EA SPORTS FC 26’nın ilk fragmanı yayınlandı: Türkçe spiker geliyor!

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Tam Boyutta Gör EA Sports’un FC (eski adıyla FIFA) serisinin yeni oyunu FC26 için ilk bilgiler paylaşıldı. Oyunun tanıtım fragmanı yayınlandı. Yeni eklenen özellikler kısaca gösterildi. Yayınlannan videoda oyuncuların taleplerinin dikkate alındığına ve oynanışta iyileştirmeler yapıldığına vurgu yapıldı. Bugün itibarıyla FC 26 ön siparişe açıldı ve fiyatı belli oldu. Türk oyunseverler için en büyük yenilik ise Türkçe spiker olacak!

FC26 fiyatı ve çıkış tarihi

EA SPORTS FC 26, 26 Eylül 2025 tarihinde çıkış yapacak. Ultimate sürümü satın alanlar ise 7 gün erken erişim avantajı elde ederek 19 Eylül 2025’ten itibaren oyunu oynayabilecek.

EA SPORTS FC 26 Türkiye fiyatı Platform Sürüm Fiyat Steam PC Standard 69,99 Dolar Steam PC Ultimate 99,99 Dolar Epic Store PC Standard 2.599 TL Epic Store PC Ultimate 3.599 TL PlayStation Standard 2.899 TL PlayStation Ultimate 3.999 TL Xbox Standard 69,99 Dolar Xbox Ultimate 99,99 Dolar Nintendo Switch 1 Standard 59,99 Dolar Nintendo Switch 1 Ultimate 79,99 Dolar Nintendo Switch 2 Standard 69,99 Dolar Nintendo Switch 2 Ultimate 89,99 Dolar

FC 26 Türkçe spiker ile geliyor

Tam Boyutta Gör FC serisine ilk kez Türkçe spiker geliyor. Oyunun Steam ve Epic Store’daki dil bilgileri kısmına göre FC 26’da Türkçe seslendirme olacak. Türkçe spiker hakkında resmi bir açıklama yapılmadı ancak Türkçe seslendirme ifadesi FC 26’da Türkçe spiker bulunacağı anlamına geliyor.

FC 26 Ultimate Sürüm avantajları neler?

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EA SPORTS FC™ 26 için (satılamaz) Ultimate Team™ İKON Oyuncu Ögesi, ayrı satılır

EA SPORTS FC™ 25 için Ultimate Team™ Oyuncu Geliştirme

EA SPORTS FC™ 25’te Satılamayan Ultimate Team™ 5’ten 1 Oyuncu Seçimi İKON Oyuncu Ögesi

7 Güne Kadar Erken Erişim

1. Sezon Premium Bileti

2 ayda 6.000’e kadar FC Points

1 ek Ultimate Team™ Oyuncu Geliştirme Bölmesi

Steam'de "Hafta Boyu Fırsatları" başladı: Yüzde 90 indirim 8 sa. önce eklendi

FC 26 yenilikleri neler?

Yenilenmiş Oyun Mekaniği

Topluluk geri bildirimlerine dayanarak daha duyarlı dribbling, daha akıllı AI pozisyon alma ve daha keskin, daha patlayıcı hareketlerle EA SPORTS FC™ 26'da kendi tarzınızda oynayın. Kaleciler artık gelişmiş Pozisyon Alma ile daha doğal tepki veriyor, animasyonlar daha gerçekçi ve yeni OyunTarzları ve Oyuncu Rolleri, takımınızın oyun şeklini şekillendirmek için daha fazla yol sunuyor.

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Rekabetçi & Gerçekçi Ön Ayarlar

FC 26, iki yeni oynanış ön ayarını tanıtıyor ve her biri farklı bir oynama tarzı için tasarlandı. Rekabetçi, Ultimate Team ve Clubs'ta başa baş bir aksiyon için ayarlandı, daha hızlı paslar, akıllı kaleci ribaundları ve daha doğrudan kontrol sunarken, Gerçekçi, Kariyer gibi modlara daha futbolu gerçeğe yakın bir his veriyor; daha mevki sorumluluğu olan defans oyuncuları, gerçekçi köşe başarı oranları, canlı kale karambolleri ve daha fazlasını içeriyor.

FC 26, iki yeni oynanış ön ayarını tanıtıyor ve her biri farklı bir oynama tarzı için tasarlandı. Rekabetçi, Ultimate Team ve Clubs'ta başa baş bir aksiyon için ayarlandı, daha hızlı paslar, akıllı kaleci ribaundları ve daha doğrudan kontrol sunarken, Gerçekçi, Kariyer gibi modlara daha futbolu gerçeğe yakın bir his veriyor; daha mevki sorumluluğu olan defans oyuncuları, gerçekçi köşe başarı oranları, canlı kale karambolleri ve daha fazlasını içeriyor. Football Ultimate Team

Football Ultimate Team™'de Turnuvalar ve Canlı Etkinlikler ile, ayrıca yenilenmiş Rivals ve Champs deneyimiyle yeni şekillerde yarışın. Turnuvalar, dört aşamaya kadar eleme futbolu ile yeteneklerinizi test ederken, Canlı Etkinlikler daha fazla çeşitlilik sunarak sezon boyunca temalı yarışmalar ve içerikler ekler. Yeni Bounty'ler, ek ödüller kazanmanıza veya haftalık ilerleyişinizi hızlandırmanıza olanak tanır. Ayrıca, EA SPORTS FC™ 26, alt Klasmanlardaki oyuncular için tasarlanmış yeni ikinci kademe hafta sonu yarışması olan Challengerları başlatıyor.

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Teknik Direktör ve Oyuncu Kariyeri

Yeni sezon boyunca tüm yeni Teknik Direktör Canlı Görevleri ile şimdiye kadar hiç olmadığı gibi Teknik Direktör Kariyerini deneyimleyin. Gerçek dünya senaryoları ve alternatif hikaye geçişlerinden oluşan, birkaç dakikalık oyundan birçok sezon süresine kadar uzanan çeşitlilikteki görevleri üstlenerek Sezon Puanı, Görünüş, modern kulüplerde kullanabileceğiniz İkonlar ve Kahramanlar gibi ödüller kazanın. Ek olarak, Teknik Direktör Pazarındaki hareketlilik, yeni teknik direktörlerin takımın kontrolünü ele almasıyla birlikte zamanla takım taktiklerinin dönüştüğünü ve her sezonun dinamiklerinde değişiklikler yapıldığını gösteriyor.

Yeni sezon boyunca tüm yeni Teknik Direktör Canlı Görevleri ile şimdiye kadar hiç olmadığı gibi Teknik Direktör Kariyerini deneyimleyin. Gerçek dünya senaryoları ve alternatif hikaye geçişlerinden oluşan, birkaç dakikalık oyundan birçok sezon süresine kadar uzanan çeşitlilikteki görevleri üstlenerek Sezon Puanı, Görünüş, modern kulüplerde kullanabileceğiniz İkonlar ve Kahramanlar gibi ödüller kazanın. Ek olarak, Teknik Direktör Pazarındaki hareketlilik, yeni teknik direktörlerin takımın kontrolünü ele almasıyla birlikte zamanla takım taktiklerinin dönüştüğünü ve her sezonun dinamiklerinde değişiklikler yapıldığını gösteriyor. Clubs

EA SPORTS FC™ 26'da Clubs'a yapılan büyük eklemelerle yeni yollarla takım kur ve mücadele et. Dinamik Canlı Etkinliklerde tek başınıza veya Kulüp arkadaşlarınızla oynarken sezon boyunca daha fazla çeşitlilik deneyimleyin. Varyasyon gösteren giriş gereksinimlerine, değiştirilmiş Rush oynanışına ve alternatif kurallara sahip, yıl boyunca ödül kazanmanız için taze fırsatlar yaratan yeni zorluklar sunar. Ayrıca, ilk kez, EA SPORTS FC™ 26, aynı anda 3 kulübe kadar üye olmanıza ve yenilenmiş Ol-Kaleci sisteminin sunulmasıyla Clubs Rush'taki son savunma hattı olmanıza olanak tanır.

EA SPORTS FC™ 26'da Clubs'a yapılan büyük eklemelerle yeni yollarla takım kur ve mücadele et. Dinamik Canlı Etkinliklerde tek başınıza veya Kulüp arkadaşlarınızla oynarken sezon boyunca daha fazla çeşitlilik deneyimleyin. Varyasyon gösteren giriş gereksinimlerine, değiştirilmiş Rush oynanışına ve alternatif kurallara sahip, yıl boyunca ödül kazanmanız için taze fırsatlar yaratan yeni zorluklar sunar. Ayrıca, ilk kez, EA SPORTS FC™ 26, aynı anda 3 kulübe kadar üye olmanıza ve yenilenmiş Ol-Kaleci sisteminin sunulmasıyla Clubs Rush'taki son savunma hattı olmanıza olanak tanır. Eşsiz Özgünlük

EA SPORTS FC™ 26'da 120'den fazla stadyumda, 35'ten fazla ligde, 750'den fazla kulüp ve milli takımda toplam 20.000'den fazla oyuncu ile eşsiz özgünlüğü deneyimleyin. EA SPORTS FC™ 26, ikonik UEFA Champions League, UEFA Europa League, UEFA Europa Conference League, CONMEBOL Libertadores, Premier League, Bundesliga, LALIGA EA SPORTS'u ve Frauen-Bundesliga, Liga F, Barclays FA Women's Super League, D1 Arkema, National Women's Soccer League, UEFA Women's Champions League'i aynı oyunda oynayabileceğiniz tek yer.

FC 26 Sistem Gereksinimleri

Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi : Windows 10/11 - 64-Bit (Latest Update).

: Windows 10/11 - 64-Bit (Latest Update). İşlemci (AMD) : AMD Ryzen 5 1600

: AMD Ryzen 5 1600 İşlemci (Intel) : Intel Core i5 6600k

: Intel Core i5 6600k RAM : 8GB

: 8GB Ekran Kartı (AMD) : RX 570

: RX 570 Ekran Kartı (Nvidia) : GTX 1050 Ti

: GTX 1050 Ti DirectX : 12

: 12 Online Bağlantı Gereksinimi : 512kbps

: 512kbps Depolama Alanı: 100 GB

Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim : Windows 10/11 - 64-Bit (Latest Update).

: Windows 10/11 - 64-Bit (Latest Update). İşlemci (AMD) : AMD Ryzen 7 2700X

: AMD Ryzen 7 2700X İşlemci (Intel) : Intel Core i7 6700

: Intel Core i7 6700 RAM : 12GB

: 12GB Ekran Kartı (AMD) : RX 5600 XT

: RX 5600 XT Ekran Kartı (Nvidia) : GTX 1660

: GTX 1660 DirectX : 12

: 12 Online Bağlantı Gereksinimi : 512 kbps

: 512 kbps Depolama Alanı: 100 GB

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FC 26’nın ilk fragmanı yayınlandı: Türkçe spiker geliyor

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