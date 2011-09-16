Google+ gönderilerinde yüzde 41 azalma oldu

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Google'ın Buzz ve Wave hayal kırıklıklarından sonra büyük umutlarla devreye aldığı sosyal ağı Google+ halen kapalı davetiye usulü çalışıyor olmasına rağmen ilk günden bu yana büyük ilgi görüyor. 25 milyonu geçen kullanıcısı ve ayda bir milyar gönderi ile firmasını umutlandıran Google+ için son günlerde pek de iyi olmayan haberler geliyor.
89n adlı sitenin aylık verileri tarayarak ortaya koyduğu istatistiğe göre son 30 günlük süreçte Google+ gönderilerinde yüzde 41 dolayında bir azalma söz konusu. 19 Temmuz - 19 Ağustos 2011 arasındaki dönemde kullanıcı başına 0.68 gönderi düşerken 19 Ağustos - 14 Eylül arasındaki dönemde ise kullanıcı başına 0.40 gönderi gibi bir rakam elde edildi. Yani bir aylık ortalama gönderi sayısı da 600 milyona düşmüş oldu.
Site bu rakamları hesap ederken Twitter gönderilerini aynı zamanda Google+ üzerinde de yayınlamaya imkan tanıyan MessageFilter yazılımını kullanan 7000'den fazla kullanıcıdan elde ettiği verileri kullandı.
Veriler tüm kullanıcıları kapsamadığı için biraz yüzeysel kalsa da aslında gerçeğe oldukça yakın sayılabilir. Çünkü bir süredir gündemdeki önemini yitiren Google+, gönderi açısından da zayıflamaya başladı. Bunda şüphesiz halen daha davetiye sisteminin devam etmesinin büyük etkisi var. Her ne kadar Google pek çok yeniliği hizmetine entegre etmiş olsa da yaygın kullanım olmadığı için fazla ilgi görmüyor.
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Ne alakası var ki. Twitter çok mu kompleks ve yapacak çok şey mi var.
Google+ ı kullanıyorum ve Twitter dan 10 gömlek üstün. İstediğin gibi uzun yazı yazıyorsun, arkadaşlarını çevre çevre ayırıp göndereceğin şeyi istediğin çevreye yollayabiliyorsun. Daha ne olsun. Ben çok memnunum...
Google ın genel polıtıkası bu şekildedir. Yaptıkları herşey çok sade ve anlaşılırdır. Ama sosyal ağ için insanlar daha fazlasını istiyor. Buzz nasıl rafa kalktıysa bu uygulamada rafa kalkabilir. Onca parayı boşa vermiş olurlar.
bence bu düşüşün de sebebi benim gibi düşünenlerin fazlalığı.
Zaten Google'ın gerçek amacı kullanıcı bilgilerini elde edebileceği bir platform yaratmak. Onun için sahte profil engellemesi var. Bunlar üzerinden para kazanan bir firma.
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