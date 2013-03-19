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Google, Babble adında birleşik bir mesajlaşma merkezi geliştiriyor olabilir

6 yıl
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Ekrem71
Haber Editörü
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Google, Babble adında birleşik bir mesajlaşma merkezi geliştiriyor olabilir

Google'ın mesajlaşma yazılımları konusunda her platform için farklı bir sürüm geliştirdiği ve bunların birbiri ile etkileşimi konusunda sıkıntılar yaşadığı bir süredir göze çarpan bir gerçek. 

Google Talk, Google+ Messenger, Google Voice gibi iletişim uygulamaları farklı kitleler tarafından kullanılsa da birbirleri ile entegre değil. Farklı kaynaklardan gelen bilgilere göre, Google mesajlaşma uygulamalarını tek bir çatı altında birleştirmeye hazırlanıyor. 

Babble adı verilen uygulamanın Mayıs ayındaki Google I/O 2013 konferansında tanıtılması bekleniyor. PC, Chrome OS, mobil, web ve Google+ platformları için ortak bir mesajlaşma ağı sunması beklenen Babble'ın Hangout görüşmesi ve fotoğraf gönderimi yapabileceği de dile getiriliyor. Babble'ın iMessage ve BBM gibi platformlara rakip olması bekleniyor.

http://www.androidauthority.com/babble-google-i-o-173734/ Yorum Yaz
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AERN 6 yıl
Bilgi için teşekkürler.
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W-Cat 6 yıl
Aynen iyidir
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nty35 6 yıl
Olması gereklyidi. Hali hazırda tüm platformda faal olan en yaygınl uygulama whatsapp ama maalesef ına da en güzeli denemez. Son zamanlarda sorun çıkarmaya başladı zaten. Googledan stabil ve kullanışlı bi mesajlaşma uygulaması bekliyoruz :)
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Snac Twingum 6 yıl
Ayrı bir platform gibi sunmazsa sayılanlardan bir farkı olmaz gibi geliyor.
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TürkDeveloper 6 yıl
Tek Çatı Altı Tabii Ki Daha İyidir :D
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