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Gigabyte GTX 560 TI Super Overclock video inceleme "1GHz GPU, 4600MHz Bellek hızı!"

8 yıl
74,1b
1
Ekran Kartı
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Gigabyte limitlerine kadar hız aşırttığı Super Overclock serisi ekran kartlarına GTX 560 TI'ı da ekledi. 1GHz GPU ve 4600MHz bellek hızlarıyla gelen kart GTX 570'e meydan okuyor!


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Blackline23 7 yıl
nerden alabilirim kartı 3 gün içinde alıcam ekran kartı bunu ,istiyorum yardımcı olursanız çok sevinirim Pm bekliyorum...
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thunderwatcher 7 yıl
Nvidia-Gigabyte ve Nvidia-Asus ikilileri güzel işler çıkartıyor kim ne derse desin. Son dönemdeki gelişmeler, Nvidianın özellikle ısınma ve güç tüketimi sorunlarını bir nebze çözmüş olması ve AMD-ATI'nin 6xxx serisi ile başarısız performans sergilemesi çıtayı iyice Nvidia'ya doğru kaydırıyor. Özellikle 560 ailesinin fiyat/performans başarısı 460 serisi geleneğini devam ettirdiğinden güven veriyor. Mevcut 460'ım dahi şu an için (şimdilik) son derece yeterliyken 1 sene daha ekran kartı almayı düşünmüyorum ARA NOT: Gerçi Witcher 2'nin grafiklerinin makinayı nasıl kastığını gördükten sonra fikrim biraz değişti gibi... Sonuç olarak bulabilenler için gayet güzel bir kart olmuş. Bulamayanlar da artık ASUS 460TI TOP falan alacaklar...
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djboraa 8 yıl
Pazarlama mantığını çok iyi kullanan firmalardan birisi bence gigabyte :)
Malum bu firma kendi konumunu belli etmek için orta segmentteki bir ekran kartının ne derece bir performansa sahip olabileceğini ortaya koyuyor.buda demek oluyorki günümüz teknolojisinde orta düzey bir ekran kartının su an ki değerleri en kral ekran kartının cokda altında bir performans eksiği olmadığını kanıtlıyor.1.500 TL ye HD 5970 Bile alsanız bu modelden cok üstün performans göremezsizinz sanırım :) dediğim gibi pazarlama her zaman ön plana cıkıyor adamlar iyi bir hamle ile yeni cıkacak olan kartları alsanızda bundan öte cok birşey göremezsiniz politikası izliyor :) kendi fikrim orta segment ekran kartları Yeni nesil konsolların çıkmasına kadar bizi idare edecektir.Bu ve buna benzer O.C lu moddellere sıkça rastlayacağız çümkü oyun piyasasını sony ve microsoft yönetiyor :) onların dur dediği yerde herkes el pençe durmak zorunda :)
Bundan sebeptir ki teknoljinin koşar adım yerine emekleyerek gitmesi ve bizlerin bu ürünlerin sanki çok üstünmüş gibi hissetmemiz. iyi forumlar herkese :)
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atrix41 8 yıl
Fiyat olarak uygun bekliyorum 580 TL civarı olabilir geröekten performans olarak etkileyici sistem boştayken TDP iyi ama yük altındayken TDP olarak yüksek ama sonuç olarak kartın limitlerine kadar O.C yapılmış bence normal diye düşünüyorum %10 fatura 5tl gibi fark edebilir ama bu kartında tadı da bir başka olur oyunlarda ayrıca sesizlik ve soğutmada cabası harika bir ürün ortaya çıkmış,

Konu Dışı ama AMD firmasını kınıyorum İnsanlara ve kurumlara karşı bakış açısını değiştirmeli ve yarar sağlayacak yenilikler geliştirmeli böyle bir bakış açısıyla AMD firmasının sonu hüsran olur Ekran kartlarında...
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raın man 8 yıl
inceleme için teşekkürler ,fiyat ı abartılı olmaz ise en iyi gtx 560 tı bu herhalde,AMD NİN TAVRINA GELİNCE KAYBEDEN AMD OLUR akıllarını başlarına alsınlar.
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Seko92 8 yıl
Fazla güç tüketiyor dediğiniz, diğerlerinden %10 daha fazla. Bu kartın 950 Mhz modelini haziranda gelecek bir arkadaşa Newegg'den 270 $'a (430 TL) aldırıyorum.
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Walkerzzzz 8 yıl
bu modelin gigabyte GTX 560 TI den tek farkı hızının artılırmıs olması dimi
sonucta aynı sogutucuyu kullanıyorlar dimi dier modelininde hızını bu ayarlara kendimiz getirirsek bi fark olur mu iki kart arasında
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mavizaman 8 yıl
crysis ne kadar kötü kodlanmış bir oyun olduğunu her testte kanıtlanmış.
1. sınıf kartlar bile 30kare barajına anca yakınlaşıyor.
bu testte malum kartın = gtx570 olduğunu rahatlıkla söyleyebilirz.
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TearsForFears 8 yıl
Gigabyte'ın 870 mhz deki hd6950 çift fanlı 1 gb versiyonu 480 TL iken gtx560 alınmaz.
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xbizx 8 yıl
Keşke bu ürün TR'de satılsa. Soc modelleri hep devri geçtikten sonra TR'ye geliyor sonrada zaten bir anlamı kalmıyor.
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miwaly_ 8 yıl
uygun fiyattan yakın zamanda bir gelse....
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setek01 8 yıl
BC2 skoru mükemmel olmuş. Bu saatten sonra bana 3.5 yıldır HD6970'le bile adam gibi hala oynanamayan Crysis lazım değil. Pahalı olursa bu karta da fazla para vermeye de gerek yok. Kampanyasız bile Kadıköy'de 500 TL civarı MSI Twin Frozr modelini alıp 900 MHZ 'de sabitlemek HD6950'yi modlama karşısında iyi bir alternatif. Ayrıca Modlanan Modeller de sanırım ilk çıkan 2 gb modellerdi. Yeni çıkan 1gb HD6950'ler eğer modlanmıyorsa artık en iyi tercih bu segmentte GTX560'tır.
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saintroyo 8 yıl
güç tüketimi baz alındığı zaman ya 570 ya da normal oc li 560 ti lerden birini almak sanrım mantıklı. açıkçası ben de bulldozer ile kullanmak amacıyla seçimimi bu yönde yapacağım büyük olsılıkla.
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