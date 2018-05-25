Google Maps'e çılgın özellikler geliyor

Google Maps yepyeni özelliklerle güncelleniyor. Telefonun kamerasını kullanarak, arttırılmış gerçeklik katkısıyla göstere göstere yol tarifi yaptıracak olması gerçekten heyecan verici, işte detaylar.

Google Maps yani Google Haritalar uygulaması çok önemli özelliklerle güncelleniyor. Özellikle yol tarifi esnasında telefonun kamerasıyla gerçek zamanlı olarak güzergahın göstere göstere tarif edilmesi ve arttırılmış gerçeklik ile zenginleştirilmesi heyecan verici. Pek tabi ki yapay zeka güncellemeleri de var, işte öne çıkan yenilikler.