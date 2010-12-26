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Çevre Birimleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Gigabyte M7650 model isimli yeni kablosuz faresini duyurdu

8 yıl
4,5b
1
Çevre Birimleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Gigabyte M7650 model isimli yeni kablosuz faresini duyurdu
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Çevre birimleri üretimine daha fazla yatırım yapmaya başlayan Gigabyte, kablosuz tasarıma sahip yeni fanresini tanıttı. M7650 adını taşıyan  104 x 66 x 38 mm boyutlarındaki fare, ultra-optik izleme teknolojisiyle her zeminde çalışacak şekilde tasarlanmış. 2.4GHz kablosuz iletişim teknolojisini kullanan ve 1000 dpi çözünürlüğünü destekleyen fare, 10 metre uzaklıktan kullanılabiliyor. Nano alıcıya sahip olan fare iki adet AA pil ile 5 aya kadar bir daha pil değiştirmek zorunda olmadan kullanım deneyimi yaşatabiliyor.

Gigabyte tarafından yakın zamanda satışa sunulması beklenen M7650 kablosuz fare için herhangi bir fiyat açıklama ise yapılmadı.

Gigabyte M7650 model isimli yeni kablosuz faresini duyurdu
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Gigabyte M7650 model isimli yeni kablosuz faresini duyurdu
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