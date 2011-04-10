Giada, AMD Fusion tabanlı Mini-ITX anakartını satışa sundu

Çin merkezli donanım üreticilerinden Giada, AMD'nin Fusion platformunu temel alan Mini-ITX formundaki yeni anakartını kullanıma sundu. MI-E350 isimli anakart, AMD'nin 1.6GHz'de çalışan çift çekirdekli Fusion E-350 işlemcisinden güç alıyor ve işlemciye entegre olarak gelen DirectX 11 destekli Radeon HD 6310 IGP'sini kullanıyor. Sahip olduğu grafik işlem birimi sayesinde hem DirectX 11 hem de Full HD video desteği sunan anakart, aynı segmentteki benzer çözümlerden farklı olarak standart bellek yerine dizüstü bilgisayarlarda kullanılan SO-DIMM belleklerle çalışıyor. 4GB'a kadar çift kanal DDR3-1066MHz bellek desteği sunan anakart, genişleme olanakları açısından da benzer çözümlerin gerisinde kalıyor zira kart üzerinde harici ekran kartı kullanımı için PCIe x16 slotu bulunmadığını görüyoruz.

Sahip olduğu özelliklerle son kullanıcılardan öte kompakt boyutlu bilgisayar hazırlamak isteyen sistem üreticilerinin hedeflendiği anakart üzerinde soğutma için fana yer verildiğini görüyoruz. Görüntü aktarımı için DVI ve HDMI portlarıyla donatılan anakart, aynı zamanda USB 3.0 teknolojisine de destek sunuyor. Diğer özellikleri arasında Gigabit Ethernet ve 7.1 kanal yüksek tanımlı ses desteği gibi detaylara yer verilen Giada MI-E350, Japonya'da 100 doları civarındaki etiket fiyatıyla satışa sunuluyor.