Google +1 butonu sanal reklamlara da geliyor





Google'ın kullanıcılara beğendikleri siteleri bir nevi sık kullanılanlar şeklinde Google profiline kaydetmesini ve yaptığı aramalarda üst sıralarda çıkmasını sağlamak amacıyla yayınladığı +1 butonu Google+ sosyal ağının hizmete girmesiyle Facebook'taki Like butonu ile benzer bir görev yapmaya başladı.





Yaklaşık bir milyon siteye yayılan +1 butonu günde 4 milyar kere tıklanıyor. Google bu potansiyeli AdWords reklamlarında kullanmak istiyor.





Google kıdemli yazılım mühendisi Eider Oliveira resmi Inside AdWords blogunda popüler +1 butonunun Ekim ayından itibaren görsel reklamlarda da kullanılmaya başlanacağını duyurdu. Böylece ilk kez sosyal tabanlı reklam kampanyaları başlayacak ve 40 ülkede milyonlarca internet sitesi üzerinde görüntülenecek.





Kullanıcılar hoşlandıkları bir görsel reklamı +1 yapabilecek. Sonraki seferde arkadaşları aynı reklamı gördüğünde kullanıcının tavsiyesi ve fotoğrafını da görebilecekler. Aynı zamanda arkadaşları Google arama algoritmasına göre tavsiye edilen reklamları daha sık olarak görmeye başlayacak.





Google bu uygulamayı daha önce arama sonuçları reklamlarında uygulamaya başlamıştı. Şimdi tüm internet sitelerindeki reklamlar buna dahil oldu. Ayrıca reklamcılar, yayıncılar ve tüketiciler bu uygulamadan isterlerse çıkabilecek.





Sosyal medya tabanlı reklam politikası hali hazırda Facebook ve Digg ağları üzerinde uzun süredir uygulanıyor. Ancak Google'ın AdWords platformu daha geniş kitlelere ulaşabildiği için etkisi daha fazla olacaktır.