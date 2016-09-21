GoPro Hero 5 Black ön inceleme videosu "Aksiyonun yeni yıldızı"

GoPro Hero 5 Black hakkında merak edilen her şey bu videomuzda. Görüntü kalitesinden yeni özelliklerine, fiyatından karşılaştırma analizine kadar GoPro'nun yeni amiral gemi kamerası mercek altında.

Evet az önce GoPro Hero 5 Black ile kaydettiğim kısa videoyu izlemiş olduk. Hem görüntü kalitesi hem de kendi mikrofonu üzerinden ses kaydı gerçekten başarılı. Önceki modeller özellikle dahili mikrofonun ses kaydından ötürü kimi zaman sıkıntı yaşatabiliyordu ancak Hero 5 Black'i alıp, vLOG'dan aksiyona kadar onlarca farklı amaç için kullanabilirsiniz.

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Şimdi isterseniz biraz daha derine inelim ve Hero 5'in detaylarına yakından bakalım. Teknik seviyede altını çizmem gereken ilk konu, kullanılan işlemci. Açıkçası GoPro kanadı henüz resmi detayları açıklamasa da, köklü iş ortağı Ambarella'nın A9SE yongada sistem platformunu kullandığını düşünüyorum. Şimdi isterseniz biraz daha derine inelim ve Hero 5'in detaylarına yakından bakalım. Teknik seviyede altını çizmem gereken ilk konu, kullanılan işlemci. Açıkçası GoPro kanadı henüz resmi detayları açıklamasa da, köklü iş ortağı Ambarella'nın A9SE yongada sistem platformunu kullandığını düşünüyorum.

Hero4 ailesinde A9 platformunu kullanan GoPro, geçen Ekim ayında lanse edilen A9SE'nin en büyük müşterisi gibi. Platformun selefine göre en büyük farkı 32nm yerine 28nm geometrisiyle üretilmiş olması, işte bu sayede A9SE işlemcisi 4K video kaydı esnasında sadece 1.5 Watt'lık güç tüketimine sahip. Aynı zamanda çok boyutlu stabilizasyon kabiliyeti de sunan platform, teknik olarak her biri 1GHz'de çalışan iki adet Cortex-A9 çekirdeğini kullanıyor. Yani GoPro Hero5 Black'in sahip olduğu tüm video çekim modlarının altından kalkabilecek bir çözüm.

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Kameranın kendisine geri dönemlim isterseniz. Hero 3 ve Hero 4 ile kıyasladığımızda form faktörde radikal bir değişim olmasa da genel görünüm kozmetik olarak değiştirilmiş ve cihazın dayanıklılığı arttırılmış. Hero 5 Black, artık housing olmadan da suya karşı dayanıklı, bu şekilde 10 metreye kadar su geçirmiyor. Tabi polikarbon tabanlı kendi housing kılıfıyla hem suya hem de darbeye karşı çok daha yüksek mukavemet sergiliyor. Yapısı itibariyle eski housinglerle uyumlu olmayan aksesuar kamerası, GoPro üretimi orjinal aksesuarların tamamına destek sunuyor. Kameranın kendisine geri dönemlim isterseniz. Hero 3 ve Hero 4 ile kıyasladığımızda form faktörde radikal bir değişim olmasa da genel görünüm kozmetik olarak değiştirilmiş ve cihazın dayanıklılığı arttırılmış. Hero 5 Black, artık housing olmadan da suya karşı dayanıklı, bu şekilde 10 metreye kadar su geçirmiyor. Tabi polikarbon tabanlı kendi housing kılıfıyla hem suya hem de darbeye karşı çok daha yüksek mukavemet sergiliyor. Yapısı itibariyle eski housinglerle uyumlu olmayan aksesuar kamerası, GoPro üretimi orjinal aksesuarların tamamına destek sunuyor.

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Öncülünden farklı olarak Hero 5 Black, dahili ekrana da sahip. Burada kafa karışıklığı yaratmamak adına bir detayı açıklamakta fayda görünüyor. Hero 4 ailesinde dahili kameravardı ancak Black değil Silver modeli kullanıyordu. Black ise ekransızdı ancak ekran aksesuarı ile kullanılabiliyordu. 2-inç boyutundaki renkli ekran oldukça iyi görünüyor, üstelik yenilenen kullanıcı arayüzüyle beraber kameranın ayarlarını değiştirmek veya diğer özelliklerindne istifade etmek daha önce hiç olmadığı kolay. Öncülünden farklı olarak Hero 5 Black, dahili ekrana da sahip. Burada kafa karışıklığı yaratmamak adına bir detayı açıklamakta fayda görünüyor. Hero 4 ailesinde dahili kameravardı ancak Black değil Silver modeli kullanıyordu. Black ise ekransızdı ancak ekran aksesuarı ile kullanılabiliyordu. 2-inç boyutundaki renkli ekran oldukça iyi görünüyor, üstelik yenilenen kullanıcı arayüzüyle beraber kameranın ayarlarını değiştirmek veya diğer özelliklerindne istifade etmek daha önce hiç olmadığı kolay.

Açıkçası GoPro'ların en büyük handikaplarından biri, kullanıcı arayüzünün karmaşık ve fiziksel buton üzeirnden geçişlerin sancılı olmasıydı. Hero 5 Black, dokunmatik ekranda sadece birkaç parmak hareketiyle istediğinizi yapma özgürlüğü tanıyor. Öylesine iyi bir arayüz ki bu, çözünürlük ve çekim modlarına tek ekranda değiştirmeniz mümkün kılınmış, gerçekten alkışı hak eden bir gelişim. Bu arada ekran pil ömründen götürür mü endişe ediyorsanız eğer, ayarlar kısmında parlaklık seviyesini %10 ila %100 arasında değiştirebilirsiniz. Ekranla ilgili bir ilginç detay daha söz konusu, Super Suit adı verilen ve kamerayla 60 metreye kadar su altı çekimi yapmanıza izin veren housing için ekranın dokunmatik hassasiyetine de ayarlayabiliyor, bu sayede ekran üzerinden kamerayı su altında da kullanabiliyorsunuz.

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GoPro Hero 5 Black, tek buton kontrolüne izin veriyor. Kamera kapalıyken deklanşör butonuna bir defa basarak cihazı uyandırıp kayda girmesini sağlayabiliyorsunuz. Öncül Hero modellerinde olduğu gibi üzerindeki durum bildirim ışığı ile kameranın kayda girip girmediğini anlamak mümkün. Hero 5 Black'in pili ve SD kart slotu ise alt kısımda bulunuyor. Kapağı açarak 1220mAh kapasiteli pile erişebilir ve değiştirebilirsiniz. Selefine kıyasla pil kapasitesi 60mAh artış gösteren kameranın artan özellikleri ve eklenen ekranını dikkate aldığımızda muhtemelen Hero 4 Black ile benzer pil performansı sunacaktır gibime geliyor. GoPro Hero 5 Black, tek buton kontrolüne izin veriyor. Kamera kapalıyken deklanşör butonuna bir defa basarak cihazı uyandırıp kayda girmesini sağlayabiliyorsunuz. Öncül Hero modellerinde olduğu gibi üzerindeki durum bildirim ışığı ile kameranın kayda girip girmediğini anlamak mümkün. Hero 5 Black'in pili ve SD kart slotu ise alt kısımda bulunuyor. Kapağı açarak 1220mAh kapasiteli pile erişebilir ve değiştirebilirsiniz. Selefine kıyasla pil kapasitesi 60mAh artış gösteren kameranın artan özellikleri ve eklenen ekranını dikkate aldığımızda muhtemelen Hero 4 Black ile benzer pil performansı sunacaktır gibime geliyor.

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Çekim modlarına geçmeden önce birkaç önemli özellikden daha bahsetmek istiyorum. Hero 5 Black sesli kontrol desteği sunuyor. Henüz Türkçe olmasa da İngilizce'den Fransızcaya kadar çeşitli dillerde ön tanımlı profilleri kullanarak kamerayla pek çok şeyi yapabiliyorsunuz. Örneğin GoPro take a photo diyorsunuz ve kamera sizin için fotoğraf kaydı alıyor. Hero 5 Black nihayet konum bilgisi ekleme özelliğini de bünyesinde barındırıyor. Dahili GPS üzerinden fotoğraf veya videonun çekildiği yere ait konum bilgisi de saklı tutuluyor. Çekim modlarına geçmeden önce birkaç önemli özellikden daha bahsetmek istiyorum. Hero 5 Black sesli kontrol desteği sunuyor. Henüz Türkçe olmasa da İngilizce'den Fransızcaya kadar çeşitli dillerde ön tanımlı profilleri kullanarak kamerayla pek çok şeyi yapabiliyorsunuz. Örneğin GoPro take a photo diyorsunuz ve kamera sizin için fotoğraf kaydı alıyor. Hero 5 Black nihayet konum bilgisi ekleme özelliğini de bünyesinde barındırıyor. Dahili GPS üzerinden fotoğraf veya videonun çekildiği yere ait konum bilgisi de saklı tutuluyor.

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Bir kamera için yapılabilecek en büyük güncellemelerden olan stabilizasyon da Hero 5 Black'in öne çıkan yetenekleri arasında. GoPro tarafından gelişmiş ve profesyonel seviye olarak tanımlanan stabilizasyon optik değil elektronik tabanlı ama her halukarda aksiyon anındaki görüntünün daha sabit yakalanmasına olanak tanıyacaktır. Bu noktada en büyük rakibi, Sony'nin Kasım ayında çıkacak optik görüntü sabitlemeli yeni aksiyon kamerası X3000 olacak gibi görünüyor. Her halukarda dahili stabilizasyonun yanında bir de el stabilitarü kullanarak çok akıcı videolar yakalamak mümkün. Yalnız sistem mükemmel değil elbette, kullanım sınırlaması olan özellik kapsamında 4K veya 60p videolarda stabilizasyon özelliği ne yazık ki devre dışı kalıyor. Bir kamera için yapılabilecek en büyük güncellemelerden olan stabilizasyon da Hero 5 Black'in öne çıkan yetenekleri arasında. GoPro tarafından gelişmiş ve profesyonel seviye olarak tanımlanan stabilizasyon optik değil elektronik tabanlı ama her halukarda aksiyon anındaki görüntünün daha sabit yakalanmasına olanak tanıyacaktır. Bu noktada en büyük rakibi, Sony'nin Kasım ayında çıkacak optik görüntü sabitlemeli yeni aksiyon kamerası X3000 olacak gibi görünüyor. Her halukarda dahili stabilizasyonun yanında bir de el stabilitarü kullanarak çok akıcı videolar yakalamak mümkün. Yalnız sistem mükemmel değil elbette, kullanım sınırlaması olan özellik kapsamında 4K veya 60p videolarda stabilizasyon özelliği ne yazık ki devre dışı kalıyor.

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Yeni kameranın bulut entegrasyonu da bulunuyor. Kablosuz internet altyapısı ile eşlerseniz ve GoPro'nun Plus servisine abone olursanız, kaydettiğiniz görüntüler otomatik olarak buluta yedekleniyor.



Gelelim çekim modlarına, ana hatlarıyla özetlemek gerekirse,



4K'da 30 kare

2.7K'da 60 kare,

2.7K, 4'e 3'te 30 kare,

1080p'de 120 kare,

720p'de ise 240 kare çekmek mümkün.



Ancak alt ayar seçenekleri kapsamında farklı video modları için değişik kare/saniye hızları yakalamak da olası. Bu seviyedeki yeni detaylardan biri de linear FOV özelliği. Bu sayede görüş açısını genişliğine bağlı balık gözü etkisi de isteğe bağlı olarak azaltılabiliyor. 12MP çözünürlüğünde olan kamera dolayısıyla aynı çözünürlükte fotoğraf çekebiliyor, ayrıca her ne kadar onlar WDR dese de HDR yani geniş dinamik aralık fotoğraflarına da izin veriyor. Hız pek tabi ki olmazsa olmaz, Hero 5 Black, burst mod kapsamında saniyede 30 kare çekebiliyor. Yeni kameranın bulut entegrasyonu da bulunuyor. Kablosuz internet altyapısı ile eşlerseniz ve GoPro'nun Plus servisine abone olursanız, kaydettiğiniz görüntüler otomatik olarak buluta yedekleniyor.Gelelim çekim modlarına, ana hatlarıyla özetlemek gerekirse,4K'da 30 kare2.7K'da 60 kare,2.7K, 4'e 3'te 30 kare,1080p'de 120 kare,720p'de ise 240 kare çekmek mümkün.Ancak alt ayar seçenekleri kapsamında farklı video modları için değişik kare/saniye hızları yakalamak da olası. Bu seviyedeki yeni detaylardan biri de linear FOV özelliği. Bu sayede görüş açısını genişliğine bağlı balık gözü etkisi de isteğe bağlı olarak azaltılabiliyor. 12MP çözünürlüğünde olan kamera dolayısıyla aynı çözünürlükte fotoğraf çekebiliyor, ayrıca her ne kadar onlar WDR dese de HDR yani geniş dinamik aralık fotoğraflarına da izin veriyor. Hız pek tabi ki olmazsa olmaz, Hero 5 Black, burst mod kapsamında saniyede 30 kare çekebiliyor.

Yeni kamera RAW kaydı almanızı da sağlıyor, Adone Lightroom gibi uygulamalarla fotoğraf üzerinde derinlemesine çalışmak istiyorsanız, Hero 5 Black, yardımcınız olmaya hazır görünüyor. GoPro kullanıcılarının aşina olduğu ProTune seçeneği devam ederken, arayüz üzerinden ISO hassasiyeti gibi görüntüye etki eden pek çok parametreyi değiştirmek de mümkün.



Test ettiğim kadarıyla görüntü kalitesinde ciddi bir gelişim söz konusu. Ancak video sadece görüntüden ibaret değil elbette, sesin de iyi olması gerekiyor. Hero 5 Black'de üç adet mikrofon bulunuyor. Cihazın sağına, soluna ve üzerine yerleştirilen bu mikrofonlardan stereo ses elde ediliyor.

Tam Boyutta Gör Üstelik gürültü engelleme özelliğine sahip olan kamerada, mikrofon yönetimi dinamik olarak akıllı bir şekilde yapılıyor ve bu sayede sistem, mikrofonlardan ses kaydı en iyi olanlarını kullanıyor. Tüm bunları alt atla sıraladığımız zaman GoPro CEO'su Nick Woodman'ın dediği gibi tüm zamanların en iyi GoPro kamerası ortaya çıkıyor. Telefondan kumanda edilen kamera için uzaktan kumanda desteği de devam ediyor. Tek butonlu kumanda ile 10 metre uzaktan kamerayı kayda almanız olası. Remo adını taşıyan bu ufak kumanda sesli kontrol teknolojisini de destekliyor.

Gelelim pil performansına. GoPro Hero 5 Black'de, Samsung SDI üretimi 1220mAh kapasiteli batarya bulunuyor. Öncülüne göre pil kapasitesi 60mAh büyümüş olsa da gelişen özellikleri ve dahili ekranını dikkate aldığımızda fark eriyecektir diye tahmin ediyorum dolayısıyla Hero 5 Black muhtemelen selefine benzer pil performansı sunacak gibi görünüyor. Gelelim fiyat ve kıyaslamasına. GoPro Hero 5 Black Edition, Ekim ayında 400 dolar Amerika fiyatı ile kullanıma sunulacak. En büyük rakibi olan OIS destekli Sony'nin X3000 modeli şu an önsiparişte ve ekranlı bilekliğini almak istemezseniz Hero 5 Black Edition ile aynı fiyattan yani 399 dolardan sunuluyor. X AVC S kodeki ile 4K 30p videou 100megabit bitrate ile basabilen kamera, optik görüntü sabitlemeye sahip olduğu için stabilizasyonu istenen tüm çekim modlarını yapabiliyor.



Biraz daha uygun fiyatlı alternatif arayışında olanlar içinse Xiaomi'nin YI 4K modeli bulunuyor. 12MP çözünürlüğünde Sony sensöre ve Hero 4 ailesi gibi Ambarella'nın A9 çipsetine sahip olan kamera elektronik olarak yani yazılım temelli stabilizasyon, 1440mAh pil ve dokunmatik ekran ile geliyor. Ancak GoPro'nun modelinden farklı olarak suya karşı dayanıklılığı, GPS ve sesle kontrol gibi özellikleri bünyesinde barındırmıyor, fiyatı ise 249 dolar. Bahsettiğim bu iki model ve diğerlerine karşı GoPro'nun diğer avantaj alanları ise geniş aksesuar desteği, video düzenleme tarafında güçlü uygulamaları ve yeni duyurulan GoPro Plus bulut depolama servisi. Üstelik bu servisin aboneleri GoPro orjinal aksesuarları için %20 ekstra fiyat indirim hakkı da kazanıyorlar. Gerek ses ve gerek görüntü kalitesiyle beğenimi kazanan yeni kameranın fiyat olarak biraz daha cazip, boyut olarak daha küçük versiyonunu arayanlar için yine 4K video çekebilen Hero 5 Session modeli de 329 dolardan duyurul



GoPro bir değişim içerisinde. Hero 5 Black Edition da bu değişimin ilk meyvelerinden ve beğenimi kazanmayı başardı. Evet arkadaşlar ben Erdi Özüağ, bu videomuzda GoPro Hero 5 Black'e yakından bakmış olduk. Bir sonraki videoda görüşene kadar şimdilik hoşçakalın ve kendinize çok iyi bakın. Gelelim pil performansına. GoPro Hero 5 Black'de, Samsung SDI üretimi 1220mAh kapasiteli batarya bulunuyor. Öncülüne göre pil kapasitesi 60mAh büyümüş olsa da gelişen özellikleri ve dahili ekranını dikkate aldığımızda fark eriyecektir diye tahmin ediyorum dolayısıyla Hero 5 Black muhtemelen selefine benzer pil performansı sunacak gibi görünüyor. Gelelim fiyat ve kıyaslamasına. GoPro Hero 5 Black Edition, Ekim ayında 400 dolar Amerika fiyatı ile kullanıma sunulacak. En büyük rakibi olan OIS destekli Sony'nin X3000 modeli şu an önsiparişte ve ekranlı bilekliğini almak istemezseniz Hero 5 Black Edition ile aynı fiyattan yani 399 dolardan sunuluyor. X AVC S kodeki ile 4K 30p videou 100megabit bitrate ile basabilen kamera, optik görüntü sabitlemeye sahip olduğu için stabilizasyonu istenen tüm çekim modlarını yapabiliyor.Biraz daha uygun fiyatlı alternatif arayışında olanlar içinse Xiaomi'nin YI 4K modeli bulunuyor. 12MP çözünürlüğünde Sony sensöre ve Hero 4 ailesi gibi Ambarella'nın A9 çipsetine sahip olan kamera elektronik olarak yani yazılım temelli stabilizasyon, 1440mAh pil ve dokunmatik ekran ile geliyor. Ancak GoPro'nun modelinden farklı olarak suya karşı dayanıklılığı, GPS ve sesle kontrol gibi özellikleri bünyesinde barındırmıyor, fiyatı ise 249 dolar. Bahsettiğim bu iki model ve diğerlerine karşı GoPro'nun diğer avantaj alanları ise geniş aksesuar desteği, video düzenleme tarafında güçlü uygulamaları ve yeni duyurulan GoPro Plus bulut depolama servisi. Üstelik bu servisin aboneleri GoPro orjinal aksesuarları için %20 ekstra fiyat indirim hakkı da kazanıyorlar. Gerek ses ve gerek görüntü kalitesiyle beğenimi kazanan yeni kameranın fiyat olarak biraz daha cazip, boyut olarak daha küçük versiyonunu arayanlar için yine 4K video çekebilen Hero 5 Session modeli de 329 dolardan duyurulGoPro bir değişim içerisinde. Hero 5 Black Edition da bu değişimin ilk meyvelerinden ve beğenimi kazanmayı başardı. Evet arkadaşlar ben Erdi Özüağ, bu videomuzda GoPro Hero 5 Black'e yakından bakmış olduk. Bir sonraki videoda görüşene kadar şimdilik hoşçakalın ve kendinize çok iyi bakın.