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Girişimciliğin kalbi Aralık ayında Ankara’da atıyor

Girişimcilik dünyasının yapıtaşlarından olan Ankara Startup Zirvesi bu sene Bilkent Üniversitesinde 24-25 Aralık tarihlerinde düzenlenecek. Etkinliğe ilişkin detaylar yazımızda sizleri bekliyor.
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Girişimciliğin kalbi Aralık ayında Ankara’da atıyor
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Bilkent Üniversitesi Young Entrepreneurs Society bu sene onuncu Ankara Start-Up Summit organizasyonunu 24-25 Aralık 2016 tarihinde Bilkent Otel’de gerçekleştirilecek. Temel amacı gelişme aşamasındaki  profesyonel anlamda yardım almaya hazır, fikirlerine güvenen, hırslı ve istekli üniversiteli girişimcileri yatırımcı karşısına çıkarabilmek olan etkinlik, birinci gün yatırımcıların, başarılı girişimcilerin ve kurumsal şirketleri temsil eden üst düzey yöneticilerin katılacağı panellerden, konferanslardan oluşan oturumlar dizisi şeklinde ilerleyecek. İkinci gün ise Start-Up’lar sahneye çıkarak yatırım almak ve kendilerini tanıtmak için sahneye çıkacak.

Young Entrepreneurs Society Pazarlama Koordinatörü Tolga Sertaç Turgut, organizasyonun temel amacının ilk gün olduğu gibi bugün de girişimcilik ekosistemine destek vererek, sonu gelmeyecek olan yeniliklerin önünü açmak olduğunu belirtti. Bu iki gün boyunca Türkiye’nin dört bir yanından gelecek olan yarışmacı ve katılımcıların vizyonlarına katkı yapmasını temenni eden Turgut, Türkiye’nin ilk Start-Up etkinliği olan ve üniversite kulüpleri çapında yapılan en büyük etkinlik olan Ankara Start-Up Summit’e katılımın sınırlı sayıda olduğunu belirterek bu heyecana ortak olmak isteyenler için detayların http://ankarastartup.com/ adresinde olduğunu ekledi.

Ankara Start-Up Genel Koordinatörü Emre Sarıgedik ise ülkemizin potansiyeline inandığını belirterek gerek yarışmacıların gerek ise katılımcıların bu etkinlikten kendilerine büyük kazanç sağlayacağını belirtti. Sözlerine Endeavor, Vestel Ventures, 500 Startups, Buran Venture Capital, Revo Capital gibi fonların yanısıra BIC Angels, Galata Business Angels, TR Angels gibi birçok melek yatırım grubu da yer alacağını ekleyen Sarıgedik, bu sene de geçen senelerde olduğu gibi yeni bir oBilet.com, connected2.me veya anlatsin.com’un bu etkinlikle doğacağını dileyerek konuşmasını sonlandırdı.

10.Ankara Start-Up Zirvesi enerji, e-ticaret, sağlık ve teknoloji sektöründen gelecek isimleri ve başarılı girişimcileri ağırlayacak


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