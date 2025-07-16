Steam'de "Hafta Boyu Fırsatları" başladı: Yüzde 90'a varan indirim

Steam "Hafta Boyu Fırsatları" indirimleri başladı
Steam "Hafta Boyu Fırsatları" kapsamında birçok oyunda büyük indirimler sunuluyor ancak tahmin edebileceğiniz gibi fiyatlar bir süredir dolara endeksli. 21 Temmuz'â sürecek indirim döneminde, Alan Wake 7,99 dolar yerine 0,79 dolar, NBA 2K25 69,99 dolar yerine 9,79 dolar, Control Ultimate Edition 18,99 dolar yerine 2,84 dolar, The Outlast Trials ise 10,99 dolar yerine 7,59 dolar fiyatla satın alınabiliyor.
|Oyun
|Normal Fiyatı
|İndirimli Fiyatı
|İndirim Oranı
|Satisfactory
|18.99$
|$13.29
|-%30
|V Rising
|$17.99
|$8.99
|-%50
|PAYDAY 3
|$22.99
|$6.89
|-%70
|RoboCop: Rogue City
|$24,99
|$2,49
|-%90
|Manor Lords
|$19.99
|$12.99
|-%35
|Medieval Dynasty
|$17.99
|$10.79
|-%40
|Alan Wake
|$7,99
|$0,79
|-%90
|Frostpunk 2
|$20.99
|$13.64
|-%35
|Pacific Drive
|$14.99
|$7.49
|-%50
|The Outlast Trials
|$10,99
|$7,59
|-%60
|The Long Dark
|$8.99
|$4.49
|-%50
|Euro Truck Simulator 2
|$10.09
|$2.52
|-%75
|Red Dead Redemption 2
|$59.99
|$14.99
|-%75
|NBA 2K25
|$69.99
|$9.79
|-%86
|Assassin's Creed® Origins
|$47.99
|$7.19
|-%85
|No Man's Sky
|$59.99
|$23.99
|-%60
İndirime giren diğer oyunlar arasında ise Euro Truck Simulator 2, No Man's Sky, Red Dead Redemption 2, Medieval Dynasty gibi yapımlar da bulunuyor. Aşağıda da öne çıkan indirimleri bulabilir ve Steam indirimlerinin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: