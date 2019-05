Gigabyte H170-Gaming 3 uygun fiyatlı oyuncu anakartı incelemesi

Bu videomuzda sizlerle beraber Gigabyte'ın G1 serisinden H170-Gaming 3 model anakartı tasarımı, USB-DAC portları, özelleştirilmiş ethernet ve ses yongasıyla çeşitli testlere tabi tutuyoruz, sınıyoruz.

G1 Gaming serisi adı üstünde oyunculara özgü bir seri ve kutulamasına kadar temasını hissettirebiliyor. Detaylı bilgiye yer verilen kutunun içerisinden anakartın kendisi, iki adet sata kablosu, arka panel ve one G konnektörü başta olmak üzere bilgilendirici dökümanlar, birkaç yapıştırma ve Heroes of the Storm için çekiliş broşürüyle kapı askısı bulunuyor.

Çekiliş yerine benim gibi ürünü çekilişten sonra temin edenler için başka içerikler düşünülebilirmiş, zira çekiliş tarihi geçtikten sonra bir anlamı kalmıyor. Uzun lafın kısası, oyunculara hitap eden bir anakartın kutusunda ekstra içerikleri görmek güzel ama farklı alternatifler seçilebilirmiş.

Siyah ve kırmızı yoğunlukta bir tasarıma sahip ATX boyutundaki anakart. Temaya uygun soğutucular Mosfetleri ve güney köprüsünü soğutuyorlar, segmenti gereği büyük abilerinde olduğu gibi sıvı soğutmaya uygun değiller ki bu segmentte aranan bir özellik değil.

Japon katı kapasitörlerin hakim olduğu anakartta, ses yongası tarafında ise Nichicon kapasitörler var, bu kapasitörleri üst segment ses ürünlerinde görüyoruz, Creative’in ses kartlarının bir kısmında da bu kapasitörlere yer veriliyor.

İşlemci etrafındaki soğutucuların da çok yüksek olmadığını, performanslı soğutucularla sorun çıkarmayacaklarını ekleyeyim. Biraz daha yüksek profilli mosfet soğutucularının bile işlemci soğutucusu piyasasındaki büyük işlemci soğutucularıyla sıkıntı yaşamadığını deneyimlerim dahilinde aktarayım.

Intel’in 1151 pinli 6. nesil işlemcilerine destek veren anakart, işlemciye 7 faz ile güç sağlıyor. H170 yongasetli anakartlarda 7-8 faz görmeye alıştığımız, yeterli bir sayı, zira H170 serisi anakartlar hız aşırtmaya uygun değiller, bu yongasetini abisi diyebileceğimiz Z170 yongasetinden ayıran en büyük fark da bu, Intel’in K serisi hızaşırtma işlemcileri dahil olmak üzere 6. nesil hangi işlemcisini takarsanız takın hızaşırtma yapamıyorsunuz. İşin özü hızaşırtma ile uğraşmıyorsanız eğer H170 yongaseti sizin için işlemci tarafında gerekeni sunuyor.

Sağında ise dört adet DDR4 ram slotunu görüyoruz, maksimum 64GB kapasite ve 2133mhz hıza kadar destek veriyorlar, çift kanal destekliler. Yongasetinin niteliği gereği bellekler de hızaşırtılamıyor.

Giriş çıkış portlarına gelelim zira bol bol USB aygıt kullanan biri olarak USB giriş çıkış sayısı ve niteliği anakart seçimimde şahsi olarak önceliklerimden. Yukarıdan aşağıya 2 USB DAC, PS2 combo port, VGA, DVI ve HDMI çıkışı, 3 adet USB 3.0 ve RJ-45 portunun altında ses giriş çıkışlarını görüyoruz.

Nedir bu USB-DAC diye soracak olursanız eğer özellikle bolca USB arayüzü kullanan ürün sahiplerini ilgilendirdiğiyle başlamalıyım. Bu USB portları diğer USB portlarından izole edilmişler. Güç kaynağına kadar izole edilen bu kanal sayesinde örneğin sesi dijitalden analoğa çeviren bir dönüştürücümüzden daha iyi verim almanız amaçlanıyor. Şahsen usb kulaklık ve kondanserli usb mikrofonlardan mümkün mertebe en iyi verimi alabilmek, dip ses oluşturabilecek parazitleri engelleme adına şahsen başarılı bir eklenti olduğunu düşünüyorum USB DAC’ların.

USB’lerin tümünün haiz olduğu önemli bir özelliği de atlamamak gerek zira şahsen ziyadesiyle faydalanıyorum, o da bilgisayar kapalı konumdayken şarj özelliği. Gigabyte’ın Windows arayüzü App Center’dan kolaylıkla sürücüsünü indirebileceğiniz bu özellik sayesinde bilgisayar kapalı haldeyken USB aygıtlarınızı şarj etmeniz mümkün. USB 3.0 üzerinden 2.7 ampere kadar güç sağlayan bu USB’ler sayesinde hızlı şarj destekli telefonları ve tabletleri şarj etmek mümkün, bu özelliği ürünün segmentindeki her üründe göremiyoruz.

Arka arayüzde toplamda 6 USB portu olmuş oluyor, burada bol USB portundan yana biri olarak VGA veya DVI portlarından birinin feda edilip 2 tane daha USB 3.0 portunun olmasını yeğlerdim doğrusu, zira segmentindeki çoğu rakibinde böyle bir strateji izlenmiş.

Görüntü çıkış portlarına ufak bir ekleme yapalım, entegre Intel görüntü yongası sayesinde VGA ve DVI portundan maksimum 1920x1200 60hz, 1.4 standardındaki HDMI portundan ise 4096x2160 yani 4K 24hz görüntü alınabiliyor, aynı anda 3 monitöre görüntü çıkışı verilebiliyor.

RJ-45 portunun arkasında ise Qualcomm üretimi Atheros Killer E2201 ethernet modülü var. Anakart üreticilerinin ayrıştığı noktalardan biri de özelleştirilmiş ethernet modülü ancak burada, oyunlarınızdaki ping vs ms değerini düşürecek asıl önemli etken internet sağlayıcınızın sunduğu bağlantının hızı ve istikrarlığı oluyor. Bu şart sağlandığı sürece böylesi özel ethernet modülleri de görevlerini yerine getirip çevrimiçi oyunların veri paketlerini önceliğe alıyorlar ve çok hissedilir olmasa da standart çözümlere kıyasla verim alabiliyorsunuz. Arayüzü sayesinde de hangi uygulamanın ne miktarda internet kullanımı yaptığı görülebiliyor ve yönetilebiliyor, tabiri caizse lag yapan uygulama tespit edilebiliyor.

Ses yongası tarafında Realtek’in ALC 1150 kodeki karşımızda. “Harici bir ses kartı her zaman anakart üzerindeki ses kartından üstündür” deyişi artık günümüzde geçerliliğini sürdürmüyor, sürdüremiyor zira anakart üreticilerinin ayrışma noktalarından biri de ses yongalarındaki seçimleri. Ti NE5532 amfi ile gelen ses yongası 7.1 ses çıkışının yanısıra dijital çıkışa da sahip. 24bit-192khz’e kadar ses çözünürlüğü sunan çözümün bir artısı ise amfisi ile 3.5mm jack girişli cihazlarınıza 2.5 veya 6x şeklinde daha fazla güç sağlayabilmesi.

Diğer komponentlerden izole edilen sistemin amfisi değiştirilebilir yapıda ancak Gigabyte bu amfinin nasıl değiştirilebildiği haricinde nasıl temin edilir, nerede satılır şeklinde yeterli bir bilgilendirmeye gitmemiş doğrusu, belki önümüzdeki zamanlarda bu tarafta bir bilgilendirme yapılır.

Amfisiyle segmenti ve benzer fiyattaki ürünler çerçevesinde görmekten hoşnut olduğum bu özelliği ile kaliteli ve yüksek dirence sahip kulaklıklarınıza daha fazla güç sağlayabiliyorsunuz. Ses çıkışlarından amfi kontrolcüsüne uzanan ledli kanalın da güzel bir görsellik kattığını söylemeliyim. Arayüzü sayesinde çalınan müziğe göre tepki vermesini, farklı efektlerle çalışmasını da sağlayabiliyorsunuz ancak LED’ler tek renkli, RGB led’ler üst segment anakartlara rezerve edilmiş gibi görünüyor.

Platronics RIG 500HD ile yaptığım denemelerde anında maksimum ses artışını hissediyorsunuz amfiyle, gayet iyi, kullandığınız kulaklığın kalitesi ve kaldırabileceği maksimum güce göre aldığınız verim değişiyor aldığınız değişiyor elbette. Genel olarak anakart alırken bir de ses tarafına yatırım yapmış olmak segmenti çerçevesinde gayet hoş, amfi bazı kullanıcılar için bir tercih kriteri olabilir.

Müzik sistemimle yaptığın testlerde de tatmin edici sonuçlar elde ettim doğrusu, detay ve çözünürlük konusunda beklediğim yüksek performansı aldım, ses tarafında doyurucu bir performans sergiliyor ses yongası, ürünü tercih edecek kullanıcıların harici bir ses kartı çözümü ihtiyacı duyacaklarını zannetmiyorum.

Elimizde özelleştirilmiş bir anakart var, PCI-Express slotları da ürünün segmentindeki çoğu anakartta olduğu gibi elden geçirilmiş ve ağır ekran kartlarına yönelik olarak paslanmaz çelik ile güçlendirilmiş, sebebi ise günümüz üst seviye ekran kartlarının artık hayli ağır hale gelmesi. Ağır kartlar iyi monte edilmedikleri takdirde zamanla PCI-Express slotunu yamultabiliyor, slotu kullanılmaz hale getirebiliyor, şahsen yaşadığım bir durum değil belki ama yaşanmayacak bir durum da değil, olması gerektiği gibi anakart üreticileri bu konuda aksiyon alıyorlar.

Crossfire destekli anakartta üstteki PCI-Express slotu 16x hızında çalışıyor, Crossfire diziliminde ise ikinci PCI-Express slotu 4x hızında görev yapıyor, olası bir Crossfire diziliminde sınırlayıcı bir faktör olduğunu belirtmeliyim, bu yüzden H170 yongasetli anakartlarda tekli kart kurumulu, anakartın da segmenti göz önüne alınarak en mantıklısı.

2x pci express x1 portu ve 2 pci slotunun bulunduğunu da ekledikten sonra sata portlarına gelelim.

Daha hızlı 2 sata express girişinin yanısıra düşük bütçeli bir oyuncu sistemi için yeterli sayıda sata portuna yer verilmiş, sata express portları bu veriyolunu hakkıyla kullanabilecek bir depolama biriminiz varsa eğer saniyede 16GB/s aktarım hızına imkan veriyor.

Gigabyte’ın H170 yongasetli Gaming 3 anakartı sınırlı bir bütçede, tek ekran kartıyla kurulum yapacak kullanıcılara hitap eden dolu bir anakart, özel ethernet yongasını segmenti ürünlerinde görüyoruz belki ama ses tarafındaki özel çalışma ve amfi, rakipleri arasında şahsen sıyrılmasını sağlayabilir, kapalı haldeyken USB üzerinden hızlı şarj da şahsen kullandığım özelliklerden.

Benim hızaşırtma ile işim yok, anakarta ayıracağım bütçeyi kısıp işlemci ve ekran kartına ayırmayı tercih ederim ama bazı oyuncu donanımlarını da temin etmek isterim diyenlerdenseniz bu anakartı tavsiye edebilirim. Fiyatı da nitelikleri dahilinde iyi bir rekabetçi.

Böylelikle bir inceleme videomuzun daha sonuna gelmiş olduk, bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.

Anakartın üzerindeki USB başlıklarından 4 USB 3.0, 4 tane de USB 2.0 portuna daha kavuşabildiğimizi belirtelim.PCI-Express slotları etrafındaki 2 adet M2.sata yuvası gözlerden kaçmıyor. Abisi Z170A’nın kullanıldığı anakartların çoğunda tek M2 sata yuvası görürken H170’de 2 adet 32GB/s aktarım hızına imkan veren M2 sata yuvası görmek güzel,Son olarak 3 adet sistem fanı, 2 tane de işlemci fanı için çıkış sunulduğunu belirterek incelememizi bitirelim.