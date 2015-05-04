Google, akıllı takvim uygulaması Timeful'u satın aldı

Servisleri geliştirmek adına farklı şirketleri satın almaktan çekinmeyen internet devi Google, bu sefer iOS platformunun gelişmiş takvim uygulamalarından Timeful'u bünyesine kattığını duyurdu.

iOS platformunun en gelişmiş takvim ve görev yönetim uygulamaları arasında yer alan Timeful, birçok benzerinden farklı olarak kişilerin içerik girişlerini özel algoritmasıyla öğreniyor ve buna göre boş zamanlar için otomatik önerilerde bulunabiliyor veya egzersiz / spor gibi iyi amaçlar için eğitilebiliyor. Bu satın alma sonucunda Google bünyesinde çalışma gösterecek olan Timeful ekibi ise, şirketin Inbox ile Calendar gibi servislerine gelişmiş özellikler katacak.

Konu hakkında Google'ın hazırladığı sayfaya buradan , Timeful'un halen indirilebilir ücretsiz iOS sürümüne ise buradan ulaşabilirsiniz.

http://thenextweb.com/insider/2015/05/04/google-acquires-smart-calendar-maker-timeful/