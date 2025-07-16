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    Steam'de "Hafta Boyu Fırsatları" başladı: Yüzde 90'a varan indirim

    Steam'de "Hafta Boyu Fırsatları" indirimleri başladı. İndirim döneminde yüzde 90'a varan fırsatlar için son tarih 21 Temmuz. İşte Steam'de indirime giren oyunlar...

    Steam'de 'Hafta Boyu Fırsatları' başladı: Yüzde 90 indirim Tam Boyutta Gör
    Steam’in her hafta düzenlediği "Hafta Boyu Fırsatları" kampanyasında bu haftanın indirimli oyunları belli oldu. Kampanyada yüzlerce oyunda çeşitli oranlarda indirim yer alıyor. Steam oyun indirimleri 21 Temmuz 2025 tarihine kadar geçerli olacak. İşte Steam "Hafta Boyu Fırsatları" kapsamında satın alabileceğiniz ve öne çıkan oyunlar...

    Steam "Hafta Boyu Fırsatları" indirimleri başladı

    Steam "Hafta Boyu Fırsatları" kapsamında birçok oyunda büyük indirimler sunuluyor ancak tahmin edebileceğiniz gibi fiyatlar bir süredir dolara endeksli. 21 Temmuz'â sürecek indirim döneminde, Alan Wake 7,99 dolar yerine 0,79 dolar, NBA 2K25 69,99 dolar yerine 9,79 dolar, Control Ultimate Edition 18,99 dolar yerine 2,84 dolar, The Outlast Trials ise 10,99 dolar yerine 7,59 dolar fiyatla satın alınabiliyor. 

    Oyun Normal Fiyatı İndirimli Fiyatı İndirim Oranı
    Satisfactory 18.99$ $13.29 -%30
    V Rising $17.99 $8.99 -%50
    PAYDAY 3 $22.99 $6.89 -%70
    RoboCop: Rogue City $24,99 $2,49 -%90
    Manor Lords $19.99 $12.99 -%35
    Medieval Dynasty $17.99 $10.79 -%40
    Alan Wake $7,99 $0,79 -%90
    Frostpunk 2 $20.99 $13.64 -%35
    Pacific Drive $14.99 $7.49 -%50
    The Outlast Trials $10,99 $7,59 -%60
    The Long Dark $8.99 $4.49 -%50
    Euro Truck Simulator 2 $10.09 $2.52 -%75
    Red Dead Redemption 2 $59.99 $14.99 -%75
    NBA 2K25 $69.99 $9.79 -%86
    Assassin's Creed® Origins $47.99 $7.19 -%85
    No Man's Sky $59.99 $23.99 -%60

    İndirime giren diğer oyunlar arasında ise Euro Truck Simulator 2, No Man's Sky, Red Dead Redemption 2, Medieval Dynasty gibi yapımlar da bulunuyor. Aşağıda da öne çıkan indirimleri bulabilir ve Steam indirimlerinin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.  

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