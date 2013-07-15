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Google Glass'ın geliştiricileri, köpeklere özel giyilebilir bir sistem üzerinde çalışıyor

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Google Glass'ın geliştiricileri, köpeklere özel giyilebilir bir sistem üzerinde çalışıyor
Google'ın Glass isimli giyilebilir bilgisayar modelinin Teknik Müdürü Thad Starner, Profesör Melody Jackson ve bilim adamı Clint Zeagler, son gelen bilgilere göre köpeklere özel giyilebilir bir sistem üzerinde çalışıyor.
Georgia Teknoloji Enstitüsü bünyesinde geliştirilen ve FIDO ismiyle anılan proje, özellikle arama kurtarma ya da bomba imha görevlerinde çalışan köpekler amacıyla hazırlanıyor. Üzerinde farklı sensörler barındıran yelek ve ağızlıktan oluşan sistemi kullanan köpek, herhangi bir bulguya ulaştığı zaman sahibine ya da diğer yetkili kişilere ağzındaki aparatı ısırarak bilgi verebilecek ve böylece çok daha iyi bir iletişim sağlanmış olacak.
Testlerinin yapıldığı ve köpeklerin kolayca ayak uydurabildiği belirtilen FIDO sisteminin, ileride aktif olarak kullanılması ve birçok sorunun önüne geçmesi bekleniyor.
(BI) / (DNA)

http://www.businessinsider.com/fido-project-dog-talk-human-2013-7 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
@CAN@ 6 yıl
Daha insanlar için yaygınlaşmadı.
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lido 6 yıl
cod ghost un gameplay ini mi izlemişler napmışlar
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Krauser ll 6 yıl
Google Of Dogy : Glassware
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