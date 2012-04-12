Google+ daha basit arayüz ve yenilikçi Hangouts tasarımı kazandı

Google'ın en çok güvendiği hizmetlerinin başında gelen sosyal ağı Google+ bugüne kadar pek çok değişikliğe uğradı. Tasarım, içerik ve arayüz anlamında yenilikler getiren bu güncellemelerin en önemlilerinden birisi bugün kullanıma sunuldu.





Güncelleme ile farklı bir tasarıma kavuşan sosyal ağ daha kişiselleştirilebilir hale geldi. Daha önce logonun yanında yer alan menüler şimdi sol tarafta dizilmiş vaziyette ve sürükle-bırak ile yerleri değiştirilebiliyor. Bu sütunda sadece sık kullandıklarınız için yer var. Artan uygulamaları Diğer başlığı altına toplayabiliyorsunuz. Keşfedin butonu ile sosyal ağın gün içindeki en çok ilgi gören akışlarını görebiliyorsunuz.





Akış çerçevesinin üst kısmına ise Çevreler eklenmiş. İstediğiniz Çevre akışına buradan erişebiliyorsunuz.





Sağ kısımda arkadaş listesi videolu görüşmeye müsait olan kişileri devamlı size bildiriyor. Menüler içerisinde gezerken arkadaş listeniz de sizi takip ediyor.





Hangouts bölümü de önemli yenilikler kazanmış. Alt kısımda görüşmeye müsait kişiler ve davet listesi devamlı güncelleniyor. Üst kısımda ise popüler video sohbetleri gösteren ilan panosu ile hızlı erişim sağlanabiliyor.





Sayfalar ve Facebook benzeri sayfa kapak fotoğrafları sonrasında yeni güncelleme ile birlikte Google+'ın iddiasını ne kadar sürdürebileceğini göreceğiz.









http://googleblog.blogspot.com/2012/04/toward-simpler-more-beautiful-google.html