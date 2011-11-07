GittiGidiyor için gerçekleştirilen Online Alışveriş Araştırması sonuçları açıklandı

İnternet hayatımıza daha çok girdikçe insanların alışveriş yapma alışkanlıklarında da değişiklikler yaşanmaya başlıyor. Mağazalara giderek alışveriş yapanlar artık internet üzerinden bilgisayarı başından sipariş verebiliyor. Türkiye'nin en büyük açık artırma sitesi GittiGidiyor tarafından Gfk Türkiye şirketine yaptırılan bir anket ülkemizdeki çevrimiçi alışveriş konusunda bilgiler veriyor.





Araştırma iki aşamalı olarak yapıldı. İlk aşamadan 15 ile 15 yaş ve üzeri 1487 kişi ile yüzyüze görüşülürken, ikinci aşamada 18-45 yaş arası son 12 ay içerisinde en bir kez çevrimiçi alışveriş yapmış ve haftada üç kez internete girmiş 700 birey ile yüzyüze görüşmeler yapıldı.





İlk aşamada katılımcıların yüzde 11'i çevrimiçi alışveriş yaparken yüzde 89'u bugüne kadar hiç çevrimiçi alışveriş yapmadığını belirtti.





İkinci aşamada katılımcıların yüzde 100'ü cep telefonuna sahipken yüzde 82'sinin kredi kartına sahip olduğu görüldü. Katılımcıların yüzde 83'ü hergün internete girerken yüzde 9'u haftada 5-6 kez, yüzde 8'i ise 3-4 kez internete giriyor.





Çevrimiçi alışverişin tercih nedenleri sorulduğunda yüzde 74'ü kolaylık ve pratiklik, yüzde 70'i zamandan tasarruf, yüzde 62'si ise uygun fiyat nedenlerini belirtiyor.





Katılımcılara tekrar çevrimiçi alışveriş yapıp yapmayacakları sorulduğunda ise yüzde 96'sı yine yapacağını belirtiyor. Yüzde 77'i ise internetten asla almayacağı bir ürün olmadığını belirtiyor.





Bugüne kadar internet üzerinden yaptığı alışverişlerde herhangi bir sorunla karşılaşan katılımcıların oranı %4 iken, hiçbir sorunla karşılaşmayanların oranı %96 şeklinde.





Katılımcılara çevrimiçi alışverişlerde izlenen ödeme yolu sorulduğunda %63 kredi kartı, %35 kapıda nakit ödeme, %10 kapıda kredi kartı ile ödeme, %8 havale/EFT, %6 banka kartı ile ödeme ve %5 sanal kredi kartı ile ödeme cevabı alınmıştır. Çevrimiçi alışverilerde kredi kartı kullanımının giderek arttığı gözlemlenmiştir.





Araştırmadan çıkarılan sonuç ile nüfus oranlandığında tahmini olarak ülkemizde internet üzerinden alışveriş yapanların sayısı 8 milyon civarında olarak tahmin ediliyor. Bu da çevrimiçi alışveriş alışkanlığının giderek arttığını gösteriyor.





Çevrimiçi alışverişlerde kredi kartı kullanımı da göze çarpan diğer bir husus. Artık Türk insanı çekinmeden çevrimiçi mağazalarda kredi kartını kullanabiliyor. Sonuçlar çevrimiçi mağaza konseptinin giderek ülkemizde önem ve pazar kazandığını gösteriyor. Bu alanda yapılacak daha çok yatırım çevrimiçi işlem hacmini standart mağaza alışverişlerinin de önüne geçirebilir.