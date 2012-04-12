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Google+ daha basit arayüz ve yenilikçi Hangouts tasarımı kazandı

7 yıl
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Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Google'ın en çok güvendiği hizmetlerinin başında gelen sosyal ağı Google+ bugüne kadar pek çok değişikliğe uğradı. Tasarım, içerik ve arayüz anlamında yenilikler getiren bu güncellemelerin en önemlilerinden birisi bugün kullanıma sunuldu.

Güncelleme ile farklı bir tasarıma kavuşan sosyal ağ daha kişiselleştirilebilir hale geldi. Daha önce logonun yanında yer alan menüler şimdi sol tarafta dizilmiş vaziyette ve sürükle-bırak ile yerleri değiştirilebiliyor. Bu sütunda sadece sık kullandıklarınız için yer var. Artan uygulamaları Diğer başlığı altına toplayabiliyorsunuz. Keşfedin butonu ile sosyal ağın gün içindeki en çok ilgi gören akışlarını görebiliyorsunuz.

Akış çerçevesinin üst kısmına ise Çevreler eklenmiş. İstediğiniz Çevre akışına buradan erişebiliyorsunuz.

Sağ kısımda arkadaş listesi videolu görüşmeye müsait olan kişileri devamlı size bildiriyor. Menüler içerisinde gezerken arkadaş listeniz de sizi takip ediyor.

Hangouts bölümü de önemli yenilikler kazanmış. Alt kısımda görüşmeye müsait kişiler ve davet listesi devamlı güncelleniyor. Üst kısımda ise popüler video sohbetleri gösteren ilan panosu ile hızlı erişim sağlanabiliyor.

Sayfalar ve Facebook benzeri sayfa kapak fotoğrafları sonrasında yeni güncelleme ile birlikte Google+'ın iddiasını ne kadar sürdürebileceğini göreceğiz.
Google+ daha basit arayüz ve yenilikçi Hangouts tasarımı kazandı
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http://googleblog.blogspot.com/2012/04/toward-simpler-more-beautiful-google.html Yorum Yaz
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mkt 7 yıl en beğenilen
Kullanışlı ve basit bir arayüz Facebook'dan daha güzel ki zaten face artık sıkıyor reklamlardı saçma uygulamalar nasıl katıldığını bilmediğin sayfalar iyice can sıkmaya başladı...
Kullanışlı ve basit bir arayüz Facebook'dan daha güzel ki zaten face artık sıkıyor reklamlardı saçma uygulamalar nasıl katıldığını bilmediğin sayfalar iyice can...
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DH Misafiri 5 yıl
Kesinlikle beğenmeiyorum, Google+ ta iconlar anlamsız. Tasarımı bana göre kullanışsız bazı durumlarda animasyonların (menülerin) çalışması için sitedeki dökümanların tamamen yüklenmesi gerekiyor. Biri GIF animasyon yüklerse mal mal yüklenmesni bekliyorsunuz.
Biri sizi çevresine ekliyor ki bu tabirede alışamadım menüler karışık ifade edilenler facebook a benzememek için saçmalanmış.
Samimi olun kaçınız 12 kere +1 lendi deyimini mantıklı buluyor?
Şahsen beğenmiyorum, ayrıca google son tasarımlarıyla herkesi düşünmüyor PC konfirigasyonu düşük olan kullanıcılarda JavaScript animosyonların yavaşlaması doğaldır. Bu google ın eksikliğidir.
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DH Misafiri 7 yıl
Yeni tasarım şahane oldu gerçekten...
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janparey 7 yıl
Sonunda yaaa artık şu geniş ekranın nimetlerinden yararlanmayı bilen bir tasarım çıktı ortaya.Yıl olmuş 2012 16:9 standart hala internet sayfalarının kenarları boş.Tebrikler google.Umarım diğer siterlerde biraz olsun örnek alır sitelerini bu şekilde yeniden tasarlarlar.
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E_Aydin35 7 yıl
Zaten bu yeniliklerininde meyvelerini topluyor, büyük artışlar söz konusu Google+'da.. Fcebook'a her ne kadar büyük olsa ve şuan kayıp durumunda olsada açık ara lider tabi bu gelecekle ilgili ne olacağını kesin olarak göstermez..
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sarjaleti 7 yıl
Daha güzel olmuş yeni tasarım. İçinde insan görmeyi de isteriz tabi ki.
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manyakurt 7 yıl
Prequel
Kullanmayı bilmiyorsanız biz ne yapalım?Paylaştıklarınızı kimlerin görebileceği, kimlerin yorum yapabileceği sizin kontrolünüzde. Zaman yiyor diye çıkışmak da ayrı bir komedi, sizin özgür iradeniz var yahu kontrol edemiyorsanız sitenin ne suçu var? İşinize gelmeyen şeylerle bağlantınızı koparırsanız, istediklerinize uygun şekilde kullanırsanız hiçte zamanınızı yemez. Ben kendimi kullanıcıların geneline göre daha dikkatli bir kullanıcı olarak görüyorum ve bunun sonucu olarak başkaları kadar gereksiz içeriklerle karşılaşmıyorum. Mesela pek görmedim gidip beğendiklerine bakıp gereksizleri aradan temizleyenler, ama ben bunu ara ara yapıyorum ve faydası oluyor. Mutlaka sıfıra inmiyor ama bu da yaygınlığın bir sonucu. Aynı yaygınlığı başka bir site elde etse aynısı orada da olur. Yaygınlık da bu konuda en önemli şey olduğu için Facebookun bir alternatifi yok. Arkadaşlıklar ve sosyalleşme üzerine eleştirileriniz de fazla subjektif olmuş: Bu tamamen kullanıcıların şekillendirdiği birşey. Mesela çok aktif bir hayat yaşıyorsunuz diyelim, pek çok ilginç aktiviteyi yaparken o an bunu sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. Bu anlatım pek olmadı bunun güzel bir örneği için Googleın Project Glass videosunu izleyin, bazı şeyler anlatılamaz. Bu işte sosyal bir ağın en önemli amaçlarından biridir. Paylaşmak. Bu pahabiçilemez birşeydir. Bu ağlar ve bilhassa yaygınlığından dolayı benim için tek esprisi olan ağ olan Facebook olmasaydı pek çok şeyi aslında aynı keyifle paylaşamazdık. Bir yorum ve bir beğen bazen çok kuru gelebilir ama Facebooku tam olması gerektiği gibi kullanıyorsanız ve arkadaşlarınız da boş insanlar değilse o bazısına kuru gelecek bir yorum ve bir beğen çok şey ifade edebilir. Ve her ne kadar sizin gibiler Facebookun out olduğunu düşünmeye pek meraklı olsa da saçma sapan bir yönetim müdahelesi olmadıkça daha uzun süre Facebook Dünyadaki hayatın evrensel bir uzantısı olarak kalacaktır. Ama bu geliştirilebilecekler olduğunu düşünmüyorum anlamına da gelmez. Herşey geliştirilmelidir. Dünyada arananı, isteneni daha iyi belirleme üzerine insanları daha iyi anlayabilecek şekilde çalışacak sistemler pek çok firma tarafından gündem konusu olmuş durumda. Bu bir evrede Facebooka da sıçrayacaktır ve gerekli/gereksiz içerikler ayrımı daha iyi yapıalcaktır. Google da bu konu üzerine çalışan firmalardan biri. Şu anda Google+ta bu ayrım başarıyla yapılıyor mu bilmiyorum ama (sanmıyorum) bu tip sıkıntılar (ki onun haricinde internette genel olarak da bu bir sorundur) teknolojinin taban seviyesi yükseldikçe bir furya halinde düzelecektir. Herşey ha deyince olmuyor.

İlginç yaklaşımlar var şahsım adına, polemik olmasın tek tek cevap vermeyeceğim ama bazı noktalarda beni yanlış anlamışsınız, bazı noktalarda gereksiz yaftalamışsınız. onun dışında genellemelerinizde katıldığım noktalar da var, siz facebook ile mutlu iseniz ne ala iyi facebooklar, ben mutlu değildim ve kapattım şimdiki yaşantım daha güzel.
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bonan61 7 yıl
Bende face'den çok sıkıldım gerçi google+'yı da çok beğenmedim ama olsun değişikliği severim.
Yalnız dün bi sayfadan ayrılmak istedim "beğenmekten vazgeç" butonu karşılığı butonu bulamadım.
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DH Misafiri 7 yıl
bence google bu konuda basarisiz oldu ve bosuna vakit öldürmelerinin mantigini anlamiyorum bunun sonuda google buzz a yakin artik nasil ki arama motorunda google tekelse sosyal networkdede facebook tekel ve bunlari yikmak zor degil neredeyse imkansiza yakin hale geldi.. ki suanda isin aci tarafi facebook web sitelerine bile darbe vurmaya basladi bircok firma kampanyalarini vs web siteleri araciligiyla degilde facebook sayfalarindan yapiyorlar. hatta bazi kücük yerler facebook sayfasini Web Sitemiz diye tanitiyorlar :)
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Prequel 7 yıl
manyakurt
jovanovic 7 senedir kullandığımız facebooku yalnızca saçmalıklarından dolayı kapattım ve 1,5 senedir kullanmıyorum.
Aynen, ünide 2.ci sınıfa geçince kapattım faceimi zaman kaybından başka birşey değil her pc açtığında illaki bir açıyorsun arkada ve öyle yada böyle bir şekilde zaman yiyor. Sözde tanıdığın ama günlük hayatta tek kelam etmedigin onalrca arkadaşın, gerçek hayatta alakası olmazken, bin bir çeşit foto çekim insanlar, istemsiz sayfalar, spam uygulamalar, şunlar senin bilmem neyine baktılar falan... Tamamen saçmalık. Duygu dolu olduğum bir an sinirlenip bir ileti yazmıştım bir fark ettim ki, okuması gereken belki 3 kişi liste olmuş 400-500 kişi, dıdısının da dıdısı. Şahsım adıma günlük hayatta irtibat içinde olduğum, dost dediğim insan 15i bulmaz, onlarlada zaten düzenli irtibat içindeyim, ilişkiler birbirinin fotosunun altına yorum yazmak olmamalı, popülerite arkadaş sayısındaki integer değerin büyüklüğü olmamalı bence. dediğim gibi bence... dip not: çevremde bir çok insanda faceini kapatmakta ki bunların çoğunlugunu ünide çıkar üzerine dayanan arkadaşlıklardan yılmış, bir ödev,quiz,sınav olmazsa arayıp bir kelam sormayan insanlara sitem etmektedeler. Asıl soru şu, gerçekten listenizdeki 300-400-10010213 sayısı kadar arkadaşınız yada dostunuz var mı?

Kullanmayı bilmiyorsanız biz ne yapalım?
Paylaştıklarınızı kimlerin görebileceği, kimlerin yorum yapabileceği sizin kontrolünüzde. "Zaman yiyor" diye çıkışmak da ayrı bir komedi, sizin özgür iradeniz var yahu kontrol edemiyorsanız sitenin ne suçu var? İşinize gelmeyen şeylerle bağlantınızı koparırsanız, istediklerinize uygun şekilde kullanırsanız hiçte zamanınızı yemez. Ben kendimi kullanıcıların geneline göre daha dikkatli bir kullanıcı olarak görüyorum ve bunun sonucu olarak başkaları kadar gereksiz içeriklerle karşılaşmıyorum. Mesela pek görmedim gidip beğendiklerine bakıp gereksizleri aradan temizleyenler, ama ben bunu ara ara yapıyorum ve faydası oluyor. Mutlaka sıfıra inmiyor ama bu da yaygınlığın bir sonucu. Aynı yaygınlığı başka bir site elde etse aynısı orada da olur. Yaygınlık da bu konuda en önemli şey olduğu için Facebook'un bir alternatifi yok. Arkadaşlıklar ve sosyalleşme üzerine eleştirileriniz de fazla subjektif olmuş: Bu tamamen kullanıcıların şekillendirdiği birşey. Mesela çok aktif bir hayat yaşıyorsunuz diyelim, pek çok ilginç aktiviteyi yaparken o an bunu sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. Bu anlatım pek olmadı bunun güzel bir örneği için Google'ın Project Glass videosunu izleyin, bazı şeyler anlatılamaz. Bu işte sosyal bir ağın en önemli amaçlarından biridir. "Paylaşmak". Bu pahabiçilemez birşeydir. Bu ağlar ve bilhassa yaygınlığından dolayı benim için tek esprisi olan ağ olan Facebook olmasaydı pek çok şeyi aslında aynı keyifle paylaşamazdık. Bir yorum ve bir "beğen" bazen çok kuru gelebilir ama Facebook'u tam olması gerektiği gibi kullanıyorsanız ve arkadaşlarınız da boş insanlar değilse o bazısına kuru gelecek bir yorum ve bir "beğen" çok şey ifade edebilir. Ve her ne kadar sizin gibiler Facebook'un "out" olduğunu düşünmeye pek meraklı olsa da saçma sapan bir yönetim müdahelesi olmadıkça daha uzun süre Facebook Dünya'daki hayatın evrensel bir uzantısı olarak kalacaktır.
Ama bu geliştirilebilecekler olduğunu düşünmüyorum anlamına da gelmez. Herşey geliştirilmelidir. Dünya'da arananı, isteneni daha iyi belirleme üzerine insanları daha iyi anlayabilecek şekilde çalışacak sistemler pek çok firma tarafından gündem konusu olmuş durumda. Bu bir evrede Facebook'a da sıçrayacaktır ve gerekli/gereksiz içerikler ayrımı daha iyi yapıalcaktır. Google da bu konu üzerine çalışan firmalardan biri. Şu anda Google+'ta bu ayrım başarıyla yapılıyor mu bilmiyorum ama (sanmıyorum) bu tip sıkıntılar (ki onun haricinde internette genel olarak da bu bir sorundur) teknolojinin taban seviyesi yükseldikçe bir furya halinde düzelecektir. Herşey ha deyince olmuyor.
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manyakurt 7 yıl
jovanovic
7 senedir kullandığımız facebooku yalnızca saçmalıklarından dolayı kapattım ve 1,5 senedir kullanmıyorum.

Aynen, ünide 2.ci sınıfa geçince kapattım face'imi zaman kaybından başka birşey değil her pc açtığında illaki bir açıyorsun arkada ve öyle yada böyle bir şekilde zaman yiyor. Sözde tanıdığın ama günlük hayatta tek kelam etmedigin onalrca arkadaşın, gerçek hayatta alakası olmazken, bin bir çeşit foto çekim insanlar, istemsiz sayfalar, spam uygulamalar, şunlar senin bilmem neyine baktılar falan... Tamamen saçmalık. Duygu dolu olduğum bir an sinirlenip bir ileti yazmıştım bir fark ettim ki, okuması gereken belki 3 kişi liste olmuş 400-500 kişi, dıdısının da dıdısı.
Şahsım adıma günlük hayatta irtibat içinde olduğum, dost dediğim insan 15'i bulmaz, onlarlada zaten düzenli irtibat içindeyim, ilişkiler birbirinin fotosunun altına yorum yazmak olmamalı, popülerite arkadaş sayısındaki integer değerin büyüklüğü olmamalı bence. dediğim gibi "bence"...
dip not: çevremde bir çok insanda face'ini kapatmakta ki bunların çoğunlugunu ünide çıkar üzerine dayanan arkadaşlıklardan yılmış, bir ödev,quiz,sınav olmazsa arayıp bir kelam sormayan insanlara sitem etmektedeler. Asıl soru şu, gerçekten listenizdeki 300-400-10010213 sayısı kadar arkadaşınız yada dostunuz var mı?
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GeeKKiNG 7 yıl
FB türkiyede Yonja, İsveç'te snygasst vb. siteleri bitirdi. Google'ın bu alanda yer alması için daha çok zaman ihtiyacı var. En önemlisi ise yeniliğe..
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jovanovic 7 yıl manyakurt
manyakurt

jovanovic

7 senedir kullandığımız facebooku yalnızca saçmalıklarından dolayı kapattım ve 1,5 senedir kullanmıyorum.


Aynen, ünide 2.ci sınıfa geçince kapattım face'imi zaman kaybından başka birşey değil her pc açtığında illaki bir açıyorsun arkada ve öyle yada böyle bir şekilde zaman yiyor. Sözde tanıdığın ama günlük hayatta tek kelam etmedigin onalrca arkadaşın, gerçek hayatta alakası olmazken, bin bir çeşit foto çekim insanlar, istemsiz sayfalar, spam uygulamalar, şunlar senin bilmem neyine baktılar falan... Tamamen saçmalık. Duygu dolu olduğum bir an sinirlenip bir ileti yazmıştım bir fark ettim ki, okuması gereken belki 3 kişi liste olmuş 400-500 kişi, dıdısının da dıdısı.

Şahsım adıma günlük hayatta irtibat içinde olduğum, dost dediğim insan 15'i bulmaz, onlarlada zaten düzenli irtibat içindeyim, ilişkiler birbirinin fotosunun altına yorum yazmak olmamalı, popülerite arkadaş sayısındaki integer değerin büyüklüğü olmamalı bence. dediğim gibi "bence"...

dip not: çevremde bir çok insanda face'ini kapatmakta ki bunların çoğunlugunu ünide çıkar üzerine dayanan arkadaşlıklardan yılmış, bir ödev,quiz,sınav olmazsa arayıp bir kelam sormayan insanlara sitem etmektedeler. Asıl soru şu, gerçekten listenizdeki 300-400-10010213 sayısı kadar arkadaşınız yada dostunuz var mı?


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