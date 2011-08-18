Griffin Helo Tc; iPhone, iPod Touch ve iPad kontrollü helikopter

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Gün geçtikçe Apple'ın iPhone, iPod Touch ve iPad gibi ürünleri için geliştirilen birbirinden ilginç aksesuarlarla karşılaşıyoruz, karşılaşmaya devam ediyoruz. Bu seferki aksesuar bir ses sistemi, kılıf, klavye veya joystick değil. Griffin Technology firmasının imzasını taşıyan uzaktan kumandalı bir helikopter...
Griffin Technology'nin Helo Tc olarak isimlendirdiği uzaktan kumandalı helikopterle çocuklar veya içindeki çocuğu yaşatmaya devam edenler hedef alınmış. Çift pervaneli helikopterde kontrol cihazınız, iOS desteğini arkasına alan iPhone (3G, 3GS, 4), iPod Touch (3. ve 4. jenerasyon) ya da iPad'iniz (iPad, iPad 2) oluyor.
4 adet AAA pille çalışan kontrol pad'ini iPhone, iPod Touch veya iPad'in 3.5 mm'lik kulaklık girişine takıyorsunuz. Daha sonra App Store'dan helikopteri kontrol için 2.8 MB'lık uygulamayı cihazınıza ücretsiz olarak indiriyorsunuz. Geriye helikopterin kendisini bilgisayarınızdaki USB portu aracılığıyla şarj etmek kalıyor.
Kontrol konusuna geldiğimizde iki farklı alternatifiniz bulunmakta. Dilerseniz dokunmatik ekranda beliren tuşlara basarak, dilerseniz cihazınızın hareket sensöründen yararlanarak helikopter yönlendirebiliyorsunuz.
Griffin Technology, Helo Tc için 49.99$ fiyat belirlemiş. Ancak ürün şu an için Griffin'in stoklarında görünmüyor. Helikopterle ilgili videoyu buraya tıklayarak izleyebilirsiniz.
http://www.griffintechnology.com/helotc Yorum Yaz Paylaş Tweetle
hepsiburada.com/...
O zaman 320 tl yollayiver sana zahmet
RC Helikopter tutkusu çok başka bir şey, anlatılamaz bir keyif ama bu iş için de en az bi 2000 lira para ayıracaksın ki adam gibi bir kumanda ile düzgün bir heli ve bir sürü yedek parça alasın.
Türkiye'den zaten alınmaz, adamlar öyle bir geçiriyorlar ki yurtdışında 550$'a satılan Futaba'yı burada 1750 liraya kaktırıyorlar...
RC helikopterler ve uçaklar gerçekten bambaşka bir dünya. Youtube'a eklenen videoları bazen hayranlıkla izliyorum.
niye eksilendiğini bil diye yazıyorum,, belli ki bu cihazı apple üretiyor sanıyorsun.. amma velakin öyle değil ha bu arada şimdi bunun app store dan indirilen uygulamasını da apple yapıyor zannediyorsundur.. amma velakin öyle değil
1 Misafir
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