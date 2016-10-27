Ülkemizin sipariş ettiği F-35 savaş uçağının montajı başladı

İster F-35 diyelim ister Şimşek veya Müşterek Savaş Uçağı kesin olan şu ki, havacılık dünyasına uzun süre hizmet etmesi beklenen insanlı son nesil savaş uçağı olan F-35’den beklentiler büyük. Geliştirme sürecinde tutun da testlere kadar çeşitli defalar ciddi eleştriler alan, üretim maliyetinden operasyon giderlerine hatta manevra kabiliyetine kadar pek çok alanda sık sık gündeme gelen F-35'in, F-16'lara göre 4 kat daha etkili olduğu bildiriliyor. Çok küçük radar izine sahip olması sayesinde, görev türüne göre ciddi avantajlar sağlayabilen F-35'in, savaş gemileri ve bazı diğer koşullar için geliştirilmiş dikey iniş kabiliyetine sahip özel bir versiyonu da bulunuyor.

Türkiye'nin 2002 yılında yedinci ülke olarak dahil olduğu F-35 projesiyle amaç, kademeli olarak önce F-16 filosuna takviye sonrasında ise adım adım onları F-35'lerle değiştirme şeklinde kurgulandı. Lockheed Martin öncülüğündeki F-35 projesi, ülkeler arası çok katılımlı bir strateji ile geliştirildi. F-35'lerin başta motor bölümü olmak üzere kimi kısımları ülkemizde, TUSAŞ kontrolünü üretilirken, bazı kısımları da yine uluslarası firmaların ülkemizdeki tesislerinden çıkıyor. Amerika'nın ileri seviyede yazılım ve şifre bilgilerini paylaşmadığı F-35'ler'den ülkemiz 100 adet almayı planlamakta. Toplam bedeli 25 milyar dolar civarında olması beklenen uçakların ilki için teslimat oldukça yakın.

Gelen bilgilere göre, ülkemize teslim edilecek ilk F-35'de, Kale Grubu imzası taşıyan çok sayıda parça kullanılmış. Hatta Savunma ve Teknoloji 'nin verdiği habere göre, Kale Grubu, Kale Pratt&Whitney Uçak Motor Sanayi tesislerinde, uçağın motor parçalarını da üretiyor ve bu açıdan projeye motor düzeyinde katkı sağlayan yegane Türk şirket oluyor. Amerika'nın Marietta kentindeki Lockheed Martin tesislerinde törenle başlayan üretimin yakın gelecekte tamamlanması ve F-35'in 2017'de Hava Kuvvetlerimiz filosuna girmesi bekleniyor.