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Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Griffin'den ellerini kullanamayan kişiler için yeni kontrol aparatı, "MouthStick"

6 yıl
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Griffin'den ellerini kullanamayan kişiler için yeni kontrol aparatı,
Apple ürünleri için ürettiği aksesuarlar ile tanınan Griffin, MouthStick isimli yeni kontrol aparatını duyurdu.
Griffin tarafından duyurulan MouthStick, herhangi bir nedenle ellerini aktif olarak kullanamayan engelli kişiler için geliştirilmiş. Dokunmatik ekranlu tablet bilgisayar modelleri ile uyumlu olarak çalışabilen aparat, ağız yöntemiyle kontrol edilen büyük bir kalem formunda hazırlanmış ve bu sayede ellerini kullanamayan kişiler için tablet bilgisayarların yönetilmesi mümkün hale getirilmiş. Tabletler üzerinde yer alan kitapların sayfasını değiştirme ya da belli başlı butonların kullanılmasını eğimli yapısı sayesinde sağlayan MouthStick, paslanmaz çelik iç yapı ve silikon kauçuk dış kaplamaya sahip olarak sağlam bir yapıda hazırlanmış.
Kollarını kullanamayan engelli kişiler için oldukça faydalı bir özellik sunan MouthStick, 30$ fiyat etiketi ile yılın ikinci çeyreğinde satışa çıkıyor. 
https://www.swiftpage3.com/speasapage.aspx?X=2V0ZY7GAI91CWB3O000MX1 
 
Griffin'den ellerini kullanamayan kişiler için yeni kontrol aparatı,

https://www.swiftpage3.com/speasapage.aspx?X=2V0ZY7GAI91CWB3O000MX1 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
oledudi 6 yıl
Engelli insanları da düşünmek lazım. Başarılı.
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Guest-334F3CF19 6 yıl
Ürün boyun ağrılarına neden olmaz mı ?
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Lion 6 yıl
Dusunce guzel
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