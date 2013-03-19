Google, Babble adında birleşik bir mesajlaşma merkezi geliştiriyor olabilir





Google'ın mesajlaşma yazılımları konusunda her platform için farklı bir sürüm geliştirdiği ve bunların birbiri ile etkileşimi konusunda sıkıntılar yaşadığı bir süredir göze çarpan bir gerçek.





Google Talk, Google+ Messenger, Google Voice gibi iletişim uygulamaları farklı kitleler tarafından kullanılsa da birbirleri ile entegre değil. Farklı kaynaklardan gelen bilgilere göre, Google mesajlaşma uygulamalarını tek bir çatı altında birleştirmeye hazırlanıyor.





Babble adı verilen uygulamanın Mayıs ayındaki Google I/O 2013 konferansında tanıtılması bekleniyor. PC, Chrome OS, mobil, web ve Google+ platformları için ortak bir mesajlaşma ağı sunması beklenen Babble'ın Hangout görüşmesi ve fotoğraf gönderimi yapabileceği de dile getiriliyor. Babble'ın iMessage ve BBM gibi platformlara rakip olması bekleniyor.

http://www.androidauthority.com/babble-google-i-o-173734/