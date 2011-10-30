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Google AdWords reklamverenleri arama sonucu reklamlarında telefon numaralarını da gösterebilecek

7 yıl
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Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Google reklam fırsatlarını artırmak adına AdWords reklamverenleri ile ilgili önemli bir yeniliğe gitti. Daha önce sadece en yüksek tıklama teklifini veren kullanıcılar için telefon araması teklifi sunuluyordu. Şimdi tüm reklamverenler bu uygulamadan faydalanabilecek. 

Tablet ve bilgisayar platformundaki arama sonuç sayfası reklamlarında görülen tıklamaların yanında telefon numaralarının da teklif edilmesi reklam popülaritesine etki edecek. Popülarite arttıkça tıklama ve telefon araması reklamları daha çok görünecek. 

Ziyaretçiler reklamda numaranızı görerek tıkladığında AdWords aramayı analiz ederek ardından işletmenize yönlendiriyor. Sonrasında ise aramalar otomatik olarak yönlenmeye başlıyor. 

AdWords raporlarında da arama bilgilerine ulaşılabiliyor. Her kampanyanın oluşturduğu arama miktarı, arama süresi ve kısa bir süre sonra eklenecek arayan alan kodu bilgileri takip edilebiliyor. 

AdWords ayrıca aramaların özeti, oranı ve masrafları gibi ayrıntılı bilgiler de sunuyor. 

Arama başı teklif opsiyonu şimdilik sadece İngiltere ve ABD'de devreye girdi. Tıkla ve ara yöntemi Google'ın yeni ve büyüyen reklam çeşitlerinden. Reklamlar üzerinden gelen arama süresi genelde 6 dakika olarak ölçülmüş. Haftada milyonlarca arama reklamlar üzerinden yapılıyor. Google binlerce işletme için 12 milyondan fazla görüşmeyi yönlendirmiş durumda. 

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