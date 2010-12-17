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Gigabyte, Atom N550 işlemcili yeni netbook modelini duyurdu: M1005

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
8,7b
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Gigabyte, Atom N550 işlemcili yeni netbook modelini duyurdu: M1005
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Gigabyte çift çekirdekli Atom N550 işlemcisinin güç verdiği yeni netbook modeli M1005'i kullanıma sunuyor. 10.1-inç büyüklüğünde ve 1024 x 600 piksel çözünürlüğünde LED backlit ekrana sahip olan 1.26 Kg ağırlığındaki netbooki Windows 7 Starter işletim sistemiyle geliyor. Tercihe göre 1GB veya 2GB bellekle alınabilen Gigabyte M1005'te ekran kartı olarak işlemciye entegre Intel GMA3150 kullanılıyor. 250GB ve 320GB olmak üzere iki farklı disk seçeneği ile sunulan netbook, 4 hücreli pilden güç alıyor.

Diğder özellikleri arasında Gigabit Ethernet, 802.11n WiFi, Bluetooth 3.0 ve 1.3MP çözünürlüğünde internet kamerası, çok formatlı kart okuyucusu ve 1.5 Watt kapasiteli iki adet hoparlör gibi detaylara yer verilen Gigabyte M1005'in yakın zamanda raflardaki yerini alması beklenirken, tavsiye edilen satış fiyatı ise henüz açıklanmadı.

Gigabyte, Atom N550 işlemcili yeni netbook modelini duyurdu: M1005
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kralcy 8 yıl
Video incelemesini merekla bekliyorum. Acaba piyasaya iyi bir giriş yapabilir mi?
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