Güçlü, zırhlı ve etkili: Ejder Yalçın "özel video"

Özel Harekat Polisi'mizin yeni nesil taktik aracı Ejder Yalçın'ı, Ankara'daki üretim merkezinde inceledik, üretim sürecini gözlemledik ve aracın içersinde test parkuruna katıldık.

Özel Harekat Polisi'mizin yeni nesil taktik araçlarından Ejder Yalçın, gerek tasarımı gerekse de sahip olduğu zırh sistemi, silah donanımları ve hareket kabiliuetiyle sınıfında ülkemizin gururu olan araçlardan. Üretim tesislerini gezdiğimiz ve çok özel görüntülerini çektiğimiz Ejder Yalçın'ın içinde test parkurunu da çıktık.