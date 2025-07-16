EA SPORTS FC 26’nın ilk fragmanı yayınlandı: Türkçe spiker geliyor!

FC26 fiyatı ve çıkış tarihi
EA SPORTS FC 26, 26 Eylül 2025 tarihinde çıkış yapacak. Ultimate sürümü satın alanlar ise 7 gün erken erişim avantajı elde ederek 19 Eylül 2025’ten itibaren oyunu oynayabilecek.
|Platform
|Sürüm
|Fiyat
|Steam PC
|Standard
|69,99 Dolar
|Steam PC
|Ultimate
|99,99 Dolar
|Epic Store PC
|Standard
|2.599 TL
|Epic Store PC
|Ultimate
|3.599 TL
|PlayStation
|Standard
|2.899 TL
|PlayStation
|Ultimate
|3.999 TL
|Xbox
|Standard
|69,99 Dolar
|Xbox
|Ultimate
|99,99 Dolar
|Nintendo Switch 1
|Standard
|59,99 Dolar
|Nintendo Switch 1
|Ultimate
|79,99 Dolar
|Nintendo Switch 2
|Standard
|69,99 Dolar
|Nintendo Switch 2
|Ultimate
|89,99 Dolar
FC 26 Türkçe spiker ile geliyor
FC 26 Ultimate Sürüm avantajları neler?
- EA SPORTS FC™ 26 için (satılamaz) Ultimate Team™ İKON Oyuncu Ögesi, ayrı satılır
- EA SPORTS FC™ 25 için Ultimate Team™ Oyuncu Geliştirme
- EA SPORTS FC™ 25’te Satılamayan Ultimate Team™ 5’ten 1 Oyuncu Seçimi İKON Oyuncu Ögesi
- 7 Güne Kadar Erken Erişim
- 1. Sezon Premium Bileti
- 2 ayda 6.000’e kadar FC Points
- 1 ek Ultimate Team™ Oyuncu Geliştirme Bölmesi
FC 26 yenilikleri neler?
- Yenilenmiş Oyun Mekaniği
Topluluk geri bildirimlerine dayanarak daha duyarlı dribbling, daha akıllı AI pozisyon alma ve daha keskin, daha patlayıcı hareketlerle EA SPORTS FC™ 26'da kendi tarzınızda oynayın. Kaleciler artık gelişmiş Pozisyon Alma ile daha doğal tepki veriyor, animasyonlar daha gerçekçi ve yeni OyunTarzları ve Oyuncu Rolleri, takımınızın oyun şeklini şekillendirmek için daha fazla yol sunuyor.
- Rekabetçi & Gerçekçi Ön Ayarlar
FC 26, iki yeni oynanış ön ayarını tanıtıyor ve her biri farklı bir oynama tarzı için tasarlandı. Rekabetçi, Ultimate Team ve Clubs'ta başa baş bir aksiyon için ayarlandı, daha hızlı paslar, akıllı kaleci ribaundları ve daha doğrudan kontrol sunarken, Gerçekçi, Kariyer gibi modlara daha futbolu gerçeğe yakın bir his veriyor; daha mevki sorumluluğu olan defans oyuncuları, gerçekçi köşe başarı oranları, canlı kale karambolleri ve daha fazlasını içeriyor.
- Football Ultimate Team
Football Ultimate Team™'de Turnuvalar ve Canlı Etkinlikler ile, ayrıca yenilenmiş Rivals ve Champs deneyimiyle yeni şekillerde yarışın. Turnuvalar, dört aşamaya kadar eleme futbolu ile yeteneklerinizi test ederken, Canlı Etkinlikler daha fazla çeşitlilik sunarak sezon boyunca temalı yarışmalar ve içerikler ekler. Yeni Bounty'ler, ek ödüller kazanmanıza veya haftalık ilerleyişinizi hızlandırmanıza olanak tanır. Ayrıca, EA SPORTS FC™ 26, alt Klasmanlardaki oyuncular için tasarlanmış yeni ikinci kademe hafta sonu yarışması olan Challengerları başlatıyor.
- Teknik Direktör ve Oyuncu Kariyeri
Yeni sezon boyunca tüm yeni Teknik Direktör Canlı Görevleri ile şimdiye kadar hiç olmadığı gibi Teknik Direktör Kariyerini deneyimleyin. Gerçek dünya senaryoları ve alternatif hikaye geçişlerinden oluşan, birkaç dakikalık oyundan birçok sezon süresine kadar uzanan çeşitlilikteki görevleri üstlenerek Sezon Puanı, Görünüş, modern kulüplerde kullanabileceğiniz İkonlar ve Kahramanlar gibi ödüller kazanın. Ek olarak, Teknik Direktör Pazarındaki hareketlilik, yeni teknik direktörlerin takımın kontrolünü ele almasıyla birlikte zamanla takım taktiklerinin dönüştüğünü ve her sezonun dinamiklerinde değişiklikler yapıldığını gösteriyor.
- Clubs
EA SPORTS FC™ 26'da Clubs'a yapılan büyük eklemelerle yeni yollarla takım kur ve mücadele et. Dinamik Canlı Etkinliklerde tek başınıza veya Kulüp arkadaşlarınızla oynarken sezon boyunca daha fazla çeşitlilik deneyimleyin. Varyasyon gösteren giriş gereksinimlerine, değiştirilmiş Rush oynanışına ve alternatif kurallara sahip, yıl boyunca ödül kazanmanız için taze fırsatlar yaratan yeni zorluklar sunar. Ayrıca, ilk kez, EA SPORTS FC™ 26, aynı anda 3 kulübe kadar üye olmanıza ve yenilenmiş Ol-Kaleci sisteminin sunulmasıyla Clubs Rush'taki son savunma hattı olmanıza olanak tanır.
- Eşsiz Özgünlük
EA SPORTS FC™ 26'da 120'den fazla stadyumda, 35'ten fazla ligde, 750'den fazla kulüp ve milli takımda toplam 20.000'den fazla oyuncu ile eşsiz özgünlüğü deneyimleyin. EA SPORTS FC™ 26, ikonik UEFA Champions League, UEFA Europa League, UEFA Europa Conference League, CONMEBOL Libertadores, Premier League, Bundesliga, LALIGA EA SPORTS'u ve Frauen-Bundesliga, Liga F, Barclays FA Women's Super League, D1 Arkema, National Women's Soccer League, UEFA Women's Champions League'i aynı oyunda oynayabileceğiniz tek yer.
FC 26 Sistem Gereksinimleri
Minimum Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 10/11 - 64-Bit (Latest Update).
- İşlemci (AMD): AMD Ryzen 5 1600
- İşlemci (Intel): Intel Core i5 6600k
- RAM: 8GB
- Ekran Kartı (AMD): RX 570
- Ekran Kartı (Nvidia): GTX 1050 Ti
- DirectX: 12
- Online Bağlantı Gereksinimi: 512kbps
- Depolama Alanı: 100 GB
Önerilen Sistem Gereksinimleri
- İşletim : Windows 10/11 - 64-Bit (Latest Update).
- İşlemci (AMD): AMD Ryzen 7 2700X
- İşlemci (Intel): Intel Core i7 6700
- RAM: 12GB
- Ekran Kartı (AMD): RX 5600 XT
- Ekran Kartı (Nvidia): GTX 1660
- DirectX: 12
- Online Bağlantı Gereksinimi: 512 kbps
- Depolama Alanı: 100 GB
ulan hiç mi herhangi bir rezervi olmaz bir ülkenin ya Yüzde 93’ü maden sahası olan il “TEMA Vakfı'nın 2019 yılından bu yana sürdürdüğü ruhsat haritası çalışmaları kapsamında, 29 ilde altın, gümüş, kömür ve bakır gibi IV. Grup maden ruhsatlarının yoğunluğu incelendi. 29 ilin yüzölçümünün ortalama %67'sinin bu madenlere ruhsatlandırılmış durumda. Gümüşhane'nin %93'ü, Kütahya'nın ise %92'si IV. Grup madencilik ruhsatlarıyla kaplanmış. Yaptığımız çalışmada sadece IV. Grup maden faaliyetlerine baktık. Bu oranlara kum, mermer, taş ocakları dahil değil.” https://gazeteoksijen.com/turkiye/1985den-beri-30-kez-degistirildi-en-tehlikeli-maden-kanunu-teklifi-tbmmde-gorusulecek-244899 Maden çıkartacağız diye, özellikle kömür, Memleketin 4 1 tarafı yıllardır talan edilmekte. İnsanlar üretimden ve yaşam alanlarından koparılmakta. Güncel durum: https://www.gazetepencere.com/gundem/ankarada-zeytinleri-icin-nobet-tutan-koyluler-aclik-grevi-karari-aldi-665635h
anasını satayım dünyadaki bütün rezervler bizim toprakları es geçmiş ulan hiç mi herhangi bir rezervi olmaz bir ülkenin ya