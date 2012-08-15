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Çevre Birimleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Giada'dan Intel Atom D2500 işlemcili mini bilgisayar: i35G

6 yıl
5,4b
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6
Çevre Birimleri
knight
Haber Editörü
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Mini bilgisayar üreticisi Giada, ürün portföyüne yepyeni bir model ekliyor. i35G ile yüksek işlem gücüne ihtiyaç duymayanların ve ev, ofis ortamı için az yer kaplayan bir bilgisayar sistemi arayışı içinde olanların hedef alındığını söylemek mümkün.
192 mm x 155 mm x 26 mm boyutlarında tasarlanan i35G, Intel ''Ivy Bridge'' işlemcili i53'ün aksine Intel Atom D2500 işlemci ile donatılmış. 32 nm üretim teknolojisiyle geliştirilen ve 1.86 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli Atom D2500 işlemci, 1 MB ön belleğe ve 10 watt ısıl tasarım gücün değerine sahip. 2 GB DDR3 belleğe yer verilen (4 GB'a kadar arttırılabilir) i35G'de ekran kartı olarak 512 MB VRAM'li ve DirectX 11 destekli Nvidia GeForce GT610'dan yana tercih kullanılmış. Yine karşılaştırma yapmak gerekirse i53, Intel HD 4000 grafik birimiyle geliyordu.
2.5-inç formunda 320 GB sabit diske (Intel mSATA SSD opsiyonel) ve Wi-Fi 802.11n, Bluetooth bağlantılarına ev sahipliği yapan mini bilgisayarda, HDMI çıkışı, 5 adet USB 2.0 portu, 1 adet D-Sub (VGA) çıkışı, 1 adet RJ-45 (LAN) portu, güç girişi, kart okuyucu (SD, MMC, MS, MS PRO) ve ses girişi konumlandırılmış.
Windows 7 Home Premium işletim sisteminin opsiyonel olarak sunulduğu mini bilgisayarın toplam enerji sarfiyatı 35 watt olarak açıklanmış. Giada i35G'nin ABD ve Kanada'da siyah, beyaz renk seçenekleriyle 274$'dan satıldığı bildiriliyor.

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sertacarslan 6 yıl
Pahalı.
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Rubisco 6 yıl
Türkiye'ye gelmez bunlar, gelmeyecek şeylere örnek başka bi haber :/// Bi şekilde gelse bile satış fiyatı 800TL yi geçer, o paraya da kime satablirler.
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sixleahey88 6 yıl
seviyesinde olsaymis cok iyi olurmus.[img]
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Patria o Muerte 6 yıl
tasarımı ve özellikleri çok kötü değil ama fiyatı kötü
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JoeyBane 6 yıl
Fiyat yüksek geldi. Hem media ve download için kullanılacak hem de yüksek fiyatlı olacak. Gözüm tutmadı.
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turbo-powwer 6 yıl
4 GB ram olupta fiyati 200 dolar seviyesinde olsaymis cok iyi olurmus.
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