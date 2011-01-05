Gigabyte, AMD Fusion işlemcili Mini-ITX anakartını duyurdu

Dünyanın en büyük anakart üreticilerinden Gigabyte, Fusion işlemcili Mini-ITX çözümünü duyurdu. Çoklu ortam odaklı medya bilgisayarları için hazırlanan GA-E350N-USB3 model isimli yeni anakart, AMD'nin Hudson-M1 yonga setini kullanıyor ve 1.6GHz'de çalışan çift çekirdekli Fusion E-350 işlemcisinden güç alıyor. Ultra Durable III teknolojisiyle hazırlanan ve yüksek kaliteli komponentlerle donatılan anakart, ekran kartı olarak işlemciye entegre gelen Radeon HD 6310 çözümünü kullanıyor. DirectX 11 desteği sunan ve yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma yapabilen entegre grafik birimi 80x paralel işlem birimiyle geliyor ve 500MHz hızında çalışıyor.

Üzerinde yer alan çift DIMM slotu ile 1333MHz'e kadar çift kanal DDR3 bellek desteği sunan anakart, dört adet SATA-III portu ile geliyor. Entegre ekran kartının performansı bana yetmez diyenler için üzerinde bir adet PCIe x16 slotu yer alan ve bu sayede harici ekran kartı kullanımına olanak tanıyan anakart aynı zamanda USB 3.0 teknolojisine de sahip. Üzerinde iki adet USB 3.0 portu bulunan Mini-ITX boyutlarındaki anakart, görüntü aktarımı için D-Sub, DVI ve HDMI konnektörlerini kullanıyor. Gigabyte tarafında endüstrinin DirectX 11 destekli ilk hepsi bir arada Mini-ITX anakartı olarak tanımlanan GA-E350N-USB3'ün yakında satışa sunulması beklenirken, fiyatı ise açıklanmadı.