayarlarda kullanılan SO-DIMM belleklerle çalışıyor. 4GB'a kadar çift kanal DDR3-1066MHz bellek desteği sunan anakart, genişleme olanakları açısından da benzer çözümlerin gerisinde kalıyor zira kart üzerinde harici ekran kartı kullanımı için PCIe x16 slotu bulunmadığını görüyoruz.

Sahip olduğu özelliklerle son kullanıcılardan öte kompakt boyutlu bilgisayar hazırlamak isteyen sistem üreticilerinin hedeflendiği anakart üzerinde soğutma için fana yer verildiğini görüyoruz. Görüntü aktarımı için DVI ve HDMI portlarıyla donatılan anakart, aynı zamanda USB 3.0 teknolojisine de destek sunuyor. Diğer özellikleri arasında Gigabit Ethernet ve 7.1 kanal yüksek tanımlı ses desteği gibi detaylara yer verilen Giada MI-E350, Japonya'da 100 doları civarındaki etiket fiyatıyla satışa sunuluyor.


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Mr.Legend 8 yıl en beğenilen
HTPC bilgisayarlar için iyi gider heralde
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symbiat 8 yıl
atom d330 entegre anakartımda da buna benzer bir fan vardı. işlemcide pasif soğutucu kuzey köprüsünde ise soğutucu+fan. ve kısa süre sonra fan adamı delirtme noktasına getiriyor. Bende fanı ve soğutucuyu söküp daha büyük bir pasif soğutucu ile değiştirmek zorunda kalmıştım. arkadaşların dediği gibi, bu tarz anakartlarda kesinlike büyük blok soğutucu olup fana asla yer verilmemeli.
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Python 8 yıl
Ilk dikkatimi ceken sey 2 adet sata slotu olmasi en kotu bir dvd rw alsaniz sata diger slotada tek hdd takilabilecek pci da olmadigi icin harici sata kartida alinamayacak idede olmadigi icin surucude alternatifte saglanamayacak htpc yapicaksam benim acimdan sessiz ve upgrade imkani olabilen bisey olmali ama bu anakartta bunlar zor ayrica o fanin sesini tahmin edebiliyorum keske blogu buyutup hic fan koymasalarmis :)
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exeter 8 yıl
mini pci-e var uzerinde. tv karti ve 1 tanede wireless modul super bir makine olur bundan
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Batuist 8 yıl
evet ama bir HTPCde olmazsa olmaz olan birşey vardır oda sessizlik.. böyle bir kartta böyle minicik bir fanın hiç durmadan sivrisinek gibi vızıldaması bir süre sonra o cihazı alıp camdan aşağı atman için yeterli ve tek sebebi oluşturur.
Böylesine minicik bir fan koyacağına pasif soğutucuyu biraz daha geniş tutarak ki zaten pci-e x16 slotuda yok yay pasif soğutucuyu kartın üstüne koy düşük devirli ve sessiz bir fanı üstüne bak nasıl oluyor.. adamlar sadece çalışsında nasıl çalışırsa çalışsın mantığındalar. artık tüketiciler daha bilinçli ve buna ayak uydurmak zorundalar. bu gibi kartlarında tek alıcıları hazır sistem üreticileri oluyor..
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halken 8 yıl

Batuist

evet ama bir HTPC de olmazsa olmaz olan birşey vardır oda sessizlik.. böyle bir kartta böyle minicik bir fanın hiç durmadan sivrisinek gibi vızıldaması bir süre sonra o cihazı alıp camdan aşağı atman için yeterli ve tek sebebi oluşturur.

Böylesine minicik bir fan koyacağına pasif soğutucuyu biraz daha geniş tutarak ki zaten pci-e x16 slotuda yok yay pasif soğutucuyu kartın üstüne koy düşük devirli ve sessiz bir fanı üstüne bak nasıl oluyor.. adamlar sadece çalışsında nasıl çalışırsa çalışsın mantığındalar. artık tüketiciler daha bilinçli ve buna ayak uydurmak zorundalar. bu gibi kartlarında tek alıcıları hazır sistem üreticileri oluyor..


Kesimlikle katılıyorum. Sessiz olması gerektiğini hiç anlamıyorlar. Ayrıca niye bu tür kartlarda sata slotları az (Genelde 2 tane oluyor) koysalar ya en az 4 tane. HTPC için upgrade seçeneği olmuyor o zaman.
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Mr.Legend 8 yıl en beğenilen
HTPC bilgisayarlar için iyi gider heralde
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