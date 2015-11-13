Giyilebilir cihaz üreticisi Misfit satıldı









Hem sade tasarıma sahip hem de fonksiyonel fitness bileklik ürünleri ile beğeni toplayan ve giyilebilir cihaz pazarında Apple'a karşı liderlik mücadelesi veren Misfit, lüks saat üreticisi Fossil tarafından satın alındı.





Fossil diğer lüks saat üreticileri gibi uzun süre akıllı saat segmentinden uzak dursa da yükselen trendi görmezden gelemedi ve Intel ile bir akıllı saat projesine başladı. Misfit hamlesi bu açıdan çok stratejik olarak görülüyor.





Misfit'in giyilebilir teknolojiler alanındaki tecrübesi özellikle bu projede kullanılacak. Yine gelecekteki Fossil saatleri yanında Skagen gibi yan markalar ve Adidas gibi müşteri markalar için üretilecek akıllı saatlerde de Misfit uzmanlığı kendisini gösterecek.





Misfit özellikle uygun fiyatlı performans ürünleri ile çok tutuluyor Shine gibi pek çok bilekliği ülkemizde de satılıyor. Firma son olarak Shine 2 adında yine düşük maliyetli ancak son derece yetenekli bir fitness bilekliği satışa sunmuştu. Satın alma bedeli 260 milyon dolar olarak açıklandı. Misfit şimdilik bir yan kuruluş olarak faaliyetlerine devam edecek ve ürünleri raflarda kalacak. Gelecekte ise nasıl bir yapılanmanın olacağı bilinmiyor.

http://venturebeat.com/2015/11/12/fossil-group-acquires-the-fitness-wearables-maker-misfit-for-260m/