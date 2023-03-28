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    En iyi İngilizce Türkçe çeviri (translate) programları ve siteleri

    Tureng, Google Translate ve Yandex dahil en iyi dil çevirici siteler burada! İngilizce Türkçe çeviri programları ve uygulamaları ile Rusça, Arapça, Almanca çeviri yapabilirsiniz.
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    Yapay zeka, olağanüstü bir hızla gelişiyor. AI, çeviri sektöründe de devrim yaratıyor. Önde gelen dil çeviri sitelerinden Google Translate, hizmete girdiği ilk yıllarda İngilizce’den Türkçe’ye çeviride inanılmaz derecede kötüydü. Sosyal medya platformlarında da Google Çeviri sitesinden alınmış, güldüren birçok paylaşım gördük. O zamanlar Google’a alternatif gösterilen Yandex de İngilizce Türkçe çeviri başta olmak üzere kelime çevirisinde dahi çok kötüydü. Ancak, günümüzde çevirici siteler oldukça gelişti ve gerek kelime gerekse de cümle çeviri işinde başarılılar. Bu araçlarla bir web sitesindeki belli bir bölümü veya tüm siteyi, bir dokümanı (belgeyi) ve hatta resimdeki (fotoğraftaki) bir yazıyı istediğiniz bir dile çevirmek son derece kolay ve hızlı. Peki, en iyi çeviri siteleri ve programları hangileri? Seyahat sırasında da cep sözlüğü olarak kullanabileceğiniz harika çeviri uygulamaları burada.

    Türkçe İngilizce ve İngilizce Türkçe çevirici siteler 🌐

    en iyi ingilizce türkçe çeviri siteleri Tam Boyutta Gör
    Günümüz modern web tarayıcıları kendi içlerinde çeviri araçlarına sahipler ancak yabancı bir kelimenin anlamlarını öğrenmek veya cümle çevirisi yapmak için pek ideal değiller. Çeviri yapma siteleribu noktada yardımımıza koşuyor.

    İngilizce’den Türkçe’ye çeviri ya da Türkçe’den İngilizce’ye, Almanca, Rusça, Arapça, Fransızca, İspanyolca gibi farklı dillere hızlı çeviri yapabileceğiniz, doğru düzgün birkaç site var. İşte en çok kullanılan İngilizce-Türkçe çevirici siteler 🔽

    1️⃣ Google Çeviri (Google Translate)

    google translate metin ve cümle çevirici Tam Boyutta Gör
    Google çeviri sitesi, bir kelimenin veya cümlenin yanı sıra belgeleri ve tüm web sayfasını istediğiniz dile çevirmenize yardımcı olur. Bu çevirici, tek tek kelimeleri veya cümleleri çevirmek istediğinizde mükemmel. İster yazarak ister konuşarak yabancı dilde kelimenin farklı anlamlarını hızlıca görebiliyor, nasıl telaffuz edildiğini de öğrenebiliyorsunuz.

    Google Translate sitesinin en iyi özelliklerinden biri, metnin hangi dilde olduğunu doğru bir şekilde algılaması, ardından anlayacağınız dile çevirmesi. Google tercüme sitesi, yalnızca İngilizce Türkçe veya Türkçe İngilizce çeviri için değil Almanca, Rusça çeviri ve hatta Endonezce gibi çok bilinmeyen dillerden de metin çeviri yapabildiğinden dil tespiti özelliği çok kullanışlı.

    Google Translator’da çeviri için metni yazabilir, konuşabilir veya ekran klavyesi kullanabilirsiniz. Çevirinin çevrilen dilde size okunmasını sağlayabilirsiniz. Böylece kelimenin ne anlama geldiğini öğrenmekle kalmaz, yüz yüze konuşmada da faydasını görürsünüz. Neredeyse hatasız çeviri yapan Google Translate, internetsiz de çalışıyor ancak dil paketlerini indirmeniz gerekiyor.

    Google Translate ile cümle çevirisi yapma 🔽

    1. Google çeviri sitesine girin.
    2. Sol bölmede Text (Metin) yazısına tıklayın.
    3. Sol tarafa çevirmek istediğiniz İngilizce cümleyi yazın. (Maks. 5000 karakter)
    4. Sağ taraftan Türkçe’yi seçin.
    5. Google translate, cümleyi otomatik olarak çevirecektir.
    6. Kelimeye tıklayarak alternatif çevirileri görebilirsiniz.

    2️⃣ Yandex Çevirici (Yandex Translate)

    yandex translate görsel çeviri sitesi Tam Boyutta Gör
    YandexÇeviri, Türkçe Rusça / Rusça Türkçe çeviri denildiğinde akla ilk gelen sitelerden. Türkiye’de de oldukça popüler olan Yandex Translate, pek çok dil arasında çeviri yapıyor, çok hızlı çalışıyor ve yalnızca metin çevirileri yapmıyor. Web sitelerini, belgeleri (pdf, excel, slaytlar dahil) çevirme ve özellikle fotoğraflı çeviri yapmak istediğinizde başvurabileceğiniz bir site.

    Yandex Translator’ı tek seferlik metin veya cümle çevirisi için kullanabilirsiniz; yeni bir dil öğrenmek için de gayet kullanılabilir bir sitedir. Bir siteyi çevirdiğinizde anlamadığınız dildeki sayfa kendi dilinizdeki sayfanın hemen yanına konumlandırılır. Böylece hangi kelimelerin nasıl çevrildiğini görebilirsiniz. Resimden çeviri özelliğini kullandığınızda yakınlaştırarak küçük metinleri rahatça görebilir, resmi yeniden yüklemeden farklı bir dile geçiş yapabilirsiniz. Yandex translate sitesinde tek seferde 10.000 karaktere kadar metni çevirebilirsiniz.

    Yandex ile İngilizce Türkçe fotoğraflı çeviri yapma 🔽

    1. Fotoğrafı Metin sekmesine sürükleyip bırakın.
    2. Yandex, görseldeki metni otomatik olarak algılayacaktır.
    3. Gerekirse listeden dili seçin (İngilizce’den Türkçe’ye gibi).
    4. İndir’e tıklayarak çevrilen görseli bilgisayara indirebilirsiniz.
    5. Resimdeki yazıyı kopyalamak için Metin olarak aç’a tıklayın.
    6. Görsel çeviriyi görmek için Çeviri’ye tıklayın.

    3️⃣Microsoft Bing translator (çeviri)

    microsoft bing translator kelime çeviri sitesi Tam Boyutta Gör
    Bing translator, canlı çeviri özelliğiyle öne çıkıyor. Microsoft Translator uygulaması üzerinden yazdıklarınız ve konuştuklarınız karşı tarafa kendi dilinde gidiyor. Aynı şekilde karşı tarafın da yazdıkları ve konuştukları sizin anlayacağınız dilde iletiliyor. Gerçek zamanlı otomatik çeviri diyebiliriz. Bing çeviri sitesi ise, yalnızca metin çevirisi yapmanıza izin veriyor; bir görseldeki veya web sitesindeki yazıları tercih ettiğiniz dile çeviremiyorsunuz.

    Çevirmeniz gereken dili bilmediğiniz zamanlarda son derece faydalı olacak otomatik algılama özelliği Bing translator’da da mevcut. Bing çeviricinin güzel yanı, sıklıkla kullanılan ifadelerin Türkçe İngilizce çevirisini (veya farklı bir dilde) göstermesi.

    4️⃣ Tureng çeviri (İngilizce Türkçe online sözlük)

    tureng sözlük ingilizce türkçe çeviri Tam Boyutta Gör
    Tureng, İng Trk sözlük denildiğinde akla ilk gelen sitelerden. Almanca, Fransızca ve İspanyolca dilleri destekleniyor ancak diğerlerinin aksine belli diller arasında çeviri yapabiliyorsunuz.

    Örneğin; Türkçe Almanca çeviri Tureng sözlükte yapılamıyor. Açıkçası yalnızca Türkçe İngilizce veya İngilizce Türkçe kelime çevirisine izin veriyor. Almanca, İspanyolca ve Fransızca kelimelerin İngilizce karşılıklarını öğrenebiliyorsunuz. Her kelimenin yaygın olarak hangi anlamda kullanıldığını, konuşma dilinde ne anlama geldiğini, deyim olarak kullanılıp kullanılmadığını da gösteriyor.

    Tureng ile metin çeviri nasıl yapılır 🔽

    1. Tureng sitesine girin.
    2. En Tr (İngilizce Türkçe) seçili olduğundan emin olun.
    3. Kelimeyi yazın.
    4. Çevir butonuna tıklayın.
    5. İngilizce ve Türkçe anlamları karşınıza çıkacak.
    6. Kategori altından kelimenin farklı kullanılış şekillerini görebilirsiniz.

    5️⃣ DeepL translator

    deepl ingilizce türkçe çevirici Tam Boyutta Gör
    DeepL, İngilizce’yi Türkçe’ye çevirme konusunda oldukça başarılı makine çeviri sitesi. Doğru düzgün çeviri yapan sayılı site arasında olan DeepL translator, kelime, cümle ve belge çevirisi (sürükle-bırak) yapmanıza izin veriyor.

    DeepL translator, çevrilecek dili otomatik olarak algılıyor; size sadece tercih ettiğiniz dili seçmek kalıyor. 26 dil arasından seçim yapabiliyorsunuz. Kelime çevrildiğinde daha fazla detay için (eş anlamlıları, isim ve fiil hali gibi) kelimeye tıklamanız yeterli oluyor. Yüksek kalitede çeviriler sunan DeepL’nin pro sürümü de bulunuyor ancak ücretsiz sürüm de oldukça yeterli.

    6️⃣ Reverso

    reverso türkçe ingilizce çevirici Tam Boyutta Gör
    Reverso, yapay sinir ağları aracılığıyla makine çevirisine yönelik yaklaşım olan Sinirsel Makine Çevirisi (NMT) kullanıyor. Verdiği hizmet, çeviriden yazım ve dilbilgisi denetimine sözlüklere, bağlam denetleyicilerine kadar uzanıyor. Biraz açmak gerekirse, bir kelimenin yalnızca isim ve fiil olarak hangi anlamlara geldiğini görmekle kalmıyor, aynı zamanda cümle içinde nasıl kullanıldıklarını da görüyorsunuz.

    Almanca, İspanyolca, İngilizce, Türkçe, Çince gibi popüler dillerin çoğu için çeviri yapabilen Reverso, 60 milyon aktif kullanıcıya sahip. 26 dilde metin çevirisi yanında Word, PDF, PowerPoint, Text, Html gibi farklı formatlarda belgeleri de çevirmek için Reverso’yu kullanabilirsiniz.

    7️⃣ Cambridge Dictionary

    cambridge çeviri ingilizce türkçe sözlük Tam Boyutta Gör
    Cambridge çeviri, İngilizce Türkçe sözlük siteleri arasında oldukça popüler ve çeviri aracı da bulunuyor. Türkçe İngilizce, Arapça Türkçe, Türkçe Almanca, Portekizce Türkçe, Endonezce Türkçe dahil olmak üzere birçok çeviri sitesinde olmayan dil seçenekleri Cambridge translator sitesinde var. 160 karaktere kadar cümle çevirisi de yapabiliyorsunuz.

    En iyi İngilizce Türkçe çeviri programları (uygulamaları) 📲

    en iyi çeviri uygulamaları Tam Boyutta Gör
    Google Translate, en iyi çeviri programı olabilir ancak akıllı telefonunuzda cep sözlük görevi görecek başka kaliteli çeviri uygulamaları da var. Peki, Google çeviri yerine ne kullanılır? İngilizce’yi Türkçe’ye çevirmek dahil farklı dillerde kelime, cümle, belge çevirisi yapabileceğiniz çeviri programları arıyorsanız bu listeye göz atmalısınız. İşte Android ve iPhone için en iyi 6 İngilizce çeviri uygulaması 🔽
    • Sesli Sözlük (Android, iOS)
    • iTranslate Translator (Android, iOS)
    • SayHi Translate (Android, iOS)
    • Konuş & Çevir (iOS)
    • Scan & Translate (Android, iOS)
    • TextGrabber (Android, iOS)

    İngilizce çeviri kamera ile nasıl yapılır? (Google ve Yandex) 📱

    telefon kamerası ile ingilizce çeviri Tam Boyutta Gör
    Akıllı telefonunuzun kamerasını kullanarak İngilizce Türkçe çeviri yapabilirsiniz. Hem Google hem de Yandex ücretsiz kameralı çeviri yapmanıza izin verir. iPhone ve Android telefon kamerası ile İngilizce çeviri nasıl yapılır? adım adım görelim:

    Kamera çeviri Yandex ile nasıl yapılır 📸

    1. Yandex Translate uygulamasını indirip açın.
    2. Altta “photo” butonuna dokunun.
    3. Galeriden bir görsel seçin veya yeni bir fotoğraf çekin.
    4. Tarama işleminden sonra metin çevrilecektir.
    5. Yukarıdan İngilizce Türkçe veya farklı dil seçebilirsiniz.

    Google çeviri kamera kullanımı 📷

    1. Google çeviri uygulamasını indirin ve açın.
    2. Sol ortada kamera simgesine dokunun.
    3. Kameraya erişim izni verin.
    4. Fotoğraf çekin veya galeriden resmi seçin.
    5. Metnin çevirisi karşınıza çıkacaktır.
    6. Metin seç ile fotoğraftaki yazıyı seçebilirsiniz.
    7. Türkçe dil dosyasını indirerek internetsiz çeviri yapabilirsiniz.

    İngilizce Türkçe çeviri mikrofonlu nasıl yapılır 💬

    ingilizce çeviri mikrofonlu Tam Boyutta Gör
    Yandex'in çeviri uygulaması ile yazmadan, yalnızca konuşarak bir metni veya cümleyi çevirebilirsiniz. Android telefon ve iPhone’da İngilizce sesli metin çeviri nasıl yapılır? adım adım görelim:
    1. Telefonunuzda Yandex Translate uygulamasını açın.
    2. Sağ altta dialogue butonuna dokunun.
    3. Mikrofon iznini verin.
    4. Dil simgelerinin altındaki oka dokunun.
    5. Hedef ve kaynak dil seçimini yapın.
    6. Simgeye dokunun ve yakın mesafede konuşun.
    7. İngilizce çeviri mikrofonlu bu kadar basit!

    İnternette ilgi alanınıza göre bilgiye ulaşmak için birkaç dakikanızı vermeniz yeterli. Google, Yandex, Bing ve diğer arama motorlarından istediğiniz bilgiye hızlıca ulaşabilirsiniz ancak sorun şu ki, her ne ararsanız arayın Türkçe kaynağa rastlamanız çok zor. Peki, oldukça detaylı bilgilerin verildiği ancak İngilizce yazdığından pek anlamadığınız siteden bilgiyi nasıl alacaksınız? İşte tam bu noktada İngilizce Türkçe çeviri siteleri ve uygulamaları devreye giriyor. Dil çevirici sitelerle yalnızca İngilizce değil, Almanca, İspanyolca, Fransızca, Arapça, Endonezce, Portekizce ve daha saymakla bitiremeceğimiz dilde cümle ve metin çevirisi yapabilirsiniz. Peki, en iyi İngilizce çeviri siteleri hangileri? Bu rehber yazıda metin, cümle, belge ve kamera çevirisi yaparken faydalanabileceğiniz siteleri listeledik.

    Çeviri Programları ve Siteleri Oylama: 5/5 (⭐⭐⭐⭐⭐) Toplam Oy: 1397

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    donanimhabercom Instagram

    Yerli otomobil Togg T10X'in fiyatı açıklandı

    Profil resmi
    Hukum1970 16 saat önce

    Maket bunlar ya ne arabası uyanın alooo

    Profil resmi
    ahmetkaraci 21 saat önce

    akp ismini chpliler kullanıyor. onlar genelde ak partiliyim diyorlar. iyi partiye mhplilerin ip demesi gibi. gözüme katıldı tabirinde.

    Profil resmi
    semih kaptan 22 saat önce

    yok arkadaş ben bir hayal kurdum ama azıma mçtılar. şimdi 60 bini ne zaman verirler

    Profil resmi
    semih kaptan 22 saat önce

    para yatırdım ama onaylanmadı resmen fiyasko hayal kırıklığına uğradım akp liyim

    Profil resmi
    masa09 2 gün önce

    Yerli ve Milli? Ancak yandaşları inanır, onların gözünde perde var çünkü...

    H
    hakan_harputlu 2 gün önce

    zoruna gidenin borusuna gitsin

    S
    saçmalama gel buraya 5 gün önce

    bant yok secim geyikleri üretim yok bu fiyatlar normal mi ötv mi alıyorsun kendi ürettiğin araca kimi kandırıyorsunuz

    M
    MCCACA 1 hafta önce

    Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.

    G
    gunergani 1 hafta önce

    cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???

    F
    fehim71 1 hafta önce

    tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    sülün Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...

    Profil resmi
    belen1998 1 hafta önce

    Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?

    Profil resmi
    belen1998 1 hafta önce

    Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...

    P
    pskillercheto 1 hafta önce

    Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.

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    alfa-x 1 hafta önce

    Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)

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