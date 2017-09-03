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Google Fotoğraflar'ı inceliyoruz "Sınırsız, ücretsiz fotoğraf yedekleyin"

1 yıl
28b
1
Mobil Uygulamalar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Burak Şolt
Video Editörü
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Bu videoda Google Fotoğraflar'ın, özel bir sıkıştırma algoritması sayesinde sunduğu sınırsız fotoğraf yedekleme özelliğini değerlendiriyor, orijinal ve sıkıştırılmış fotoğrafla karşılaştırıyoruz.
Gmail, Google Drive ve Haritalar, bunlar günümü kolaylaştıran olmazsa olmazlarım. Google Fotoğraflar ise keşke daha önce kullanmaya başlasaymışım dediğim, sınırsız bir fotoğraf, video barındırma servisi.

Test edeceğimiz fotoğrafları çeken ve kullanacağımız telefon GM 6D, Android One programındaki bir telefon olmasına gerek yok, hatta telefon iOS’lu da olabilir, marketten erişebileceğiniz temel bir uygulama zaten.

Uygulamaya girerken fotoğrafları orijinal halleri ve boyutlarıyla mı, ki 15GB’lık bir alan sunuyor, yoksa kendi sıkıştırma algoritmasıyla sınırsız bir şekilde depolamak isteyip istemediğinizi soruyor. 16MP’e kadar fotoğraf ve 1080P’ye kadar video destekli ki fotoğraf olarak zaten 16MP üstünü görebileceğiniz pek telefon yok, trend düşük ışık performansı daha başarılı 12MP sensörlerden yana.

Sıkıştırma deyince gözünüz korkmasın, Google’ın özel sıkıştırma algoritması özellikle de bu hizmeti telefonundan çektiği fotoğrafları depolamak, korumak isteyen biri için hayli verimli çalışıyor. Şunu belirtmek lazım, fotoğraf siz fotoğrafı yükledikten sonra sıkışıtırılıyor, yani siz tam boyutuyla yüklüyorsunuz. Elimizdeki fotoğrafı örnek alalım, GM 6D ile çektiğim, ışık dengesi, kontrastı, netliği bir fotoğraf, 4160x3120 çözünürlüğünde ve boyutu 3.2MB civarında. Bunu Google Fotoraflar’dan özellikle yükleyelim, özellikle diyorum zira isterseniz çektiğiniz tüm fotoğrafları mesela yalnızca telefonu şarj ederken veya dolaşımdayken gibi şartlarla da otomatik yedekletebiliyorsunuz.

Şimdi de yerel olanını silip Google Fotoğraflar’dan sıkıştırılmış olanına göz atalım. Fotoğrafta çözünürlük anlamında bir fark yok, ne yüklediysek yok. Fotoğrafın detay kalitesinde ise bir fark yok desem yeridir, bir tek karanlık yerlerde çok ufak bir farklılık var ama bu fotoğrafa %75’ten fazla yaklaştığımda görebildiğim, fark etmesi hayli zor bir fark. Fotoğrafın boyutu ise 3.2MB’dan 2MB’a düştü, bu da %46, yani yarı yarıya bir fark anlamına geliyor, etkileyici doğrusu.

Konuyu toparlayalım, Google Fotoğraflar neredeyse kayıpsız bir şekilde, %50’ye varan oranlarla, sınırsız bir depolama alanı sunan ücretsiz bir hizmet. Farklı farklı telefonlar kullanıp, telefon değiştirmeydi, arızaydı şuydu buydu diye kaybettiğim fotoğraflara şimdi üzülüyorum doğrusu. Ülkemiz data paketleri dahilinde bu sıkıştırma işleminin telefon içerisinde yapılabilmesini isterdim doğrusu, isterse yavaş olsun, telefon yorulsun ama yükleme de kotadan gittiğinden daha az veri tüketebiliyor olmak güzel olurdu.
Bu bir tarafa, önemli ya da önemsiz, fotoğraflarınızı otomatik depolamak, güvenceye almak istiyorsunuz, Google Fotoğraflar, telefonunuzda yer kalmadı, silmek de istemiyorsunuz, depolayıp telefondakini silmek için Google Fotoğraflar, gelmiş geçmiş tüm fotoğraflarınızı görmek istiyorsunuz, yine Google Fotoğraflar. Uzun lafın kısası, bu da benim olmazsa olmazlarımdan olmayı başardı.

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nForcer 1 yıl en beğenilen
Tam 3 yıl önce gerçekleşen, ünlülerin iCloud'daki malum fotoğraflarının sızdırılması olayının bir benzerinin bir daha gerçekleşmemesi için bir neden yok. Ayrıca yüklenen fotoğrafların izinsiz olarak reklam amacıyla kullanılması ve alınıp satılması olasılığı da her zaman var. O yüzden bulut hizmetleriyle çalışan uygulamalara fotoğraf neyin yedeklemeye hiç sıcak bakmıyorum. Özel eşyayı sokağın ortasına bırakmak gibi resmen.
Tam 3 yıl önce gerçekleşen, ünlülerin iCloud'daki malum fotoğraflarının sızdırılması olayının bir benzerinin bir daha gerçekleşmemesi için bir neden yok. Ayrıc...
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buraoca2 1 yıl
Eğer fotoğraflarınızın kullanim hakkını Google a vermeyi kabul ediyorsanız, güzel hizmet...
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_turbo_ 1 yıl
Google fotosa attiginiz fotograflari kullanma hakkini googlea vermis oluyorsunuz, dolayisiyla ordaki resimlerin sahibi google olmus oluyor. Google herhangi bir fotografi reklam amacli kullanabilir veya bir reklam sirketine satabilir. Birgun biryerde resminizi gorurseniz ve bundan rahatsiz olursaniz buna karsi yapacak hicbirseyiniz yok. Her bedava hizmetin arkasinda bilgi veya icerik satisi vardir ve bundan para kazanir sirketler. Yani bedava kimse bir hizmet vermez. Tek olumsuz yanida bu, zaten es gectiginiz icerigini okumadiginiz sozlesme bolumunu okuyacak olursaniz uygulamayi eksiyen bir mideyle kullanmaya baslarsiniz.
Google fotosa attiginiz fotograflari kullanma hakkini googlea vermis oluyorsunuz, dolayisiyla ordaki resimlerin sahibi google olmus oluyor. Google herhangi bir...
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DH Misafiri 1 yıl
klasör yapmak isteyen arkadaşlar birde böyle deneyin :)
google fotoğrafları seçin/ albüm oluşturun/ rastgele birkaç fotoğraf ekleyin/ albüme isim verip oluştuğundan emin olun/ daha sonra oluşturduğunuz klasöre girip, bilgisayarımdan fotoğraf seç'ten istediğiniz albüm fotoğraflarını topluca seçip, fotoğraflarınızı yükleyin :) hepsi bu :)
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Hümiyettin 1 yıl
Güvenmeyerek de olsa kullanıyorum ama bunun yerine NAS veya WD My Cloud gibi bir cihaz almak, harici sabi disk almak ve RAID 1 yapıp bunları UPS ile kullanmak mantıklı olur.
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Glorfindel1907 1 yıl Hümiyettin
Daha iyi olur tabi ama bu ve benzeri uygulamaları kullananlar bedava olduğu için kullanıyor bunu'da düşünmek lazım.
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DH Misafiri 1 yıl
Allah aşkına biriniz bana yardım edin ya ben fotoğrafları buruya attım ardından galerimdekileri sildim ilk başta açılıyordu ama fotolar şuan açılmıyor dosyaları albümleri gözüküyor ama içindekiler açılmıyor yardım efin lütfen
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System32Deleted 1 yıl
Kullanıyoruz Baya İyi
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Cnayqer 1 yıl
Bu gizlilik konusunda birisi aydınlatabilir mi? Tamam fotoğraflarımızı google a veriyoruz yedeklerken ama google bunu öyle kafasına göre kullanabilir mi gerçekten?
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___Lawyer___ 1 yıl
iOS’ta yedekleme yapmak için uygulamanın içine girmek çok berbat bir durum. Sırf bu yüzden bazen İCloud’a yedekleme için yer satın almayı düşünüyorum.
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thearchitect 1 yıl
Evdeki internetin canina okuyor bu uygulama.. eşimin telefonunda yüklü, şarj olurken yedekle opsiyonu işaretli, ne zaman o telefonu şarja taksak evdeki internetin tüm trafiğini kullanıyor ve başka cihazla bağlanmak imkansızlasiyor. Bu sadece bizde mi böyle çok merak ediyorum. Bu arada paket 16 mbit hızım da 13mbit indirme 1mbite yakın da yükleme
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A...O.... 1 yıl thearchitect
Yedeklemeyi yatarken yapın. Siz uyurken kimse interneti kullanmadığı için daha hızlı yedekleme olur ve sabaha hazır
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astegon 1 yıl
Google+ ile beraberken severek kullandığım bir servis. Bir de +'dan ayrılıp kendi başına uygulama olup ayrıca sınırsız alan ile hizmet verdiğinden beridir daha da sıklıkla kullanıyorum.
BU arada; privacy konusunda dert edinenler bence internet'e girmeyin siz. E-posta bile almayın.
Icloud meselesi de tamamen celebrity'leri ve uygunsuz içerikler içindi. Uygunsuz fotoğraf çekiyorsanız o zaman cep telefonu kullanmayın bence...
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gmechone 1 yıl
Daha önce kullanmayı düşünmedim ama çok faydalı.
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-alpinist- 1 yıl
İstihbarat kurumları tarihin en bereketli zamanını yaşıyor.
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coreytoddgray2 1 yıl -alpinist-
-alpinist-
İstihbarat kurumları tarihin en bereketli zamanını yaşıyor.

Katiliyorum
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