Gigabyte G1 Assassin: Oyunculara özel anakart! video inceleme

Gigabyte'ın oyunculara özel anakart ailesi Killer G1'in en güçlü üyesi G1 Assassin test masamızda. Bigfoot Killer 2100 Ethernet Kartı, X-Fi ses kartı ve özel tasarımlı soğutucusu ile fark yaratan anakart bakalım oyuncuların beklentilerini karşılayabiliyor mu?
bu anakartda bir tanesini takmak mümkün degil
Önemli olan görselliği değil işlevidir bir üründe,bu kadar parayı bu anakarta vereceğime,maximus IV alırım..
çoğu arkadaşın dediği üzre x58'e 530$ _? pek mantığı olmayan bir yatırım. kaldı ki daha makul fiyatlara ağ bağdaştırıcısı ve ses kartı alınıp takılabilir diye düşünüyorum. hani bana göre "hazır pc = çöp" eşitliğini anakart için sağlamış oldu gigabyte bu ürünle(rle), "ağ kontrolörü + ses kartı + anakart combo = 530$ = çöp
Resmen doğan görünümlü şahin gibi olmuş :D