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    Chery'nin yeni hibrit SUV modeli ortaya çıktı: Fulwin T11

    Chery'nin 6 kişilik yeni EREV SUV modeli Fulwin T11'in detayları ortaya çıkmaya başladı. Büyük boyutlarıyla dikkat çeken modelin 200 km'nin üzerinde elektrikli sürüş menzili sunması bekleniyor.

    Chery'nin yeni hibrit SUV modeli ortaya çıktı: Fulwin T11 Tam Boyutta Gör
    Çinli otomotiv üreticisi Chery, yeni SUV modeli Fulwin T11'i piyasaya sürmeye hazırlanıyor. EREV yani artırılmış menzilli elektrikli araç olarak tanımlanan modele dair önemli detaylar, Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı (MIIT) tarafından paylaşıldı.

    İlk kez 2023'ün eylül ayında konsept olarak tanıtılan Fulwin T11; 5205 mm uzunluğa, 1998 mm genişliğe, 1800 mm yüksekliğe ve 3120 mm aks mesafesine sahip büyük bir otomobil. Aracın boş ağırlığı ise versiyona göre 2452 kg ile 2635 kg arasında değişiklik gösteriyor.

    Fulwin T11, serinin diğer üyeleri gibi dikey şeritlere sahip büyük ön panjuruyla dikkat çekiyor. Alt kısımda ise dikey hava girişleriyle birleşen geniş alt panjur, otomobili olduğundan daha geniş gösteriyor. Versiyona göre 20 veya 21 inç olarak tercih edilebilen jantlara sahip modelin tasarımı, yüksek omuz çizgisi ve boydan boya uzanan LED stoplarıyla tamamlanıyor.

    Chery'nin yeni hibrit SUV modeli ortaya çıktı: Fulwin T11 Tam Boyutta Gör
    Chery Fulwin T11'de menzil uzatıcı olarak görev yapan 155 beygirlik 1.5 litre benzinli motor bulunuyor. Jeneratör görevi gören bu motor, elektriği bataryaya veya bazı durumlarda doğrudan elektrik motoruna aktarabiliyor. Son hızı 180 km/s olarak açıklanan model LFP (lityum demir fosfat) batarya ile donatılacak ancak batarya kapasitesi ve menzil gibi detaylar henüz açıklanmadı.

    Fulwin T11 ile ilgili diğer detaylar önümüzdeki haftalarda belli olacak. Konuyla ilgili detayları siz değerli okurlarımıza aktarmaya devam edeceğiz.

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    Dünyanın en büyük demir rezervi keşfedildi

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    Epirus 6 saat önce

    ulan hiç mi herhangi bir rezervi olmaz bir ülkenin ya Yüzde 93’ü maden sahası olan il “TEMA Vakfı'nın 2019 yılından bu yana sürdürdüğü ruhsat haritası çalışmaları kapsamında, 29 ilde altın, gümüş, kömür ve bakır gibi IV. Grup maden ruhsatlarının yoğunluğu incelendi. 29 ilin yüzölçümünün ortalama %67'sinin bu madenlere ruhsatlandırılmış durumda. Gümüşhane'nin %93'ü, Kütahya'nın ise %92'si IV. Grup madencilik ruhsatlarıyla kaplanmış. Yaptığımız çalışmada sadece IV. Grup maden faaliyetlerine baktık. Bu oranlara kum, mermer, taş ocakları dahil değil.” https://gazeteoksijen.com/turkiye/1985den-beri-30-kez-degistirildi-en-tehlikeli-maden-kanunu-teklifi-tbmmde-gorusulecek-244899 Maden çıkartacağız diye, özellikle kömür, Memleketin 4 1 tarafı yıllardır talan edilmekte. İnsanlar üretimden ve yaşam alanlarından koparılmakta. Güncel durum: https://www.gazetepencere.com/gundem/ankarada-zeytinleri-icin-nobet-tutan-koyluler-aclik-grevi-karari-aldi-665635h

    L
    LastStand 6 saat önce

    anasını satayım dünyadaki bütün rezervler bizim toprakları es geçmiş ulan hiç mi herhangi bir rezervi olmaz bir ülkenin ya

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    kredi kartı ile yapılan taksitli alışverişin iptali mahalle arasında ne dükkanı açılır rehberim başka telefonda çıkıyor motorlu testere ipi zor çekiliyor derin nefes alamıyorum esniyorum.

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