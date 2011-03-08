Gigabyte G1 Assassin: Oyunculara özel anakart! video inceleme

Gigabyte'ın oyunculara özel anakart ailesi Killer G1'in en güçlü üyesi G1 Assassin test masamızda. Bigfoot Killer 2100 Ethernet Kartı, X-Fi ses kartı ve özel tasarımlı soğutucusu ile fark yaratan anakart bakalım oyuncuların beklentilerini karşılayabiliyor mu?

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