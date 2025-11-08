Amazon Perplexity AI’a dava açtı: Benim verilerimi kullanamazsın

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör Yapay zekâ fırtınası sürerken dil öğrenme modellerinin doymak bilmeyen veri açlığı yavaş yavaş hukuk mücadelesine doğru yol almaya başladı. Firmalar kesinlikle kendi ekosistemindeki verilerin rakibe gitmesini istemiyor.

Amazon ve Perplexity AI davalık oldu

Bilindiği üzere Perplexity AI geçtiğimiz haftalarda Comet adında bir tarayıcı kullanıma sunmuştu. Kullanıcılar sadece komut vererek alışveriş onayına kadar giden bir süreci başlatabiliyordu. Elbette Comet bu süreç için ziyaret ettiği sitelerdeki verileri topluyordu. Amazon buna itiraz etti ve dava açtı.

ABD’nin Kuzey Kaliforniya Bölge Mahkemesi’nde açılan davada, Perplexity’nin Amazon müşterilerinin hesaplarına gizlice eriştiği ve otomatik işlemlerini insan etkinliği gibi gösterdiği ileri sürülüyor. Amazon, bu davranışların hem veri güvenliğini tehlikeye attığını hem de platformdaki kullanıcı deneyimini olumsuz etkilediğini savunuyor.

Teknoloji devine göre Comet tarayıcısı kullanıcılar adına alışveriş yaparken Amazon’un hizmet şartlarını ihlal etti ve platformun koruma mekanizmalarını bilinçli olarak atlattı. Amazon, daha önce Perplexity’ye “dur emri” (cease-and-desist) gönderdiğini, ancak girişimin bu uyarılara rağmen faaliyetlerine devam ettiğini belirtiyor. Şirket, Perplexity’yi bilgisayar dolandırıcılığı yapmakla ve otomatik eylemlerini gizleyerek Amazon’un sistemlerinde operasyonel yük oluşturmakla suçluyor.

Perplexity ise suçlamaları reddederek Amazon’un hamlesini bir gözdağı ve tekelcilik girişimi olarak nitelendirdi. Şirket, yaptığı açıklamada Amazon’un yenilikçiliği bastırmaya ve kullanıcıların AI asistanlarını özgürce kullanma hakkını kısıtlamaya çalıştığını öne sürdü.

Dava yapay zekânın geleceğine de ışık tutacak. Örneğin kullanıcılar dijital asistanın herhangi bir siteden alışveriş yapmasını istediğinde hukuki durum ne olacak? Ya da yapay zekâ siteler arasında fiyat karşılaştırması yaptığında sıkıntı oluşacak mı? Otoriteler yapay zekâ sektöründe ortaklık ve işbirliği anlaşmalarının kaçınılmaz olduğunu belirtiyor.



