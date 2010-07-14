GlacialTech'den yeni işlemci soğutucusu: Alaska

Igloo 5751 PWM isimli işlemci soğutucusunu geçtiğimiz günlerde tanıtan GlacialTech, ürün gamına yeni bir soğutucu daha ekliyor. Firmanın Alaska adını verdiği düşük maliyetli yeni işlemci soğutucusu, Intel'in LGA775, LGA1156 ve LGA1366, AMD'nin ise Soket AM2(+) ve AM3 işlemcileriyle kullanılabiliyor. 130 x 101 x 156 mm boyutlarında ve 740 gram ağırlığında olan Bakır tabanlı işlemci soğutucusu, her biri 6mm kalınlığında 6 adet Bakır ısı borusu ile birlikte geliyor. 700 (±300) ile 1600 (±250) devir/dakika hızlarında çalışan, 120mm çapında fanın eşlik ettiği GlacialTech Alaska, IceTherm II termal macunla birlikte geliyor.

Önümüzdeki günlerde satışa sunulması beklenen GlacialTech Alaska'nın fiyatı hakkındaysa şu an için herhangi bir bilgi bulunmuyor.