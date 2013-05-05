Gigabyte'ın yeni nesil anakartları detaylandı: G1.Sniper 5 ve G1.Sniper M5

Gigabyte anavatanı Tayvan'da düzenlediği özel bir etkinlikte, Intel'in Haswell kod adlı dördüncü nesil Core işlemci ailesi için geliştirdiği Z87 çipsetli bazı yeni anakart modellerini tanıttı. Oyun ve hız aşırtma odaklı G1.Killer serisi altına konumlandırılan G1.Sniper 5 ve G1.Sniper M5 isimli yeni anakart modellerinden ilki standart ATX, M kodunu taşıyan ikinci model ise Micro-ATX yapıda olup daha küçük form faktörü temsil etmekte.

LGA1150 soket yapısına sahip yeni nesil Haswell işlemciler için Gigabyte'ın pazara sunacağı en iddialı anakart modellerinden biri olan G1.Sniper 5, 16 fazlı VRM tasarımı ile güçlendirilmiş durumda. Ferit çekirdekli boğumların kullanıldığı anakarta, Ultra Durable 5 teknolojisi dahilinde tercih edilen yüksek kaliteli International Rectifier PowIRstage komponentler eşlik ediyor. İşlemci güç bölgesinin aktif soğutma ile desteklendiği anakartta, PLX tarafından gelitirilen PEX8747 anahtar yongasına yer veren Gigabyte, bu sayede Z87 çipsetinin standart olarak destek vermediği 4 yollu SLI ve Crossfire kurulumlarına da zemin hazırlamış.

Gigabyte G1.Sniper 5'te dört adet PCI Express 3.0 x16 konnektörü bulunuyor. Tamamı eş zamanlı olarak kullanıldığında, hepsi x8 hızında çalışan slotlar aynı zamanda çift veya üç yollu olarak ta konfigüre edilebiliyor. Çok GPU'lu kurulumların en yaygını olan çift kartlı performans sistemleri için x16 + x16 hızında çalışabilen anakartta, farklı donanımlar için üç adet PCIe x1 slotu da bulunmakta. Depolama tarafında ise 10 adet SATA-III portu ile karşımıza çıkan anakartta, bu portlardan dört tanesi üçücü parti kontrolcü üzerinden yönetiliyor.

Qualcomm tarafından bir süre önce satın alınan Bigfoot firmasının Killer K2000 ağ işlemcisi ve Realtek'in RTL8111F gigabit ethernet arayüzüne sahip olan anakartın diğer özellikleri arasında ise işlemciye entegre grafik biriminden görüntü aktarımı için çift HDMI ve DisplayPort konnektörleri ile özellikle hız aşırtmacılar düşünülerek - overclock çalışmalarında stabiliteyi etkilemesin diye USB klavye ve fare kullanmayı tercih etmeye nhız aşırtmacılar- PS2 konnektörü de unutulmamış. Micro-ATX formunda olan G1.Killer M5, 240mm x 240mm boyutlarında kompakt bir model olarak LanParty sistemlerini hedefliyor.

8 fazlı VRM tasarımı ile donatılan anakart üzerinde dört adet DDR3 DIMM slotu bulunuyor. İki adet PCIe 3.0 x16 slotu, çoklu ekran kartı modunda x8+x8 hızında görev yapan anakart, elektriksel olarak x4 hızında çalışan PCIe 2.0 x16 ve PCIe 2.0 x1 slotları da bulunuyor. Depolama için 6 adet SATA-III portu ile gelecek olan G1.Killer M5, entegre grafik biriminden görüntü aktarımı için DVI, iki adet HDMI ve DisplayPort konnektörlerini kullanıyor. 6 adet USB 3.0 portunun eşlik ettiği anakartta, Gigabit Ethernet desteği için Intel üretimi kontrolcü buluunyor. Gigabyte'ın yeni anakartları ses çözümü olarak AMP-UP adı verilen özel bir donanım ile birlikte geliyorlar. Gelin şimdi bu donanımın detaylarına bakalım.

AMP-UP ses altsistemi, Creative'in SoundCore 3D ses yongası, üst seviye elektrolitik kapasitörlerden ve kullanıcılar tarafından değiştirilebilir OP-AMP çipinden oluşuyor. Gigabyte'ın haberimize konu olan anakartları, her ikisi de Texas Instruments tarafından geliştirilen, Burr Brown OPA2134 ve TI Mouser LM4562NA OP-AMP ses çipleri ile geliyor. Bu çiplerden ilki temiz ses ve daha genel kullanım için tasarlanmış çok amaçlı ses deneyiminine yönelik optimizasyon içerirken, diğeri ise pop müzik ve ufak orkestra sesleri için optimize.

Kullanıcılar anakart üzerinde OP-AMP çiplerini kendileri de değiştirerek, ses deneyimini özelleştirebilecekler. Tüm ses altsisteminin, temelden izole edildiği anakart, bu sayede diğer bileşenlerin neden olabileceği eletriksel gürültüyü de engelliyorlar. Altın kaplı analog ses portu ile gelen anakartlar, ses meraklıları için iddialı yetenekler ile ön plana çıkacak gibi görünüyorlar. Haswell lansmanını takiben Haziran ayı içerisinde yaygın olarak satışa sunulması beklenen Gigabyte G1.Sniper 5 ve G1.Sniper M5'in fiyatları ise şu an için bilinmiyor.