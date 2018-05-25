Google Maps'e çılgın özellikler geliyor

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Google Maps yepyeni özelliklerle güncelleniyor. Telefonun kamerasını kullanarak, arttırılmış gerçeklik katkısıyla göstere göstere yol tarifi yaptıracak olması gerçekten heyecan verici, işte detaylar.
Google Maps yani Google Haritalar uygulaması çok önemli özelliklerle güncelleniyor. Özellikle yol tarifi esnasında telefonun kamerasıyla gerçek zamanlı olarak güzergahın göstere göstere tarif edilmesi ve arttırılmış gerçeklik ile zenginleştirilmesi heyecan verici. Pek tabi ki yapay zeka güncellemeleri de var, işte öne çıkan yenilikler.
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Türkiye'ye getirmeleri için hiç bir sebepleri yok. Zamanında nexus cihazları Türkiye'de satılırken kimse suratına bakmıyordu, çok mühendis gördüm elimde nexus 5 i görünce "aaa Google telefon mu üretiyor" diyen
Bu video Google I/O ile ilgili yayınlanmış 10. videom. Hâlâ yayına girmeyi bekleyen birkaç video daha var.
Bir iki video ile arada kaybolacak şekilde yüzeysel geçmek yerine her konu için ayrı enerji harcayarak özgün videolar yaptık. Henüz kullanılmayan özellikler olduğundan bir zaman engeli yok.
Araya giren başka videolar, ıncelemeler de var. Dolayısıyla videolar birbirini etkilemesin diye kademeli olarak atıyoruz, arka arkaya 5 video atmanın kimseye faydası yok, aksine harcanan emeğe yazık oluyor.
Tşk.