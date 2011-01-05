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Gigabyte, AMD Fusion işlemcili Mini-ITX anakartını duyurdu

8 yıl
7,3b
1
9
Anakart
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Gigabyte, AMD Fusion işlemcili Mini-ITX anakartını duyurdu
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Gigabyte, AMD Fusion işlemcili Mini-ITX anakartını duyurdu
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Dünyanın en büyük anakart üreticilerinden Gigabyte, Fusion işlemcili Mini-ITX çözümünü duyurdu. Çoklu ortam odaklı medya bilgisayarları için hazırlanan GA-E350N-USB3 model isimli yeni anakart, AMD'nin Hudson-M1 yonga setini kullanıyor ve 1.6GHz'de çalışan çift çekirdekli Fusion E-350 işlemcisinden güç alıyor. Ultra Durable III teknolojisiyle hazırlanan ve yüksek kaliteli komponentlerle donatılan anakart, ekran kartı olarak işlemciye entegre gelen Radeon HD 6310 çözümünü kullanıyor. DirectX 11 desteği sunan ve yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma yapabilen entegre grafik birimi 80x paralel işlem birimiyle geliyor ve 500MHz hızında çalışıyor.

Üzerinde yer alan çift DIMM slotu ile 1333MHz'e kadar çift kanal DDR3 bellek desteği sunan anakart, dört adet SATA-III portu ile geliyor. Entegre ekran kartının performansı bana yetmez diyenler için üzerinde bir adet PCIe x16 slotu yer alan ve bu sayede harici ekran kartı kullanımına olanak tanıyan anakart aynı zamanda USB 3.0 teknolojisine de sahip. Üzerinde iki adet USB 3.0 portu bulunan Mini-ITX boyutlarındaki anakart, görüntü aktarımı için D-Sub, DVI ve HDMI konnektörlerini kullanıyor. Gigabyte tarafında endüstrinin DirectX 11 destekli ilk hepsi bir arada Mini-ITX anakartı olarak tanımlanan  GA-E350N-USB3'ün yakında satışa sunulması beklenirken, fiyatı ise açıklanmadı.


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theyapici 8 yıl
gerçekten güzelmiş fusionlu bir netbook ile birde htpc almak mantıklı görünüyor
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akiran 8 yıl
Fiyatı normal olsada keşke alsak bi tane şundan
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El_domingo 8 yıl
bu mini-ıtx lere 1 pci slot daha ilave olmazmı yaw
dvb-s2 çift tunerli bir kartla o zaman hepsi bir arada olurdu
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jiddi 8 yıl
Güzel cihaz... ileride mevcut masaüstümü satıp bundan bir tane masaaltına atmak düşüncesindeyim. Gerçi altı-üstü pek de fark etmez, hele bir olsun da masanın altı mı üstü mü sağı mı solu mu bulunur uygun bir yer alete !
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dark-knight 8 yıl
bence onboard ekran kartı hd filmleri decode etmek için yeter de artar
benim salondaki hd3200 grafik yongalı htpc bile 1080p filmleri sorunsuz oynatıyor
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dark-knight 8 yıl
bence onboard ekran kartı hd filmleri decode etmek için yeter de artar
benim salondaki hd3200 grafik yongalı htpc bile 1080p filmleri sorunsuz oynatıyor
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Firaristt 8 yıl
bnm emektarı dğiştirme zamanı geldi de geçiyor...eğer uygun fiyatlı olursa bi tane almak lazım :D malum şimdiki pc den daha iyi hiç değilse :D
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DH Misafiri 8 yıl
benim en çok merak ettiğim konu buna ekran kartı taktımı anakartan dışarı taşcağı için nasıl bir kasası olacak
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kaptanos 8 yıl
Fiyatı çok önemli eğer 200-250 Civarı olursa HTPC için biçilmez kaftan güzel bir kasa ve orta halli bir ekran kartı ekleyerek oturma odanızda keyif sürebilirsiniz fakat ses kartı içinde bir slot olsaydı çok daha iyi olurdu büyük eksik
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