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Google+ gönderilerinde yüzde 41 azalma oldu

7 yıl
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Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Google'ın Buzz ve Wave hayal kırıklıklarından sonra büyük umutlarla devreye aldığı sosyal ağı Google+ halen kapalı davetiye usulü çalışıyor olmasına rağmen ilk günden bu yana büyük ilgi görüyor. 25 milyonu geçen kullanıcısı ve ayda bir milyar gönderi ile firmasını umutlandıran Google+ için son günlerde pek de iyi olmayan haberler geliyor.

89n adlı sitenin aylık verileri tarayarak ortaya koyduğu istatistiğe göre son 30 günlük süreçte Google+ gönderilerinde yüzde 41 dolayında bir azalma söz konusu. 19 Temmuz - 19 Ağustos 2011 arasındaki dönemde kullanıcı başına 0.68 gönderi düşerken 19 Ağustos - 14 Eylül arasındaki dönemde ise kullanıcı başına 0.40 gönderi gibi bir rakam elde edildi. Yani bir aylık ortalama gönderi sayısı da 600 milyona düşmüş oldu.

Site bu rakamları hesap ederken Twitter gönderilerini aynı zamanda Google+ üzerinde de yayınlamaya imkan tanıyan MessageFilter yazılımını kullanan 7000'den fazla kullanıcıdan elde ettiği verileri kullandı.

Veriler tüm kullanıcıları kapsamadığı için biraz yüzeysel kalsa da aslında gerçeğe oldukça yakın sayılabilir. Çünkü bir süredir gündemdeki önemini yitiren Google+, gönderi açısından da zayıflamaya başladı. Bunda şüphesiz halen daha davetiye sisteminin devam etmesinin büyük etkisi var. Her ne kadar Google pek çok yeniliği hizmetine entegre etmiş olsa da yaygın kullanım olmadığı için fazla ilgi görmüyor.

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DH Misafiri 7 yıl en beğenilen
Olur tabii sadece gmail'e hizmet verip ve deneme sürümünden çıkmayıp davetiyeyle arkadaş sağlarsa %100 bile düşer.
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Holy-Ghost 7 yıl
Çok çok normal hala davetiyeyle çalışıp insanlarının arkadaşlarının çoğu olmayınca boşluğamı paylaşcak
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jehan 7 yıl
Boxer markamiza kadar butun bilgilerimizi ve tuvalette bile kac dakika kaldigimizi kendi elimizle milletin database`ine aktariyoruz. Yazik cok yazik.
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2K 7 yıl
Google Plus Facebook'dan kat be kat iyi fakat insanlar Facebook'da ki düzenini arkadaşlarını bırakıp buraya geçmek isteyeceğini sanmıyorum tek dezavantajı bu.
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AlemdarBilisim 7 yıl
Google Bence Sosyal Alanda Birşeyler Başaramaz Tamamen Google Arama Motoruna Optimizeli Çalışıyor Millet Açıkcası Googleı Araa Motoru Olarak Görüyor Ve Öylede Görmeye Devam Edecek Facebook Bi 10 Yıl Daha Bu Alanda Lider Kalır Tahminimce
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fatihcanery 7 yıl
google'ın tek başaramadığı iş galiba
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OverClocK1ng 7 yıl
escapethelife
Site hala çok basit gibi gözüküyor. Yapıcak hiç bişey bulunmuyo nerdeyse. Siteyi açıyosun ve öyle bakıyosun sadece başka bişey yok. Bide bu siteye nasıl büyük umut bağlamışlar hayret. Baya bi yenilenmesi gerekiyor. Googledan beklenmiycek kadar basit bir iş.

Ne alakası var ki. Twitter çok mu kompleks ve yapacak çok şey mi var.
Google+ ı kullanıyorum ve Twitter dan 10 gömlek üstün. İstediğin gibi uzun yazı yazıyorsun, arkadaşlarını çevre çevre ayırıp göndereceğin şeyi istediğin çevreye yollayabiliyorsun. Daha ne olsun. Ben çok memnunum...
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fuckulteli 7 yıl
Normal üyelik alımı açılmadığı sürece üye olmayacağım, bir tane isteiğim dışında davetiye gelmiş kabul etmedim.. İstesem zaten forumdan davetiye yollayan rahatlıkla bulabilirim ama davet istemiyorum arkadaş..
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sadtneverdie 7 yıl
escapethelife
Site hala çok basit gibi gözüküyor. Yapıcak hiç bişey bulunmuyo nerdeyse. Siteyi açıyosun ve öyle bakıyosun sadece başka bişey yok. Bide bu siteye nasıl büyük umut bağlamışlar hayret. Baya bi yenilenmesi gerekiyor. Googledan beklenmiycek kadar basit bir iş.

Google ın genel polıtıkası bu şekildedir. Yaptıkları herşey çok sade ve anlaşılırdır. Ama sosyal ağ için insanlar daha fazlasını istiyor. Buzz nasıl rafa kalktıysa bu uygulamada rafa kalkabilir. Onca parayı boşa vermiş olurlar.
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sepulturgay 7 yıl
açık kaynak kodu destekliyorum ama kimseye minnet edip davetiye falan isteyemem.
bence bu düşüşün de sebebi benim gibi düşünenlerin fazlalığı.
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escapethelife 7 yıl
Site hala çok basit gibi gözüküyor. Yapıcak hiç bişey bulunmuyo nerdeyse. Siteyi açıyosun ve öyle bakıyosun sadece başka bişey yok. Bide bu siteye nasıl büyük umut bağlamışlar hayret. Baya bi yenilenmesi gerekiyor. Googledan beklenmiycek kadar basit bir iş.
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i3e 7 yıl
ben sırf "illa gerçek adın olacak birader" dediği için hesap açmayacağım. illa cia fbi kucağına oturcaz tüm çıplaklığımızla. facebook dahil tüm usa kaynaklı siteler cia&fbi istihbarat verir. vermek zorundadır. usa anayasasında yazar. eee? sahte isimde kullanamıyoruz. face varken neden senle uğraşalımki?
1 Yanıt Yanıtla +1
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Mr. Jingles 7 yıl i3e
i3e
ben sırf "illa gerçek adın olacak birader" dediği için hesap açmayacağım. illa cia fbi kucağına oturcaz tüm çıplaklığımızla. facebook dahil tüm usa kaynaklı siteler cia&fbi istihbarat verir. vermek zorundadır. usa anayasasında yazar. eee? sahte isimde kullanamıyoruz. face varken neden senle uğraşalımki?

Zaten Google'ın gerçek amacı kullanıcı bilgilerini elde edebileceği bir platform yaratmak. Onun için sahte profil engellemesi var. Bunlar üzerinden para kazanan bir firma.
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sadtneverdie 7 yıl
gmail de davetiye sıstemıyle çalışmaya başladı. Kullanışlı,basit ve hızlıydı. O yüzden başarılı oldu. İnsanlar yahoo ve hotmail in yavaşlığından bıktığı için gmail e yöneldi. Ama g+ a yönelmek için en ufak bir neden yok. O yüzden gitgide populerlıgını kaybedıyor. İsteyen herkesin davetiye alabildiği bir ortamda davetiye yüzünden boyle demek çok saçma oluyor. 225 kişiye davetiye gönderdim. 10 kişi ancak ğye oldu ve onlarda kullanmıyor. Twitter ve facebook varken insanlar neden g+ a geçsin?
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