Haber Editörü
Google'ın sosyal ağlara olan ilgisinin son ürünü olan Google+ geçtiğimiz günlerde davetiye usulüyle yayınlanmaya başlamıştı. Arkadaşlarınızı isteğinize göre gruplandırabileceğiniz Circles - Daireler, belirli konularla ilgili içeriklere ulaşabileceğiniz veya paylaşabileceğiniz Sparks - Konular ve görüntülü görüşmeye olanak tanıyan odalardan oluşan Hangouts şeklinde üç farklı özelliği olan Google+ ilk günden bu yana oldukça fazla ilgi görüyor.
Davetiyelerini alan pek çok geliştirici kaynak kodlarını araştırmaya ve hataları ortaya çıkarmaya çalışıyor. Davetiye sisteminde meydana gelen müthiş yoğunluk nedeniyle şimdilik gönderilen davetiyeler ile sisteme dahil olunamıyor.Ancak Google bu olağanüstü ilgiden çok memnun.
Wave ve Buzz hizmetlerinin aksine çok daha fazla ilgi gören sosyal ağı için Google elini çabuk tutmakta çok kararlı. Henüz geniş kitlelere yayılmamışken ilk aşamaya katılan kullanıcıların talepleri doğrultusunda Google+ için ilk güncellemeler yayınlandı bile.
Güncellemellerin odağını gizlilik ve gönderiler konusundaki bazı geliştirmeler oluşturuyor.
Güncellemelerin ilki herkes için paylaşmadığınız Limited - Sınırlı gönderilerin diğer kullanıcılar tarafından paylaşılabilir olmasını ortadan kaldırıyor.
Buzz servisinde de karşılaşılan bu problem istenmediği halde kişinin gönderisinin başkaları ile paylaşılmasına neden oluyor ve bu da büyük bir güvenlik zaafiyeti doğuruyordu. Bu güncelleme gelecek hafta aktif olacak.
İkinci güncelleme zaman çizgisi ile ilgili. Google'ın kullanıcı tepkilerini almak istediği güncelleme, Google+ içerisindeki ilişkiniz olan kişiler tarafından devamlı içerik eklenen bir gönderinin akışın en üstünde yer almasını içeriyor.
Son olarak diğer kişilerin gönderilerini nasıl paylaşacağınızı gösteren bir güncelleme bulunuyor. Bu küçük bir güncelleme ancak Google+'ın ilerideki kullanımı açısından önemli.
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SAYGILARLA
google grupları proje kapsamında şekil değiştiyor
" Bu gruba ilişkin sayfa ve dosyaların sıkıştırılmış sürümleri 31 Ağustos 2011 tarihine kadar indirilebilecek. Bu tarihten sonra bu özelliği ve zip dosyalarını indirme işlemi kalıcı olarak durdurulacaktır. "
yani aynı facebook grupları şeklinde tekrardan hayat bulacak şekilde google gruplarıda şekillenme sürecine başlıyor !
şimdi bu haberi herkezden önce biz yazıyoruz ama bunu haber yapmazlarda !
2 tane yabancı sitede yorum yazan ; yarım yamalak yorum yapanın yazısını haber yaparlar !
tüm dünyada önce bu haber şu an burada ama siz 2 gün sonra falanca siteden yarım yamalak çevirisini okuyunca ne demek istediğimi anlarsınız !
dikkat ederseniz !
google üzerinden " site:plus.google.com " arama yaptığınızda karşınıza çıkanların !
plus.google.com/...^_^ şeklinde giden ID tanımlaması ile
profiles.google.com/...^_^. şeklinde giden ID tanımlaması
aynı sayfaya yönlendirme yapıyor :D
isterseniz kontrol ediniz !
denemesi bedava :)