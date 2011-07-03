



Google'ın sosyal ağlara olan ilgisinin son ürünü olan Google+ geçtiğimiz günlerde davetiye usulüyle yayınlanmaya başlamıştı. Arkadaşlarınızı isteğinize göre gruplandırabileceğiniz Circles - Daireler, belirli konularla ilgili içeriklere ulaşabileceğiniz veya paylaşabileceğiniz Sparks - Konular ve görüntülü görüşmeye olanak tanıyan odalardan oluşan Hangouts şeklinde üç farklı özelliği olan Google+ ilk günden bu yana oldukça fazla ilgi görüyor.

Davetiyelerini alan pek çok geliştirici kaynak kodlarını araştırmaya ve hataları ortaya çıkarmaya çalışıyor. Davetiye sisteminde meydana gelen müthiş yoğunluk nedeniyle şimdilik gönderilen davetiyeler ile sisteme dahil olunamıyor.Ancak Google bu olağanüstü ilgiden çok memnun.

Wave ve Buzz hizmetlerinin aksine çok daha fazla ilgi gören sosyal ağı için Google elini çabuk tutmakta çok kararlı. Henüz geniş kitlelere yayılmamışken ilk aşamaya katılan kullanıcıların talepleri doğrultusunda Google+ için ilk güncellemeler yayınlandı bile.

Güncellemellerin odağını gizlilik ve gönderiler konusundaki bazı geliştirmeler oluşturuyor.

Güncellemelerin ilki herkes için paylaşmadığınız Limited - Sınırlı gönderilerin diğer kullanıcılar tarafından paylaşılabilir olmasını ortadan kaldırıyor.

Buzz servisinde de karşılaşılan bu problem istenmediği halde kişinin gönderisinin başkaları ile paylaşılmasına neden oluyor ve bu da büyük bir güvenlik zaafiyeti doğuruyordu. Bu güncelleme gelecek hafta aktif olacak.

İkinci güncelleme zaman çizgisi ile ilgili. Google'ın kullanıcı tepkilerini almak istediği güncelleme, Google+ içerisindeki ilişkiniz olan kişiler tarafından devamlı içerik eklenen bir gönderinin akışın en üstünde yer almasını içeriyor.

Son olarak diğer kişilerin gönderilerini nasıl paylaşacağınızı gösteren bir güncelleme bulunuyor. Bu küçük bir güncelleme ancak Google+'ın ilerideki kullanımı açısından önemli.



