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Ülkemizin sipariş ettiği F-35 savaş uçağının montajı başladı

Türkiye'nin sipariş ettiği F-35 savaş uçağının montajı başladı. Yakında ülkemiz hava sahasında boy göstermeye başlayacak uçağa ait detaylar ve son bilgiler yazımızda.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
8,7b
1
132
Savunma Sanayi
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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İster F-35 diyelim ister Şimşek veya Müşterek Savaş Uçağı kesin olan şu ki, havacılık dünyasına uzun süre hizmet etmesi beklenen insanlı son nesil savaş uçağı olan F-35’den beklentiler büyük. Geliştirme sürecinde tutun da testlere kadar çeşitli defalar ciddi eleştriler alan, üretim maliyetinden operasyon giderlerine hatta manevra kabiliyetine kadar pek çok alanda sık sık gündeme gelen F-35'in, F-16'lara göre 4 kat daha etkili olduğu bildiriliyor. Çok küçük radar izine sahip olması sayesinde, görev türüne göre ciddi avantajlar sağlayabilen F-35'in, savaş gemileri ve bazı diğer koşullar için geliştirilmiş dikey iniş kabiliyetine sahip özel bir versiyonu da bulunuyor. 
Ülkemizin sipariş ettiği F-35 savaş uçağının montajı başladı
 
Türkiye'nin 2002 yılında yedinci ülke olarak dahil olduğu F-35 projesiyle amaç, kademeli olarak önce F-16 filosuna takviye sonrasında ise adım adım onları F-35'lerle değiştirme şeklinde kurgulandı. Lockheed Martin öncülüğündeki F-35 projesi, ülkeler arası çok katılımlı bir strateji ile geliştirildi. F-35'lerin başta motor bölümü olmak üzere kimi kısımları ülkemizde, TUSAŞ kontrolünü üretilirken, bazı kısımları da yine uluslarası firmaların ülkemizdeki tesislerinden çıkıyor. Amerika'nın ileri seviyede yazılım ve şifre bilgilerini paylaşmadığı F-35'ler'den ülkemiz 100 adet almayı planlamakta. Toplam bedeli 25 milyar dolar civarında olması beklenen uçakların ilki için teslimat oldukça yakın.
Gelen bilgilere göre, ülkemize teslim edilecek ilk F-35'de, Kale Grubu imzası taşıyan çok sayıda parça kullanılmış. Hatta Savunma ve Teknoloji'nin verdiği habere göre, Kale Grubu, Kale Pratt&Whitney Uçak Motor Sanayi tesislerinde, uçağın motor parçalarını da üretiyor ve bu açıdan projeye motor düzeyinde katkı sağlayan yegane Türk şirket oluyor. Amerika'nın Marietta kentindeki Lockheed Martin tesislerinde törenle başlayan üretimin yakın gelecekte tamamlanması ve F-35'in 2017'de Hava Kuvvetlerimiz filosuna girmesi bekleniyor.

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SCWS 3 yıl MustafaC53
Orijinalden alıntı: MustafaC53
İstemezükcülerin ne söylüyeceklerini yazıyorum.
-- Neden Milli değil
-- Diyanete harcanan parayla...
-- Saraya harcanan parayla...
-- Amerikan mandasıyız
-- Yapamıyoruz alıyoruz
-- Hem çalıyolar hem satın alıyorlar
-- Çalmasalar bizde yaparız
...

Hazıra dağlar dayanmaz diye bir ata sözü var bilir misin, diyelim bir gün Rusyayla, Almanyayla vs savaşa girdik biz onların uçaklarını vurduk onlar bizimkileri vurdu, savaş uzadı sonunda elimizdekiler bittiğinde ne olacak, adamlar savaş sırasında bunların üretimini yapıp savaşa hazır hale getirebilme kapasitesine sahip, senin isterse 10 bin tane uçağın olsun seri üretemedikten sonra kaybetmeye mahkumsun, ABD ikinci dünya savaşını nasıl kazandı zannediyorsunuz rezervden mi, Almanya 5 tane vuruyordu ABD anında 10 tane yapıp gönderiyordu, şimdi sana soruyorum, neyi istiyoruz veya istemiyoruz ortada bir şey yok ki durum amd64x2 dediği gibi, istesek ne olur istemesek. Bizim ordumuz çoğunlukla caydırıcılık üzerine kurulu, kısa süreli gerginliklerden çıkacak çatışmalara cevap verebilir amaçta aslında bizim seviyemizdeki bir ülke için ancak bu olur..
Orijinalden alıntı: MustafaC53İstemezükcülerin ne söylüyeceklerini yazıyorum.-- Neden Milli değil-- Diyanete harcanan parayla...-- Saraya...
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1 Yanıt Yanıtla +46
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teramit 3 yıl
Güneydoğu da internet ve telefon 3 gündür kesik. Atm ler Poslar çalışmıyor DH uçak tank haberi paylaşmaktan vakit bulup haberini yapabilecek mi?
6 Yanıt Yanıtla +41
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MustafaC53 3 yıl
İstemezükcülerin ne söylüyeceklerini yazıyorum.
-- Neden Milli değil
-- Diyanete harcanan parayla...
-- Saraya harcanan parayla...
-- Amerikan mandasıyız
-- Yapamıyoruz alıyoruz
-- Hem çalıyolar hem satın alıyorlar
-- Çalmasalar bizde yaparız
...
İstemezükcülerin ne söylüyeceklerini yazıyorum.-- Neden Milli değil-- Diyanete harcanan parayla...-- Saraya harcanan parayla...-- Amerikan man...
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2 Yanıt Yanıtla +33
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1 Avatar
FRAPS_TR 3 yıl
Son model satin alacagimiza , kendi cabamizla daha ilkel olani uretebilsek daha faydali olurdu.Bu ucaklarin kodlarini bize vermezler ayrica bir savas esnasinda , ucak uretemedigimiz icin kaybedilen ucaklarin yerine yenisi gelmeyecektir. Birnevi onlara muhtac oluyoruz.

Almanya 2. Dunya savasinda hem savasiyordu hemde biryandan ucak ve tank uretiyordu. Bir gunde 5 tank kaybediyorsa ayni gun 10 adet uretmis oluyordu.
2 Yanıt Yanıtla +1
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Celest 3 yıl FRAPS_TR
lumiafanx920
Son model satin alacagimiza , kendi cabamizla daha ilkel olani uretebilsek daha faydali olurdu.Bu ucaklarin kodlarini bize vermezler ayrica bir savas esnasinda , ucak uretemedigimiz icin kaybedilen ucaklarin yerine yenisi gelmeyecektir. Birnevi onlara muhtac oluyoruz.

Almanya 2. Dunya savasinda hem savasiyordu hemde biryandan ucak ve tank uretiyordu. Bir gunde 5 tank kaybediyorsa ayni gun 10 adet uretmis oluyordu.

Adamlar o yüzden zaten uçağın tarifini vermiyor bana bağımlı kalsın benden satın alsın diye.
Zaten savaşta eyer düşman olursak adam gidipte düşmanına uçak vermez al beni vur diye
bakma böyle sattığına.ABD zamanında üretmemizi engelledi oysa biz uçak üretip satıyorduk
ABD emparyalizmi kendine muhtaç bırakma ideolojisini benimsiyor zaten yıllardan beri
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Lotusx 3 yıl FRAPS_TR
lumiafanx920
Son model satin alacagimiza , kendi cabamizla daha ilkel olani uretebilsek daha faydali olurdu.Bu ucaklarin kodlarini bize vermezler ayrica bir savas esnasinda , ucak uretemedigimiz icin kaybedilen ucaklarin yerine yenisi gelmeyecektir. Birnevi onlara muhtac oluyoruz.

Almanya 2. Dunya savasinda hem savasiyordu hemde biryandan ucak ve tank uretiyordu. Bir gunde 5 tank kaybediyorsa ayni gun 10 adet uretmis oluyordu.

2. Dünya Savaşı'ndaki teknoloji ile şimdiki durumu nasıl kıyaslayabiliyorsun?

Günümüzde bir uçağın hazır olması için geçen süre "en az" 1-2 yıl(aslında uçağına göre değişir). Alt sistemler, temel parçalar, montaj, testler...

Kendi ürettiğimiz ilkel, havada bununla karşılaştığında yapılan üretimin hiçbir önemi kalmaz. Zira, daha ne olduğunu anlamadan füzeyi yer.
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Celest 3 yıl
Adamlar nasılda yapıyor arkadaş savaş uçağının resmine bakarmısınız fabrikada.
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Spinata 3 yıl
Bence sorulması gereken bu uçakların bize maliyeti ne? Bu soruyu sorabilecek yürekli vatanseverler arkadaşlar aranıyor.
Bu uçağın en düşük modeline 250 Milyon dolarcık basmışız, 250 Milyon dalır!!
Oysa bizim dışımızda herkes bir üst modeli olan C modelini bizden daha ucuza kapatmış. Artık nasıl iteledilerse.
Boş işler bunlar. Nasıl ki iran avazı çıktığı kadar bağırır, ama yapabileceği tasmasının zincirini elinde tutan Rusya'nın izin verdiği kadardır,
Heh bizimde durumumuz budur.
Bazıları hayaller aleminde yaşamayı seviyor, Neo Ottomancılık falan
He yavrum he, sen önce Aga'na nasıl haracı ödeyeceğiz de bu yıl sonunu getireceğiz onu düşün.
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muratcool 3 yıl
Eskiden ABD satar biz alırdık.
Şimdi bizim de mühendisler ile uçak yapıyoruz.
Allahtan korkmak lazım.
Bizim de hissemizin olduğu Çin ve Rsuyanın korktuğu bir uçak bu.
Radarda bile görünmüyormuş.
Eski hükümetler hayal eder, bu hükümet yapar çok şükür.
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trakyAli-1986 3 yıl muratcool
muratcool

Eskiden ABD satar biz alırdık.
Şimdi bizim de mühendisler ile uçak yapıyoruz.
Allahtan korkmak lazım.
Bizim de hissemizin olduğu Çin ve Rsuyanın korktuğu bir uçak bu.
Radarda bile görünmüyormuş.
Eski hükümetler hayal eder, bu hükümet yapar çok şükür.


Eskiden uçağı biz ülkemizde yapardık da amerika bize satsın diye kapattırınca onlardan aldık.
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tutankenshta 3 yıl muratcool
otoritelere göre F35 balon... Rusların korktuğu filanda yok daha kullanışlısı daha performanslısı onlarda var... aktroll olmasan sende görebilirdin... hem pahalı hemde beklenen performansı veremiyor... Rusya ile savaşta sadece silah kullanmıyacaklar anti teknolojik silahlarda olacak... saf gibi bunun teknolojisi yenilmez sanmayın...
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Bluemotionn 3 yıl
Bu muharebe uçağı ile ilgili görüşleriniz düşünceleriniz nedir bilmiyorum ama teknik olarak yenilenmiş F-16lar ile it dalaşına giremeyen tek yeteneği üreticisi olan Amerika'nın isteği uzak mesafelere bombardıman yeteneği olan bir uçak.Yani biz Kuzey Kore'ye bombardıman yapmadıktan sonra kısa mesafelerde işimize yaramaktan daha çok masrafı olan bir uçak.ABD bütün özellikleri tek bir uçakta toplatayım diye sıvamış kısaca anlatmak gerekirse
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sieve 3 yıl Bluemotionn
Bluemotionn

Bu muharebe uçağı ile ilgili görüşleriniz düşünceleriniz nedir bilmiyorum ama teknik olarak yenilenmiş F-16lar ile it dalaşına giremeyen tek yeteneği üreticisi olan Amerika'nın isteği uzak mesafelere bombardıman yeteneği olan bir uçak.Yani biz Kuzey Kore'ye bombardıman yapmadıktan sonra kısa mesafelerde işimize yaramaktan daha çok masrafı olan bir uçak.ABD bütün özellikleri tek bir uçakta toplatayım diye sıvamış kısaca anlatmak gerekirse


İt dalaşı.. F35 i göremeden düşer F16. Neden it dalaşına girsin? F35 in manevra kabiliyeti daha düşük olabilir, bunun yanında bi ton artısı var.
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SoğukNefes 3 yıl Bluemotionn
Bluemotionn
Bu muharebe uçağı ile ilgili görüşleriniz düşünceleriniz nedir bilmiyorum ama teknik olarak yenilenmiş F-16lar ile it dalaşına giremeyen tek yeteneği üreticisi olan Amerika'nın isteği uzak mesafelere bombardıman yeteneği olan bir uçak.Yani biz Kuzey Kore'ye bombardıman yapmadıktan sonra kısa mesafelerde işimize yaramaktan daha çok masrafı olan bir uçak.ABD bütün özellikleri tek bir uçakta toplatayım diye sıvamış kısaca anlatmak gerekirse


F-35 it dalaşı için geliştirilmiş bir uçak değil. Üstün AESA radarı ve angaje yeteneği sayesinde F-16 kendisini göremeden onu vurabilecek, hatta 2.salvoyu yapabilecek kabiliyete sahip. O zaman niye it dalaşına girsin?
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brkylmz19990102 3 yıl
Şifreli demek işe yaramaz demek . Belki anca terorist vurdugumuzu sanıp boş arazileri bombalariz bununla yada hava atma malzemesi olarak kullanırız. Pek bi opsiyon yok gibi . Savaşta kullanmayı falan unutun yani ...
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sieve 3 yıl
Amerikanın bile milyarlarca dolar vererek 20 yıldır uğraşıp ancak seri üretime geçirebildiği bir fighter jet. Yazılımı yoksa iş yok deyip sallayan herşeyin en iyisini bilen Türk milleti


Farkında mısınız ABD bile diğer devletleri projeye ortak ederek ekonomik olarak hafifletme yönünde çalıştı. Millet yerli savaş uçağı diyor...


F35 müthiş bir jet. Bir daha ki ana fighter jeti (eğer olursa) 2040'tan aşağı gelmez diye düşünüyorum,teknolojinin devasa ivmesini işin içine katarak.
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trakyAli-1986 3 yıl sieve
sieve
Amerikanın bile milyarlarca dolar vererek 20 yıldır uğraşıp ancak seri üretime geçirebildiği bir fighter jet. Yazılımı yoksa iş yok deyip sallayan herşeyin en iyisini bilen Türk milleti


Farkında mısınız ABD bile diğer devletleri projeye ortak ederek ekonomik olarak hafifletme yönünde çalıştı. Millet yerli savaş uçağı diyor...


F35 müthiş bir jet. Bir daha ki ana fighter jeti (eğer olursa) 2040'tan aşağı gelmez diye düşünüyorum,teknolojinin devasa ivmesini işin içine katarak.

Bunu seçimde yerli savaş uçağımız göklerde diyenlere de anlatmanı temenni ederim.
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tutankenshta 3 yıl
bunu beğenmeyen çok... sanki kendisi çok... biliyor...
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ilkerinanç 3 yıl
elalem uzaya gidiyo biz hala daşla sapanla uğraşıyoz.hakkaten adam olmaz bizden.
ahaber.com.tr/...
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emre_virüs 3 yıl ilkerinanç
Elektromanyetik silahla ugrasan bir sürü ülke var. Başta Amerika, Avrupa ve Rusya bu konuda çalışıyor. Onlar yaptığı zaman biz niye yapmıyoruz demeyin de.
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Virtual Reality 3 yıl
Türkiye'nin tüm dertleri bitti, bir F35 kalmıştı. Türkiye'yi yönetenler azıcık G.Kore'yi, Taiwan'ı örnek alsalar, muasır medeniyetler seviyesine ulaşmak için F35 gibi aptal işlerle uğraşmanın, ne kadar boş beleş iş olduğunu anlarlar.
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