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Gigabyte G1 Assassin: Oyunculara özel anakart! video inceleme

8 yıl
68,2b
1
Anakart
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Gigabyte'ın oyunculara özel anakart ailesi Killer G1'in en güçlü üyesi G1 Assassin test masamızda. Bigfoot Killer 2100 Ethernet Kartı, X-Fi ses kartı ve özel tasarımlı soğutucusu ile fark yaratan anakart bakalım oyuncuların beklentilerini karşılayabiliyor mu?


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TheAlphaOmega 7 yıl
arkadaş zevk işi bu, adamın parası varsa gider alır ama bütçesi sınırlıysa ona göre yetirmeye çalışır, kimseye ulan bu para verilir mi denilemez zaten buna 400-500-600 dolar verecek adamın süper sistemi vardır merak etmeyin, gidip bu anakarta 1 gb ram takacak değil ya.
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milyondabir 8 yıl
bu anakart icin insan bir tane x4 girisi koyar elimde 2 adet revo disk var ikili raid yapar düsünürken
bu anakartda bir tanesini takmak mümkün degil
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DARTH_BLACK 8 yıl
benim anakartta tek tercihim asus olmuşdur,bu anakarta rakip olarak tek gördüğüm ürün ise asus maximus 4 modeli ,bence alınası tek anakart gözümde.Giga ise işin suyunu biraz çıkardı gibi,görüntü felan iyi hoşda o anakartı kasada görmek ister insan dolayısı ile yan kapağı flexi olan bir kasanız olması lazım.

Önemli olan görselliği değil işlevidir bir üründe,bu kadar parayı bu anakarta vereceğime,maximus IV alırım..
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#Gakko_ 8 yıl
abi bu 1200 lira, Rampage III Black Edition ne kadar olur Allah bilir...
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EIN 8 yıl
1.178 TL den Satışa Sunulucak
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vulcain 8 yıl
öncelikle inceleme için teşekkürler.
çoğu arkadaşın dediği üzre x58'e 530$ _? pek mantığı olmayan bir yatırım. kaldı ki daha makul fiyatlara ağ bağdaştırıcısı ve ses kartı alınıp takılabilir diye düşünüyorum. hani bana göre "hazır pc = çöp" eşitliğini anakart için sağlamış oldu gigabyte bu ürünle(rle), "ağ kontrolörü + ses kartı + anakart combo = 530$ = çöp
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tolgaciik 8 yıl
Zamanlaması olarak geç kalmış bi kart. X58 lerin en iyisi olmuş sadece. Bu saatten sonra bu kadar para verip eskimiş sayılabilecek bir teknolojiye yatırım yapmak bence çok saçma olur.
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infom@n 8 yıl
Çocuk gibi şarjör görünümlü bileşenler falan :D
Resmen doğan görünümlü şahin gibi olmuş :D
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X-FI 8 yıl
X-Fi onboard ses kartı bile var :D
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Lifetaker 8 yıl
O ücretin yarısı x-fi ve görselliğe baska bişey yok. Görsel işçiliği çıkarsan fiyat yarı yarıya düşer. Yukardaki arkdasımında dediği gibi parası bol olan alır.
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sars 8 yıl
Bence fiyatını hak etmeyen bir anakart olmuş.
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DH Misafiri 8 yıl
felaket bişey :9
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artenis 8 yıl
incelendi ve tarihe gömüldü, önümüzdeki zamanlarda adından bile söz edilmeyecek bir kart, sebebi ulaşılamaz komik bir fiyatı olması, firmlarda iade ederler eger 5 den fazla almişlarsa.
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