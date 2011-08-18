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Griffin Helo Tc; iPhone, iPod Touch ve iPad kontrollü helikopter

7 yıl
14b
1
31
Cep Tel Aksesuarları
knight
Haber Editörü
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Griffin Helo Tc; iPhone, iPod Touch ve iPad kontrollü helikopter
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Gün geçtikçe Apple'ın iPhone, iPod Touch ve iPad gibi ürünleri için geliştirilen birbirinden ilginç aksesuarlarla karşılaşıyoruz, karşılaşmaya devam ediyoruz. Bu seferki aksesuar bir ses sistemi, kılıf, klavye veya joystick değil. Griffin Technology firmasının imzasını taşıyan uzaktan kumandalı bir helikopter...
Griffin Technology'nin Helo Tc olarak isimlendirdiği uzaktan kumandalı helikopterle çocuklar veya içindeki çocuğu yaşatmaya devam edenler hedef alınmış. Çift pervaneli helikopterde kontrol cihazınız, iOS desteğini arkasına alan iPhone (3G, 3GS, 4), iPod Touch (3. ve 4. jenerasyon) ya da iPad'iniz (iPad, iPad 2) oluyor.
4 adet AAA pille çalışan kontrol pad'ini iPhone, iPod Touch veya iPad'in 3.5 mm'lik kulaklık girişine takıyorsunuz. Daha sonra App Store'dan helikopteri kontrol için 2.8 MB'lık uygulamayı cihazınıza ücretsiz olarak indiriyorsunuz. Geriye helikopterin kendisini bilgisayarınızdaki USB portu aracılığıyla şarj etmek kalıyor.

Kontrol konusuna geldiğimizde iki farklı alternatifiniz bulunmakta. Dilerseniz dokunmatik ekranda beliren tuşlara basarak, dilerseniz cihazınızın hareket sensöründen yararlanarak helikopter yönlendirebiliyorsunuz.

Griffin Technology, Helo Tc için 49.99$ fiyat belirlemiş. Ancak ürün şu an için Griffin'in stoklarında görünmüyor. Helikopterle ilgili videoyu buraya tıklayarak izleyebilirsiniz.

Griffin Helo Tc; iPhone, iPod Touch ve iPad kontrollü helikopter
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Griffin Helo Tc; iPhone, iPod Touch ve iPad kontrollü helikopter
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http://www.griffintechnology.com/helotc Yorum Yaz
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Krandei 7 yıl en beğenilen
3 kanal ya.. 20-25 dolara 3 kanal aynısından alabilirsiniz. Sırf iphone'dan yönetiliyor diye 50 dolar vermek mantıklı değil (bence)
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1 Avatar
abjkli 7 yıl
Nerde bulunur bu alet?
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dogo argentino 7 yıl
alabileceğiniz en iyi mini helikopter trex 100s dir,çift pervaneli olanlara aldanıpta ürünü aldığınızda şevkinizi kırdırtmayın
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Kuray 7 yıl dogo argentino
dogo argentino

alabileceğiniz en iyi mini helikopter trex 100s dir,çift pervaneli olanlara aldanıpta ürünü aldığınızda şevkinizi kırdırtmayın


hepsiburada.com/...

O zaman 320 tl yollayiver sana zahmet
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OverClocK1ng 7 yıl
Artık beni öldürseler 3 kanal heli almam. Hele ki işin içine iyice girdim, birçok siteye üye oldum, çok fazla bilgi edindim, ne büyük bir derya olduğunu öğrendim.
RC Helikopter tutkusu çok başka bir şey, anlatılamaz bir keyif ama bu iş için de en az bi 2000 lira para ayıracaksın ki adam gibi bir kumanda ile düzgün bir heli ve bir sürü yedek parça alasın.
Türkiye'den zaten alınmaz, adamlar öyle bir geçiriyorlar ki yurtdışında 550$'a satılan Futaba'yı burada 1750 liraya kaktırıyorlar...
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..Knight.. 7 yıl OverClocK1ng
OverClocK1ng

Artık beni öldürseler 3 kanal heli almam. Hele ki işin içine iyice girdim, birçok siteye üye oldum, çok fazla bilgi edindim, ne büyük bir derya olduğunu öğrendim.

RC Helikopter tutkusu çok başka bir şey, anlatılamaz bir keyif ama bu iş için de en az bi 2000 lira para ayıracaksın ki adam gibi bir kumanda ile düzgün bir heli ve bir sürü yedek parça alasın.

Türkiye'den zaten alınmaz, adamlar öyle bir geçiriyorlar ki yurtdışında 550$'a satılan Futaba'yı burada 1750 liraya kaktırıyorlar...


RC helikopterler ve uçaklar gerçekten bambaşka bir dünya. Youtube'a eklenen videoları bazen hayranlıkla izliyorum.
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dogo argentino 7 yıl
çift pervaneli helikopterlerden pek bişey beklemeyin
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Kuray 7 yıl
Zaten ihelicopters.net/... vardi $60'a. Bedava uluslararasi kargo da var
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northernlights 7 yıl
Fiyatı güzel ama buraya gelir mi bilemiyorum zevkli olsa gerek.
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Buck Fuddy 7 yıl
Bunun için iCharge çıkarırlar.
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Krandei 7 yıl en beğenilen
3 kanal ya.. 20-25 dolara 3 kanal aynısından alabilirsiniz. Sırf iphone'dan yönetiliyor diye 50 dolar vermek mantıklı değil (bence)
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S R T 7 yıl
dur bakalım daha neler görücez
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CeFawkes 7 yıl
e3 fuarında da görmüştük bu zımpırtıyı apple her zaman oldugu gibi boş işlerle uğraşıyor...
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TuffkiLLe 7 yıl CeFawkes
CeFawkes

e3 fuarında da görmüştük bu zımpırtıyı apple her zaman oldugu gibi boş işlerle uğraşıyor...







niye eksilendiğini bil diye yazıyorum,, belli ki bu cihazı apple üretiyor sanıyorsun.. amma velakin öyle değil
ha bu arada şimdi bunun app store dan indirilen uygulamasını da apple yapıyor zannediyorsundur.. amma velakin öyle değil



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sadtneverdie 7 yıl
fiyat çok uygun birde kamerası olsa tamamdır :)
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TuffkiLLe 7 yıl
49.9 $çok iyi fiyat.. 700-800 dolarlardan sonra.
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cago135 7 yıl
TR'de satışa makul fiyatda çıkarsa alabilirim.
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