Google Fotoğraflar'ı inceliyoruz "Sınırsız, ücretsiz fotoğraf yedekleyin"

Bu videoda Google Fotoğraflar'ın, özel bir sıkıştırma algoritması sayesinde sunduğu sınırsız fotoğraf yedekleme özelliğini değerlendiriyor, orijinal ve sıkıştırılmış fotoğrafla karşılaştırıyoruz.

Gmail, Google Drive ve Haritalar, bunlar günümü kolaylaştıran olmazsa olmazlarım. Google Fotoğraflar ise keşke daha önce kullanmaya başlasaymışım dediğim, sınırsız bir fotoğraf, video barındırma servisi.



Test edeceğimiz fotoğrafları çeken ve kullanacağımız telefon GM 6D, Android One programındaki bir telefon olmasına gerek yok, hatta telefon iOS’lu da olabilir, marketten erişebileceğiniz temel bir uygulama zaten.



Uygulamaya girerken fotoğrafları orijinal halleri ve boyutlarıyla mı, ki 15GB’lık bir alan sunuyor, yoksa kendi sıkıştırma algoritmasıyla sınırsız bir şekilde depolamak isteyip istemediğinizi soruyor. 16MP’e kadar fotoğraf ve 1080P’ye kadar video destekli ki fotoğraf olarak zaten 16MP üstünü görebileceğiniz pek telefon yok, trend düşük ışık performansı daha başarılı 12MP sensörlerden yana.



Sıkıştırma deyince gözünüz korkmasın, Google’ın özel sıkıştırma algoritması özellikle de bu hizmeti telefonundan çektiği fotoğrafları depolamak, korumak isteyen biri için hayli verimli çalışıyor. Şunu belirtmek lazım, fotoğraf siz fotoğrafı yükledikten sonra sıkışıtırılıyor, yani siz tam boyutuyla yüklüyorsunuz. Elimizdeki fotoğrafı örnek alalım, GM 6D ile çektiğim, ışık dengesi, kontrastı, netliği bir fotoğraf, 4160x3120 çözünürlüğünde ve boyutu 3.2MB civarında. Bunu Google Fotoraflar’dan özellikle yükleyelim, özellikle diyorum zira isterseniz çektiğiniz tüm fotoğrafları mesela yalnızca telefonu şarj ederken veya dolaşımdayken gibi şartlarla da otomatik yedekletebiliyorsunuz.



Şimdi de yerel olanını silip Google Fotoğraflar’dan sıkıştırılmış olanına göz atalım. Fotoğrafta çözünürlük anlamında bir fark yok, ne yüklediysek yok. Fotoğrafın detay kalitesinde ise bir fark yok desem yeridir, bir tek karanlık yerlerde çok ufak bir farklılık var ama bu fotoğrafa %75’ten fazla yaklaştığımda görebildiğim, fark etmesi hayli zor bir fark. Fotoğrafın boyutu ise 3.2MB’dan 2MB’a düştü, bu da %46, yani yarı yarıya bir fark anlamına geliyor, etkileyici doğrusu.



Konuyu toparlayalım, Google Fotoğraflar neredeyse kayıpsız bir şekilde, %50’ye varan oranlarla, sınırsız bir depolama alanı sunan ücretsiz bir hizmet. Farklı farklı telefonlar kullanıp, telefon değiştirmeydi, arızaydı şuydu buydu diye kaybettiğim fotoğraflara şimdi üzülüyorum doğrusu. Ülkemiz data paketleri dahilinde bu sıkıştırma işleminin telefon içerisinde yapılabilmesini isterdim doğrusu, isterse yavaş olsun, telefon yorulsun ama yükleme de kotadan gittiğinden daha az veri tüketebiliyor olmak güzel olurdu.

Bu bir tarafa, önemli ya da önemsiz, fotoğraflarınızı otomatik depolamak, güvenceye almak istiyorsunuz, Google Fotoğraflar, telefonunuzda yer kalmadı, silmek de istemiyorsunuz, depolayıp telefondakini silmek için Google Fotoğraflar, gelmiş geçmiş tüm fotoğraflarınızı görmek istiyorsunuz, yine Google Fotoğraflar. Uzun lafın kısası, bu da benim olmazsa olmazlarımdan olmayı başardı.