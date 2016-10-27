Ülkemizin sipariş ettiği F-35 savaş uçağının montajı başladı

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
İster F-35 diyelim ister Şimşek veya Müşterek Savaş Uçağı kesin olan şu ki, havacılık dünyasına uzun süre hizmet etmesi beklenen insanlı son nesil savaş uçağı olan F-35’den beklentiler büyük. Geliştirme sürecinde tutun da testlere kadar çeşitli defalar ciddi eleştriler alan, üretim maliyetinden operasyon giderlerine hatta manevra kabiliyetine kadar pek çok alanda sık sık gündeme gelen F-35'in, F-16'lara göre 4 kat daha etkili olduğu bildiriliyor. Çok küçük radar izine sahip olması sayesinde, görev türüne göre ciddi avantajlar sağlayabilen F-35'in, savaş gemileri ve bazı diğer koşullar için geliştirilmiş dikey iniş kabiliyetine sahip özel bir versiyonu da bulunuyor.
Türkiye'nin 2002 yılında yedinci ülke olarak dahil olduğu F-35 projesiyle amaç, kademeli olarak önce F-16 filosuna takviye sonrasında ise adım adım onları F-35'lerle değiştirme şeklinde kurgulandı. Lockheed Martin öncülüğündeki F-35 projesi, ülkeler arası çok katılımlı bir strateji ile geliştirildi. F-35'lerin başta motor bölümü olmak üzere kimi kısımları ülkemizde, TUSAŞ kontrolünü üretilirken, bazı kısımları da yine uluslarası firmaların ülkemizdeki tesislerinden çıkıyor. Amerika'nın ileri seviyede yazılım ve şifre bilgilerini paylaşmadığı F-35'ler'den ülkemiz 100 adet almayı planlamakta. Toplam bedeli 25 milyar dolar civarında olması beklenen uçakların ilki için teslimat oldukça yakın.
Gelen bilgilere göre, ülkemize teslim edilecek ilk F-35'de, Kale Grubu imzası taşıyan çok sayıda parça kullanılmış. Hatta Savunma ve Teknoloji'nin verdiği habere göre, Kale Grubu, Kale Pratt&Whitney Uçak Motor Sanayi tesislerinde, uçağın motor parçalarını da üretiyor ve bu açıdan projeye motor düzeyinde katkı sağlayan yegane Türk şirket oluyor. Amerika'nın Marietta kentindeki Lockheed Martin tesislerinde törenle başlayan üretimin yakın gelecekte tamamlanması ve F-35'in 2017'de Hava Kuvvetlerimiz filosuna girmesi bekleniyor.
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Hazıra dağlar dayanmaz diye bir ata sözü var bilir misin, diyelim bir gün Rusyayla, Almanyayla vs savaşa girdik biz onların uçaklarını vurduk onlar bizimkileri vurdu, savaş uzadı sonunda elimizdekiler bittiğinde ne olacak, adamlar savaş sırasında bunların üretimini yapıp savaşa hazır hale getirebilme kapasitesine sahip, senin isterse 10 bin tane uçağın olsun seri üretemedikten sonra kaybetmeye mahkumsun, ABD ikinci dünya savaşını nasıl kazandı zannediyorsunuz rezervden mi, Almanya 5 tane vuruyordu ABD anında 10 tane yapıp gönderiyordu, şimdi sana soruyorum, neyi istiyoruz veya istemiyoruz ortada bir şey yok ki durum amd64x2 dediği gibi, istesek ne olur istemesek. Bizim ordumuz çoğunlukla caydırıcılık üzerine kurulu, kısa süreli gerginliklerden çıkacak çatışmalara cevap verebilir amaçta aslında bizim seviyemizdeki bir ülke için ancak bu olur..
-- Neden Milli değil
-- Diyanete harcanan parayla...
-- Saraya harcanan parayla...
-- Amerikan mandasıyız
-- Yapamıyoruz alıyoruz
-- Hem çalıyolar hem satın alıyorlar
-- Çalmasalar bizde yaparız
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