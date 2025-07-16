Chery'nin yeni hibrit SUV modeli ortaya çıktı: Fulwin T11

İlk kez 2023'ün eylül ayında konsept olarak tanıtılan Fulwin T11; 5205 mm uzunluğa, 1998 mm genişliğe, 1800 mm yüksekliğe ve 3120 mm aks mesafesine sahip büyük bir otomobil. Aracın boş ağırlığı ise versiyona göre 2452 kg ile 2635 kg arasında değişiklik gösteriyor.
Fulwin T11, serinin diğer üyeleri gibi dikey şeritlere sahip büyük ön panjuruyla dikkat çekiyor. Alt kısımda ise dikey hava girişleriyle birleşen geniş alt panjur, otomobili olduğundan daha geniş gösteriyor. Versiyona göre 20 veya 21 inç olarak tercih edilebilen jantlara sahip modelin tasarımı, yüksek omuz çizgisi ve boydan boya uzanan LED stoplarıyla tamamlanıyor.
Fulwin T11 ile ilgili diğer detaylar önümüzdeki haftalarda belli olacak. Konuyla ilgili detayları siz değerli okurlarımıza aktarmaya devam edeceğiz.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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