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GlacialTech'den yeni işlemci soğutucusu: Alaska

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
6,8b
1
7
Soğutucular / Fanlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Igloo 5751 PWM isimli işlemci soğutucusunu geçtiğimiz günlerde tanıtan GlacialTech, ürün gamına yeni bir soğutucu daha ekliyor. Firmanın Alaska adını verdiği düşük maliyetli yeni işlemci soğutucusu, Intel'in LGA775, LGA1156 ve LGA1366, AMD'nin ise Soket AM2(+) ve AM3 işlemcileriyle kullanılabiliyor. 130 x 101 x 156 mm boyutlarında ve 740 gram ağırlığında olan Bakır tabanlı işlemci soğutucusu, her biri 6mm kalınlığında 6 adet Bakır ısı borusu ile birlikte geliyor. 700 (±300) ile 1600 (±250) devir/dakika hızlarında çalışan, 120mm çapında fanın eşlik ettiği GlacialTech Alaska, IceTherm II termal macunla birlikte geliyor.

Önümüzdeki günlerde satışa sunulması beklenen GlacialTech Alaska'nın fiyatı hakkındaysa şu an için herhangi bir bilgi bulunmuyor.


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vidoko 9 yıl
fiyat performans nasıl olacak bakalım.. görücezz
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El Mukteda 9 yıl
heatsink yaprakları arasındaki büklümler hava geçişini düz modellere göre daha fazla kıstlayabilir ancak hava ile temas eden ısıl yüzey daha fazla gibi bu yüzden muadillerinden daha başarılı olabilir.
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mehmetgirgin 9 yıl
isim iyide ismi kadar iyi olabilecek mi
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Momo-Oz 9 yıl
yine saçmasapan bi soğutucu daha ..
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Chembond 9 yıl
@FX57
Soğutma kapasitesi ne kadar acaba?
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portakal 9 yıl
İsmi bile üşüttü...

Şaka maka GlacialTech nev-i şahsına münhasır özgün bir firma,soğutucunun muadilllerinden kesinlikle aşağı kalmayacağına inanıyorum.
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