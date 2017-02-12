Göz takip teknolojisinin gelişmesiyle yeniden şekillenecek 4 sektör

Tam Boyutta Gör

Donanım, yazılım ve yapay zeka teknolojilerinin gelişmeye başlamasıyla, bir süre önce sadece filmlerde görebildiğimiz göz takip teknolojisi, birkaç sene içerisinde hayatımıza dahil olacak teknolojiler arasına eklendi. Sadece göz hareketlerini takip etmekten çok daha fazlasını yapabilme kapasitesine sahip olan bu teknoloji, ilerleyen senelerde yakından tanıdığımız 4 büyük sektörün yeniden şekillendirilmesinde rol oynayacak. İşte o sektörler:

Sanal gerçeklik

Oculus Rift, HTC Vive ve PlayStation VR gibi cihazlarla geride bıraktığımız sene sanal gerçeklik sektörü açısından son derece önemliydi. Hızlı bir şekilde büyüyen bu sektör, göz takip teknolojisinin gelişmesiyle birlikte köklü bir değişim yaşayacak.

Göz takip teknolojisi, sanal gerçeklik sistemlerindeki en büyük sorunlardan birisi olan grafik bozulmalarına çözüm sunacak. Bu teknoloji sayesinde cihazı kullanan kişilerin hangi yöne baktığının takibi yapılabilecek ve sanal gerçeklik cihazının, gösterdiği görüntüyü bu şekilde ayarlaması sağlanacak. Sanal gerçeklik deneyimini bir kat daha artıracak olan bu değişim, cihaz kullanıcısının odak noktasına göre görüntü kalitesinin ayarlanmasını mümkün kılmasından dolayı son derece önemli. Bu yenilik, elbette ki sanal gerçekliği “gerçekliğe” de bir adım daha yaklaştıracak.

Oyun

Göz takip teknolojisinin oyunlarda kullanılması, oyuncuların daha rahat bir oyun deneyimine erişmesini sağlarken oyun geliştiricilerini de büyük bir yükten kurtaracak. Göz takip teknolojisi sayesinde oyunlardaki kamera açıları, oyuncuların baktığı yönlere göre değişim gösterecek. Oyunculara daha fazla özgürlük sunacak olan bu yenilik ile kamera açılarının sayısı artacak ve geliştiriciler, mükemmel kamera açısını bulmak gibi şeylerle uğraşmak zorunda kalmayacak.

Göz takip teknolojisi, tüm bunların yanı sıra oyunlardaki karmaşık kullanıcı arayüzlerine de çözüm sunabilir. Gözün odak noktasını sürekli olarak takip eden teknoloji, bazı durumlarda ekranın yarısından fazlasını kaplayan haritaları, bildirimleri ve diğer şeyleri otomatik olarak saklayabilir.

Reklam

Göz takip sistemlerinin kullanıma sunulmasıyla birlikte, reklamların başarısını büyük oranda etkileyen “görünülebilirlik” kavramı tamamen değişecek. Reklamlar, bu teknoloji sayesinde bir noktada sabit kalmayacak ve belirli sınırlar içerisinde hareket edebilecekler. Bu da reklamların ulaşabildiği kitleyi genişletecek. Ayrıca hangi reklamın, kimlerin ilgisini çektiği de takip edilebilecek. Böylece firmalar ve reklamcılar, hedef kitleleri için özelleştirilmiş reklamlar oluşturabilecekler.

Pazar araştırması

Pazar araştırması yapan şirketler, ürünlerin ve hizmetlerin başarısını ölçebilmek için belirli anketlerle bilgi topluyorlar. Pazar araştırma kuruluşu olan TSW’nin bünyesinde çalışan Simone Benedetto, göz takip teknolojisi sayesinde bilgi toplama yöntemlerinin tamamen değişebileceğine inanıyor. Benedetto’ya göre araştırmacılar, pazar araştırmalarında göz takip sistemini kullanarak objektif ve güvenilir bilgiler elde edecekler. Bu teknoloji sayesinde hem ürünün başarısı hakkında bilgi edinilecek, hem de ürünün hitap ettiği kitle daha kesin hatlarla belirlenebilecek. Üreticilere daha tutarlı bilgiler aktaracak olan araştırmacılar, göz takip teknolojisi sayesinde birçok şirketin kazancını artıracaklar.

https://thenextweb.com/insider/2017/02/12/eye-tracking-technology-will-change-these-4-domains/