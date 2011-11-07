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GittiGidiyor için gerçekleştirilen Online Alışveriş Araştırması sonuçları açıklandı

7 yıl
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Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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İnternet hayatımıza daha çok girdikçe insanların alışveriş yapma alışkanlıklarında da değişiklikler yaşanmaya başlıyor. Mağazalara giderek alışveriş yapanlar artık internet üzerinden bilgisayarı başından sipariş verebiliyor. Türkiye'nin en büyük açık artırma sitesi GittiGidiyor tarafından Gfk Türkiye şirketine yaptırılan bir anket ülkemizdeki çevrimiçi alışveriş konusunda bilgiler veriyor.

Araştırma iki aşamalı olarak yapıldı. İlk aşamadan 15 ile 15 yaş ve üzeri 1487 kişi ile yüzyüze görüşülürken, ikinci aşamada 18-45 yaş arası son 12 ay içerisinde en bir kez çevrimiçi alışveriş yapmış ve haftada üç kez internete girmiş 700 birey ile yüzyüze görüşmeler yapıldı.

İlk aşamada katılımcıların yüzde 11'i çevrimiçi alışveriş yaparken yüzde 89'u bugüne kadar hiç çevrimiçi alışveriş yapmadığını belirtti.

İkinci aşamada katılımcıların yüzde 100'ü cep telefonuna sahipken yüzde 82'sinin kredi kartına sahip olduğu görüldü. Katılımcıların yüzde 83'ü hergün internete girerken yüzde 9'u haftada 5-6 kez, yüzde 8'i ise 3-4 kez internete giriyor.

Çevrimiçi alışverişin tercih nedenleri sorulduğunda yüzde 74'ü kolaylık ve pratiklik, yüzde 70'i zamandan tasarruf, yüzde 62'si ise uygun fiyat nedenlerini belirtiyor.

Katılımcılara tekrar çevrimiçi alışveriş yapıp yapmayacakları sorulduğunda ise yüzde 96'sı yine yapacağını belirtiyor. Yüzde 77'i ise internetten asla almayacağı bir ürün olmadığını belirtiyor.

Bugüne kadar internet üzerinden yaptığı alışverişlerde herhangi bir sorunla karşılaşan katılımcıların oranı %4 iken, hiçbir sorunla karşılaşmayanların oranı %96 şeklinde.

Katılımcılara çevrimiçi alışverişlerde izlenen ödeme yolu sorulduğunda %63 kredi kartı, %35 kapıda nakit ödeme, %10 kapıda kredi kartı ile ödeme, %8 havale/EFT, %6 banka kartı ile ödeme ve %5 sanal kredi kartı ile ödeme cevabı alınmıştır. Çevrimiçi alışverilerde kredi kartı kullanımının giderek arttığı gözlemlenmiştir.

Araştırmadan çıkarılan sonuç ile nüfus oranlandığında tahmini olarak ülkemizde internet üzerinden alışveriş yapanların sayısı 8 milyon civarında olarak tahmin ediliyor. Bu da çevrimiçi alışveriş alışkanlığının giderek arttığını gösteriyor. 

Çevrimiçi alışverişlerde kredi kartı kullanımı da göze çarpan diğer bir husus. Artık Türk insanı çekinmeden çevrimiçi mağazalarda kredi kartını kullanabiliyor. Sonuçlar çevrimiçi mağaza konseptinin giderek ülkemizde önem ve pazar kazandığını gösteriyor. Bu alanda yapılacak daha çok yatırım çevrimiçi işlem hacmini standart mağaza alışverişlerinin de önüne geçirebilir.

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umutarslan.com 7 yıl en beğenilen
komisyoncuların kralı :)
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sebilsebil 10 ay
size tavsiyem e ticaret yapacaksanız yüzde yüz kullanıcı memnuniyeti olandan alın. yine güvenilir marka ve sitelerden alışveriş yapın. hakkınızı aramayı biliyorsanız e ticarette alışveriş yapın.
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sebilsebil 10 ay
Buişi en iyi yapanlardan birisi gittigidiyor.com fakat orayada garip enterasan satıcılar dadanmış, sistemi kullanıp kullanıcıları dolarıyorlar resmen. Aslında en çok sorun yaşatan esnaf malesef ist. fatih esnafı diye düşünüyorum. genelde benim gözlemim öyle. bu konuda şikayetvar.com sitesi var oradan okuyun izleyin. Aslında bir hizmetin kalitesini sorun yaşadığınızda görüyorsunuz. satarken iyi de sorun yaşayınca paranızı ve hakkınızı bir türlü alamıyor sunuz.
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DH Misafiri 4 yıl
Slm arkadaş lar Kayseri de gittigidiyor garanti Kapsamı nerde biliyormusun yardimci olursaniz çok sevinirim tsk ederim
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DH Misafiri 5 yıl
asla ve asla gittigidiyordan bir daha alışveriş yapmam. sitenin müşteri temsilci hizmeti bile yok. sahtekar satıcılar fazlasıyla var ve gittigidiyor bunun için bişi yapmıyor.
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orhunvural 6 yıl
Çok komisyon alıyor ama ben kullanıyorum. Oynayıp bitirdiğim ps3 oyunlarını satıyorum. Genelde 1 hafta içinde gidiyor.
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Nevfel 7 yıl
GG'dan çoğu kişi uzaklaştı bildiğim, bende 70 küsür alışverişde bıraktım.

Hem ilan vermek paralı hemde %10 kesiyor. 100 tl'lik üründe toplam kesinti oluyor 15 tl yani %15. Alım yapan için sıkıntı yok satıcılara olan oluyor.

Velhasıl artık sanalpazar ve sahibinden kullanıyorum. GG önce bu aşırı para hırsından vazgeçsin.
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umutarslan.com 7 yıl
boşverin gittigidiyoru.Ben ebaydan alıyorum hem ucuz hem kargo dahil. gg satıcılarından 5 liraya bir ürün alıyosun 8lira kargo ödüyosun şaka gibi.Adam çinden 3dolara kargo dahil aynı ürünü yolluyor :D
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mavizaman 7 yıl
millet kredi kartı kullanmaya çok daha yatkın bu da genelde dolandırıcıların iştahını kabartır.
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darendeli 7 yıl
GG'de ki saticilar,bilincsiz alici oldugu surece daha cok kazanir.Ayrica Saticilar da durust degil cakma urunu orjinal diye satiyorlar millet de bilmedigi icin ucuza aldim diye seviniyor.Sahibinden.com'da da asiri derecede dolandirici var sitenin buna bi onlem almasi lazim.Get sistemli calisan sitelerden en iyisi sanalpazar.com komisyonu cok cazip
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HaypurTiryading 7 yıl
Gittigidiyorda hala alışveriş yapanlar kaldımı ya? Millet sanalpazara ve sahibindene kaymış durumda.
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cingozzz 7 yıl HaypurTiryading
HaypurTiryading

Gittigidiyorda hala alışveriş yapanlar kaldımı ya? Millet sanalpazara ve sahibindene kaymış durumda.

Bunu söylemek için gelmiştim.
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drserk 7 yıl
%96 sorunsuz alışveriş? çpk iyi bir rakam.benim gördüğüm GG sitesindeki satıcılar artık eskisi kadar güvenilir değil. sadece GG değil birçok sitede öyle. son 10 alışverişimin hepsinde de sahte ürün satışı yaptılar. (sahte olduğunu da elimde biten/bozulan orjinalleri ile karşılaştırdığımda plastik kalitesinden yazılarına kadar olan farklılıkları ile anladım ve iade ettim) üstelik bu satıcılar da 1000 den fazla satış yapıp %90-95 in üzerinde olumlu yorum alanlardı.
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