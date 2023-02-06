Türksat'ın "kapasitemiz yeterli" deyip reddettiği Starlink uyduları nedir, ne işe yarar?

- Starlink nedir ❓
- Starlink nasıl çalışıyor 🧐
- Starlink uydu özellikleri 📡
- Starlink internet hızı nasıl ⬇️
- Starlink internet fiyatları 💲
- Starlink Türkiye’ye ne zaman gelecek 🤔
- Starlink nasıl kullanılır 🛰️
- Yorumlar
Starlink, Türkiye’de 6 Şubat’ta meydana gelen ve şiddetli yıkıma yol açan Kahramanmaraş merkezli deprem ile tekrar gündeme geldi. Starlink uydu interneti, telefonla iletişimin sınırlı sürdürülebildiği bu zamanda ihtiyaç duyulan teknolojilerden biri. Peki, Starlink nedir, nasıl çalışıyor? İşte Starlink uyduları ne işe yarıyor dahil uydu iletişimi hakkında tüm merak edilenler:
Starlink nedir ❓
Küresel bir geniş bant ağı oluşturmaya yönelik bir SpaceX girişimi olan Starlink, yüksek hızlı internet hizmetleri sağlamak için alçak Dünya yörüngesindeki uydulardan oluşan takımyıldızı kullanır. Resmî olarak Space Exploration Technologies Corp. olarak bilinen SpaceX, Elon Musk’ın 2002’de kurduğu özel bir roket ve uzay aracı şirketidir.
Starlink nasıl çalışıyor 🧐
Starlink takımyıldızındaki her uydu 260 kg ağırlığında ve düz bir gövdeye sahip.
Starlink’in amacı; uzayda Dünya’daki uç bilgi işlemi kolaylaştıran düşük gecikmeli bir ağ oluşturmak. Özellikle düşük gecikme süresi önemli bir talep olduğundan uzayda küresel bir ağ oluşturma kolay değil. SpaceX, bu talebi karşılamak için alçak yörüngede dolaşan yaklaşık 42.000 tablet boyutunda uydudan oluşan bir takımyıldız önerdi. ADY’de yaygın olarak kullanılan minyatür uydular olan küp uydular, sıkı bir ağ kapsamı oluşturuyor ve düşük Dünya yörüngesi düşük gecikme süresi üretiyor.
Starlink uydu özellikleri 📡
- Starlink, birkaç büyük uydu kullanmak yerine binlerce küçük uydu kullanıyor.
- Starlink, gezegeni yüzey seviyesinden sadece 482 m yukarıda çevreleyen ADY uydularını kullanıyor. Bu sabit yörünge internet hızını artırıyor, gecikme seviyesini de azaltıyor.
- En yeni Starlink uyduları, sinyalleri uydular arasında iletmek için lazer iletişim öğelerine sahip. Bu da yer istasyonlarına bağımlılığı azaltıyor.
- SpaceX, yakın gelecekte 40.000’e kadar uydu fırlatmayı ve daha az kesinti ile küresel ve uzak uydu kapsama alanı sağlamayı hedefliyor.
- Starlink, Starlink uydularını fırlatmanın yanı sıra düzenli ortak fırlatmalar da yürüten SpaceX’in bir parçası olma avantajına sahip.
Starlink internet hızı nasıl ⬇️
Speedtest sonuçlarına göre, Starlink en yüksek medyan indirme hızını 2022’nin ilk çeyreğinde Litvanya’da 160Mbps ile kaydetti. Starlink, Amerika’da 91 Mbps, Kanada’da 97 Mbps, Avustralya’da 124 Mbps hızda bağlantı sundu. Starlink, ortalama 105Mbps indirme hızıyla Kuzey Amerika’daki en hızlı uydu interneti. Elon Musk, Şubat 2021’de Starlink indirme hızlarının yıl içinde 300 Mbps’e ulaşacağını söylese de gerçekte bu hızlara henüz yaklaşılamadı. Starlink’in yükleme hızları da 2022’nin ikinci çeyreğinde dünya çapında yavaşlarken (9Mbps’e kadar düştü), gecikme süresi nispeten sabit kaldı. Starlink’in medyan gecikmesi, diğer uydu sağlayıcılarının altında; 48 ms olarak kaydedildi.
Starlink internet fiyatları 💲
Starlink Business, dünya çapında uzak ve kırsal işletmelere ayda 500 dolar karşılığında sunuluyor. Bir kere alınan donanım ücreti, işletmeler için 2500 dolar. Starlink uydu internet hizmeti, 350 Mbps’e kadar indirme hızı, 20 - 40 ms gecikme süresi sunuyor.
Karavanda yaşıyorsanız, Starlink RV için aylık 135 dolar + bir kereye mahsus 599 dolar donanım ücreti vermeniz gerekiyor. Denizde internet hizmeti almak isteyenler için Starlink Maritime ücreti; aylık 5000 dolar ve iki yüksek performanslı terminal için tek seferlik 10.000 dolar donanım ücreti vermeniz gerekiyor. Starlink, denizde 350Mbps’e kadar indirme hızları sunuyor.
Starlink Türkiye’ye ne zaman gelecek 🤔
Starlink nasıl kullanılır 🛰️
- Gökyüzünde açıklık bir alan bulun.
- Starlink’i güce bağlayın.
- Starlink’in uydulara bağlanması için bekleyin.
- Starlink internet bağlantısı hazır!
Starlink’e abone olduğunuzda uydu anteni, çanak anten ve WiFi router veriliyor. Ayrıca ana birim için güç kablosu ve çanak anteni yönlendiriciye bağlamak için yaklaşık 23 metre uzunluğunda bir kablo geliyor. Uydu internet bağlantısını sağlamak için, önce sinyali almaya başlamanız, bant genişliğini yönlendiriciye iletmek için uydu çanağını kurmanız gerekiyor. Starlink, çanak için çeşitli montaj seçenekleri (çatıya, ev dışına gibi) sunuyor. Android ve iOS için kullanıcılara alıcıları için en iyi konumu belirleme konusunda rehberlik etmek üzere artırılmış gerçeklik kullanan Starlink uygulaması da mevcut.
Starlink, öncelikle dünya genelinde uzak ve kırsal yerlerde yüksek hızlı, düşük gecikmeli geniş bant internet sağlamaya odaklanıyor. Şu anda yörüngede 3000’den fala Starlink uydusu var ve SpaceX, daha fazlasını fırlatmayı planlıyor. Starlink uyduları nasıl çalışıyor, hangi ülkelerde var, internet fiyatı ne kadar dahil olmak üzere Starlink nedir, ne işe yarar konusuna ilişkin tüm merak edilenler burada.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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