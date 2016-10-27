Girişimciliğin kalbi Aralık ayında Ankara’da atıyor

Young Entrepreneurs Society Pazarlama Koordinatörü Tolga Sertaç Turgut, organizasyonun temel amacının ilk gün olduğu gibi bugün de girişimcilik ekosistemine destek vererek, sonu gelmeyecek olan yeniliklerin önünü açmak olduğunu belirtti. Bu iki gün boyunca Türkiye’nin dört bir yanından gelecek olan yarışmacı ve katılımcıların vizyonlarına katkı yapmasını temenni eden Turgut, Türkiye’nin ilk Start-Up etkinliği olan ve üniversite kulüpleri çapında yapılan en büyük etkinlik olan Ankara Start-Up Summit’e katılımın sınırlı sayıda olduğunu belirterek bu heyecana ortak olmak isteyenler için detayların http://ankarastartup.com/ adresinde olduğunu ekledi.
Ankara Start-Up Genel Koordinatörü Emre Sarıgedik ise ülkemizin potansiyeline inandığını belirterek gerek yarışmacıların gerek ise katılımcıların bu etkinlikten kendilerine büyük kazanç sağlayacağını belirtti. Sözlerine Endeavor, Vestel Ventures, 500 Startups, Buran Venture Capital, Revo Capital gibi fonların yanısıra BIC Angels, Galata Business Angels, TR Angels gibi birçok melek yatırım grubu da yer alacağını ekleyen Sarıgedik, bu sene de geçen senelerde olduğu gibi yeni bir oBilet.com, connected2.me veya anlatsin.com’un bu etkinlikle doğacağını dileyerek konuşmasını sonlandırdı.
10.Ankara Start-Up Zirvesi enerji, e-ticaret, sağlık ve teknoloji sektöründen gelecek isimleri ve başarılı girişimcileri ağırlayacak
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