Gigabyte GTX 560 TI Super Overclock video inceleme "1GHz GPU, 4600MHz Bellek hızı!"

Gigabyte limitlerine kadar hız aşırttığı Super Overclock serisi ekran kartlarına GTX 560 TI'ı da ekledi. 1GHz GPU ve 4600MHz bellek hızlarıyla gelen kart GTX 570'e meydan okuyor!
Malum bu firma kendi konumunu belli etmek için orta segmentteki bir ekran kartının ne derece bir performansa sahip olabileceğini ortaya koyuyor.buda demek oluyorki günümüz teknolojisinde orta düzey bir ekran kartının su an ki değerleri en kral ekran kartının cokda altında bir performans eksiği olmadığını kanıtlıyor.1.500 TL ye HD 5970 Bile alsanız bu modelden cok üstün performans göremezsizinz sanırım :) dediğim gibi pazarlama her zaman ön plana cıkıyor adamlar iyi bir hamle ile yeni cıkacak olan kartları alsanızda bundan öte cok birşey göremezsiniz politikası izliyor :) kendi fikrim orta segment ekran kartları Yeni nesil konsolların çıkmasına kadar bizi idare edecektir.Bu ve buna benzer O.C lu moddellere sıkça rastlayacağız çümkü oyun piyasasını sony ve microsoft yönetiyor :) onların dur dediği yerde herkes el pençe durmak zorunda :)
Bundan sebeptir ki teknoljinin koşar adım yerine emekleyerek gitmesi ve bizlerin bu ürünlerin sanki çok üstünmüş gibi hissetmemiz. iyi forumlar herkese :)
Konu Dışı ama AMD firmasını kınıyorum İnsanlara ve kurumlara karşı bakış açısını değiştirmeli ve yarar sağlayacak yenilikler geliştirmeli böyle bir bakış açısıyla AMD firmasının sonu hüsran olur Ekran kartlarında...
sonucta aynı sogutucuyu kullanıyorlar dimi dier modelininde hızını bu ayarlara kendimiz getirirsek bi fark olur mu iki kart arasında
1. sınıf kartlar bile 30kare barajına anca yakınlaşıyor.
bu testte malum kartın = gtx570 olduğunu rahatlıkla söyleyebilirz.