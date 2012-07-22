Green House'dan sık seyahat edenlere özel şarj cihazı: GH-BTI4200

Günümüzde yaşanan hızlı teknolojik gelişmelerin sonucunda güçlü donanımlara kavuşan akıllı telefonların ve tabletlerin en büyük dezavantajlarından birisi batarya. Özellikle sık sık seyahate çıkanlar için bataryanın aniden bitmesi büyük problem oluşturabiliyor.



Japonya merkezli elektronik üreticisi Green House, bu tür durumları göz önünde bulundurarak GT-BT4200 kodlu şarj cihazını hazırladı. 120 mm x 60 mm x 15 mm boyutlarında ve 128 gram ağırlığında tasarıma sahip olan şarj cihazı 4200 mAh'lik lityum polimer batarya ile donatılmış. Üzerinde bir adet microUSB portuna ve bir adet USB 2.0 portuna yer verilen mobil bataryanın dört adet LED göstergesi bulunuyor. LED göstergeler aracılığıyla mobil bataryanın mevcut şarj durumunu görebiliyoruz. Mobil bataryanın tamamen şarj olması 10 saat sürüyor.



MicroUSB portuna sahip akıllı telefonları, tabletleri veya iPod, iPhone, iPad'i şarj edebilen cihazın, iPhone 4S'i yaklaşık 3.5 saatte şarj edebildiği belirtiliyor. GH-BTI4200'ün, 44$ fiyat etiketiyle ve siyah, beyaz, pembe olmak üzere üç farklı renk alternatifiyle bu aydan itibaren satışa sunulması planlanıyor.

