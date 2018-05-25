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Google Maps'e çılgın özellikler geliyor

12 ay
33,8b
1
Mobil Uygulamalar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Google Maps yepyeni özelliklerle güncelleniyor. Telefonun kamerasını kullanarak, arttırılmış gerçeklik katkısıyla göstere göstere yol tarifi yaptıracak olması gerçekten heyecan verici, işte detaylar.
Google Maps yani Google Haritalar uygulaması çok önemli özelliklerle güncelleniyor. Özellikle yol tarifi esnasında telefonun kamerasıyla gerçek zamanlı olarak güzergahın göstere göstere tarif edilmesi ve arttırılmış gerçeklik ile zenginleştirilmesi heyecan verici. Pek tabi ki yapay zeka güncellemeleri de var, işte öne çıkan yenilikler. 

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Guhong01 12 ay en beğenilen floydrose
floydrose

Google geliştirmeleri gerçekten heyecan verici. Pixel serisi keske Türkiye’de olsa büyük ihtimal daha iyi bir kullanıcı deneyimi sağlayacaktır.

Türkiye'ye getirmeleri için hiç bir sebepleri yok. Zamanında nexus cihazları Türkiye'de satılırken kimse suratına bakmıyordu, çok mühendis gördüm elimde nexus 5 i görünce "aaa Google telefon mu üretiyor" diyen
floydroseGoogle geliştirmeleri gerçekten heyecan verici. Pixel serisi keske Türkiye’de olsa büyük ihtimal daha iyi bir kullanıcı deneyi...
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2 Yanıt Yanıtla +12
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fx57 12 ay smart1978
Merhaba,
Bu video Google I/O ile ilgili yayınlanmış 10. videom. Hâlâ yayına girmeyi bekleyen birkaç video daha var.
Bir iki video ile arada kaybolacak şekilde yüzeysel geçmek yerine her konu için ayrı enerji harcayarak özgün videolar yaptık. Henüz kullanılmayan özellikler olduğundan bir zaman engeli yok.
Araya giren başka videolar, ıncelemeler de var. Dolayısıyla videolar birbirini etkilemesin diye kademeli olarak atıyoruz, arka arkaya 5 video atmanın kimseye faydası yok, aksine harcanan emeğe yazık oluyor.
Tşk.
Merhaba,Bu video Google I/O ile ilgili yayınlanmış 10. videom. Hâlâ yayına girmeyi bekleyen birkaç video daha var.Bir iki video ile arada kaybolacak şe...
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ALBAY 12 ay
Önce şu bulanıklığı bi kaldırsınlar sonra çılgınlık yapabilirler.
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DH Misafiri 7 ay
birazda kısa vadede kardan ödün versinlerde sağlam batarya uretsinler bu ne ya gunde 2 kere şarja koyuyoruz telefonları butur uygulamalarla 5 kez koyarız artık
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DH Misafiri 11 ay
Google mapse en önce anlık olarak kaç km hızla gittiğimizi gösterme ve bölgedeki hız sınırının kaç olduğunu gösterme özelliğinin gelmesi lazım. Zor olmasa gerek. Diğer tüm navigasyonlarda bu özellik mevcut..
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DH Misafiri 11 ay
Yeni android 10 çıkacak neredeyse, daha yeni mi haberini yapiyorsunuz bunun. 1 ay oldu bu haber çıkalı
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Yazılımcı Online 11 ay
Google maps uydu görüntülerini com.tr hostu üzerinden yasaklamadan gösterse de rahat etsek. Tam 4 senedir türkiye ye uydu görüntüleri yasaklı. Kimse de çıkıp bir şey demiyor. Hatta koca teknoloji forumlarının haberlerinde bile çıkmadı bu senelerdir.
Telefonda hiç bir şekilde açamıyorsunuz ama pc den girince com.tr yerine com yaparsanız uzantınızı ya da vpn ile girerseniz haritalara. Türkiye'nin yeni güncel ve net şekildeki uydu görüntülerine ulaşabiliyorsunuz.
Google'a 50 defa mail attık geri dönüş yok.
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Galatas4ray 11 ay Yazılımcı Online
Bunun için mobilde Google earth uygulamasını indirdim bilgisayardada Google earth programını kullanıyorum tavsiye ederim.Kaliteli ve yakında görüntü.
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ardaakgul0606 12 ay
Güzel bir hizmet. Araçlarda telefon cama takılırsa nereden döneceğimiz de yazar. Benden 5 yıldızı aldı.
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neurotoxin1 12 ay
uydu görünümünü de açsalar bari..
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10ff 12 ay
çılgın özellikler ne ya? nasil bir baslik bu


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Red_devil33 12 ay
Uyducuyum gideceğim yere ya konum atarak yada sokak no alarak gidiyorum. Şarj gitmesin diye . Haritaya bakıyorum hiim tamam yer burasıymış buraya kadar biliyorum diyorum bildiğim yere gelene kadar telefonu kapatıyorum gerisini navigasyindan bakıyorum .
Bide bunu kameralisi olsa heralde bir işe giderim 2.'ye şarjım biter işsiz kalırım.
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CoreXXX 12 ay
çok güzel özellik. bunun vr gözlüklerinde çalıştığını düşünesenize muhteşem
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alemburda34 12 ay
Google maps oluk oluk şarj yiyor artık kamerayla dahada şarjın içine eder.
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intel7mix 12 ay alemburda34
Telefondan google uygulamaları baya sarj yiyor o olsa yine iyi chromeda sarjı sömürüyor
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