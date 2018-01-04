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Google Çeviri ile hâlâ dalga mı geçiyorsunuz? Bir daha düşünün

1 yıl
17,8b
1
Mobil Uygulamalar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Burak Şolt
Video Editörü
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Bu videoda Nöral Makine Çevirisi entegrasyonundan sonra Google Çeviri'nin başarısını sınıyor, kamera ile çeviri özelliğinin verimliliğini ölçümlüyor, yaptığı çevirilerin kalitesine bakıyoruz.
Google Çeviri’yi daha önceleri yaptığı başarısız çeviriler ve yabancı dizi-film içerik tüketirken “Google çevirisi mi bu” ya gibi yakıştırmalar için kullanıyorduk, yalan yok.
Sebebi de şuydu, İngilizce-Türkçe dil çiftinde, diğer dillerle yapıldığı kadar çeviri yapılmıyordu Google’da ve  çevirileri de makine altyapısına ne ezberletildiyse o ölçüde kullanılabilir oluyordu. Lakin Google’ın Nöral Makine Çevirisi entegrasyonundan sonra Google çeviri öğrenebilen, kendini geliştirebilen, ne kadar çeviri yaparsa o kadar başarılı hale gelen, hatta ve hatta çeviri sektöründe bazı yazı türü ve konularında, özellikle teknik çevirilerde, post edit, yani sonradan üzerinde düzeltmeler yapıp gayet iyi sonuçlar alabileceğiniz hale geldi.

Ne var ki “İngilizce-Türkçe dil çiftinde, diğer dillerde yapıldığı kadar çeviri yapılmıyordu” cümlesi geçerliliğini koruyor hala, bu yüzden Google Çeviri’yi ve özellikle de kamera ile yaptığı çeviriyi sınamak istedim doğrusu.

Merak edenler için, testlerde kullanacağımız telefon General Mobile’ın GM 6D’si, Android 8.0 Oreo’yla güncellenmiş halde. F2.0 diyafram açıklığına sahip 13MP’lik arka kamerası mesele kamera olduğunda önem kazanıyor ve bu senaryoda işimizi görebilecek nitelikte.

Uygulama 13-14MB civarında, sesli ve görüntülü çeviriler yaptığı için bazı izinler isteyebiliyor ve bu içeriklerin işlenme süreci Google sunucularında gerçekleşiyor. Ama diyelim ben sürekli bir yerlere veri göndermek istemiyorum, bir yer dediğim Google sunucuları gerçi, sakıncalı buluyorum bu durumu, o zaman istediğiniz dil paketleri, ki çevrimdışı 59 dil destekli, indirip çevrimdışı çeviri yapabiliyorsunuz.

Sayılarla konuşmak gerekirse klavyeyle yazarak 103, çevrimdışıda dediğim gibi 59, anında kamera çevirisinde 38, konuşma modunda 32 ve el yazısında 93 dilde çeviri yapabiliyor, beğendiğiniz deyimler olursa kendinize özel deyimler sözlüğüne ekleyebiliyorsunuz.

Öncelikle yazı algılamasında kameranın başarımı önemli bir role sahip tabii ama yazılım her kamerada kabul edilebilir bir başarım gösterecek kadar iyi çalışıyor, aydınlık veya ışığın azaldığı ortamlarda pek zorlanmadı algılamada. Görselden istediğiniz kelimeyi, cümleyi veya bir bütünü seçim içerisine alıyorsunuz ki 5000 karakter limiti var, iki sayfa civarı ediyor, çeviri bekletmeden karşınıza geliyor.

Yaptığı çevirilere gelirsek, bir yandan izin verirseniz SMS’leri de çevirebildiğini belirteyim, özellikle Turkcell’den aldığım bir SMS’si Türkçe’den İngilizce’ye öznesi yüklemi yerinde, gramer kurallarına yeterince uygun bir şekilde, yeterlinin çok daha ötesinde diyebileceğim bir kalitede çevirebildi. Afalladığı yerler oluyor ama anlatılmak istenen anlaşılıyor rahatlıkla. Eski Google Çeviri ile kıyaslayınca gerçekten çok yol katedilmiş, öğrenmeye başlayınca gramer kurallarından nispeten bilir olmuş.

Kamerayla bir ürünün kutusundaki Çince yazıları çevirttim mesela, teknik metinlerde tek tek kelimelerde gayet iyi iş çıkardı, bir haber sitesi açıp Çince metin çevirttim, anlaşılabilirliği geçtim, birkaç ufak düzenlemeyle haberi al yayınla misali iş görürün ötesinde sonuç alıyorsunuz. En iyi sonuçları İspanyolca-Portekizce, İngilizce-İspanyolca dil çiftlerinde ve önde gelen Avrupa dillerinde alıyor, kullanılabilecek daha çok veri olduğu için de İngilizce hedef alındığında diğer hedef dillerden daha başarılı sonuçlar çıkıyor.

İngilizce - Türkçe benim en çok kullandığım dil çifti, mesela The Verge’ü açıp bir haberin ilk paragrafını çevirdim, açıkçası öznesi yüklemi yerinde, gayet anlaşılır cümlelerle orta-iyi arası bir sonuç aldığımı söyleyebilirim. “My reality is just different than yours“ cümlesi için “Benim gerçekliğim / benim gerçek dediğim şey sizinkinden farklı” gibi bir çeviri gerekirken “Realite sadece farklı olduğumu” şeklinde saçmaladı, cümle anlamı bakımından soyut bir ifade olduğundan pek şaşırtmadım. “...which did little to quite to suspicions” için yaptığı “kuşkuları ortadan kaldırmak…” şeklindeki çevirisi yeterli lakin daha 3-4 gün önce aynı cümle için “Sessiz kuşkuları azdı” şeklinde, asıl anlamından uzak bir şekilde çevirmişti, günlük dilimlerde bile geliştiğine şahit olmuş oldum. En nihayetinde ana mesajı alıyor musunuz, alıyorsunuz İngilizce - Türkçe dil çiftinde.
Türkçe - İngilizce’deki başarımı İngilizce - Türkçe başarımı kadar değil ama aslında yine gayet iyi, bu örnekte de yönelme hal ekini belirleyemeyip “Sanata” şeklindeki kullanımı özel bir isim olarak gördü lakin metnin geri kalan kısmı gayet kullanılabilir, anlaşılabilir halde.

Edebi bir esere gelince, İngilizce’den Türkçe’ye mesela bir çizgi romandan çeviri yapayım dediğinizde hayal kırıklığı yaşıyorsunuz, bir şeyler anlaşılıyor ama öz mesajıyla, duygusuyla anlatılmak istenenden uzak kalıyor. Çok büyük konuşmamak lazım ama bir tercüman olarak, edebiyat çevirilerinde makine çevirisinin önümüzdeki yıllar içerisinde bile bir seçenek olabileceğini düşünmüyorum, makineler duygu ve hisler kazandığında, işte o zaman belki.

Kamerayla çevirinin amacı mesela bir seyahate çıktınız tabelalarda ne yazıyor, bir şey alacaksanız etiketinde ne diyor, bilmediğiniz bir restoranda yemek yiyeceksiniz, aşağı yukarı menüde neler var, bunun gibi anlık çeviri ihtiyaçlarınızı karşılamak ki testlerden de gördüğünüz üzere büyük ölçüde işini yapıyor, özellikle Çince - Türkçe’deki başarımını beklemiyordum.
Seyahat durumlarında sesle çeviri de iş görebilir, mesela ben denemeleri yaparken duyulabilir seviyede müzik oynatmama rağmen çalışabildi. Mesela Türkçe - İngilizce diyalog modunda ki diğer diller de destekli tabii, iki kişi de kendi tarafındaki mikrofonlara konuşarak diyalog kurabiliyor, anlık çeviri alabiliyor. El yazısıyla da çeviri var, o biraz daha meşakkatli ama alışılırsa verim almak mümkün.

Seyahatten bahsetmişken, mesela benim Almanya’da düzenlenen IFA 2016’da, etkinlik yetkilileriyle yazılı olarak Türkçe - Almanca kurmam gerekti Whatsapp üzerinden, o zaman da Gboard ki sitemiz üzerinden tam incelemesine ve başarımı hakkındaki detaylarına erişebilirsiniz, yazdıklarımı anlık bir şekilde çevirmesiyle iletişim sağlayabildim.

Sonuç, kamera ile çeviri iyi çalışıyor ama her zaman daha iyi bir kamera daha stabil sonuçlar alıyor, özellikle de ışık azaldığında. Yaptığı çevirilerin kalitesi ise türü ve konusuna göre değişiyor ama mesela tabelalar, tarifler, ürün özellikler ve günlük dildeki yazılarda, konuşmalarda ne anlatılmak istendiğini rahatlıkla kavrayabiliyorsunuz, ne anlatılmak istendiğinin çok daha üstü çeviriler de mümkün gördüğümüz üzere. Google Çeviri, Nöral Makine çevirisiyle her geçen gün daha iyiye giden, öğrenen bir yapıyla artık öyle dalga geçilecek, hor görülebilecek eski Google Çeviri değil.

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Hobar 1 yıl en beğenilen
Nöral çeviriye ilk geçtiğinde çok iyiydi ama gittikçe bozuldu. Öğrenen sistem birşeyler öğrendi öğrenmesine ama yanlış öğrendi.
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There goes your life 1 yıl
10 seneye dil bölümleri ve kurslar kapanır. Öğretmenler işsiz kalır. Daha bir çok cihaza ve kullanım alanına entegre olacak bu sistem.
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| OMG! | 1 yıl MHEC
bir arkadaş vardı, bir metni alıp bak sana bunu saniyeler içinde çeviricem derdi. kağıdı ters çevirirdi ben de koşarak uzaklaşırdım.
onun gibi olmuş
bir arkadaş vardı, bir metni alıp bak sana bunu saniyeler içinde çeviricem derdi. kağıdı ters çevirirdi ben de koşarak uzaklaşırdım.onun gibi olmuş...
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Türkçesever 1 yıl
Google Çeviri, bundan 1-2 yıl önce geliştirilmişti çeviri anlamında. Daha iyi çeviriler veriyor o zamandan beri. O yüzden bu benim için şaşırtıcı bir haber olmadı.
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TeaParty 1 yıl
Öğretme özelliği yetkili makamlara ve dil hakkında akademik bilgisi olan insanlara verilmeli. Yoksa kimsenin hayatına herkes karışamaz gibi çeviriler görmemiz muhtemel..
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Krone 1 yıl
Bazen mükemmel çeviriler yaparken bazen saçmalıyor. Sistemi kötü kullananlar yüzünden. Ne öğrendiyse onu çeviriyor.
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EyeCoral 1 yıl
Burak Şolt un yaptığı ve yazdığı tüm haberleri çok beğenerek takip ediyorum, şahsi görüşüm incelemeleri gerçekten çok objektif ve ayrıntılı. Başarılarının devamını diliyorum.
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JMaharaja 1 yıl
İyide bu kameranın gördüğünü çevirme özelliği LG G2 de var ben kullanıyorum zaten?
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Maskeli Bilo 1 yıl
Sayesinde bitirme tezimden 100 puan aldım 😍😍
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fatalrhymex 1 yıl
Bilgilendirme amacıyla çekilmiş videoyu beğendim ancak seslendiren arkadaşın youtuber aksanıyla anlatması acaip gıcığıma gitti. Daha doğal konuşmak dururken neden böyle kasıntı şekilde konuşulurki anlam veremem..
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reshthesucker 1 yıl
gramer konusuna ek olarak, türkçe ve ingilizce'de omission olayı çok farklı işliyor. hani sov ile svo bi algoritmayla halledilmesi daha kolay ama ingilizcenin ya da türkçenin cümle içinde eksilttiği kelimeyi anlaması insan beyni olmayan bişey için oldukça zor. mesela önceki yorumlarda türkçeden ingilizceye çeviride şöyle bişey olmuş.

Gidip ilkokul çoçuğu gibi dümdüz yazarsanız eskisi gibi çevirir. -- If you go straight ahead like a primary school boy, you turn it like an old man.

burda eskisi derken neyin eskisi olduğunu anlamamış. makine öğrenme bunu nasıl öğrenecek bilemiyorum. üstelik bu kolay bi örnek. akademik dilde zamirle ya da başka bi öğeyle referanslandırm
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Umut K. 1 yıl
Türkçe çevirileri çok iyi değil ama İngilizce'ye diğer dillerden mükemmel çeviri yapıyor.
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Jack Rabbit Slims 1 yıl
Bir ara neredeyse mükemmel hale gelmişti, hatta kullanınca şaşırmıştım. Son zamanlarda ne denesem saçmalıyor.
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