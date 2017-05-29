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Güçlü, zırhlı ve etkili: Ejder Yalçın "özel video"

2 yıl
39,4b
1
Savunma Sanayi
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Özel Harekat Polisi'mizin yeni nesil taktik aracı Ejder Yalçın'ı, Ankara'daki üretim merkezinde inceledik, üretim sürecini gözlemledik ve aracın içersinde test parkuruna katıldık.
Özel Harekat Polisi'mizin yeni nesil taktik araçlarından Ejder Yalçın, gerek tasarımı gerekse de sahip olduğu zırh sistemi, silah donanımları ve hareket kabiliuetiyle sınıfında ülkemizin gururu olan araçlardan. Üretim tesislerini gezdiğimiz ve çok özel görüntülerini çektiğimiz Ejder Yalçın'ın içinde test parkurunu da çıktık. 

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Erzsa 2 yıl en beğenilen
galerci

babacım iyi güzelde.
Sen bunları üreticeğine içerdeki güvenliği sağla ki bunlara gerek kalmasın anca boş gösteriş...
Almışsın suriyeli teröristleri hergün bir vatandaşını bıçaklıyorlar.Ne kadar terörist varsa sal suriyeye.Ülkendeki suç oranını düşür.

Neyse fazla yazmayacağım malum konuyu biliyorsunuz.Amin

Al işte kafaya bak, ülkemizde bu ve bunun gibi kafalar yüzünden savunma sanayide geride kaldı.
galercibabacım iyi güzelde.Sen bunları üreticeğine içerdeki güvenliği sağla ki bunlara gerek kalmasın anca boş gösteriş...Al...
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1 Yanıt Yanıtla +27
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galerci 2 yıl
babacım iyi güzelde.
Sen bunları üreticeğine içerdeki güvenliği sağla ki bunlara gerek kalmasın anca boş gösteriş...
Almışsın suriyeli teröristleri hergün bir vatandaşını bıçaklıyorlar.Ne kadar terörist varsa sal suriyeye.Ülkendeki suç oranını düşür.
Neyse fazla yazmayacağım malum konuyu biliyorsunuz.Amin
babacım iyi güzelde.Sen bunları üreticeğine içerdeki güvenliği sağla ki bunlara gerek kalmasın anca boş gösteriş...Almışsın suriyeli teröristleri herg...
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5 Yanıt Yanıtla +13
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adam olun 2 yıl
it ürür kervan yürür
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DARBE 2 yıl
Videoyu çok beğendim, tabiki araca da bayıldım. ilk çıktığından beri takip ediyorum EJDER'i. Emeği geçenlerden Allah razı olsun.
Memlekette güzel şeylerin de yapıldığını gösterdiğiniz için teşekkür ederim. Demekki neymiş herşey seçim/referandum propagandası değilmiş.
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DH Misafiri 2 yıl
MAŞALLAH..Artık kendimiz üretmeye başladık, kendi atölyelerimiz üretim tesislerimiz var. Kendi ürünlerimiz tasarlamak için bilgisyarlarının bşına oturan mühendislerimiz var. Bize has özellikte ürün tasarlayabilecek insanlar işbaşı yapmış..Artık tek şey kalıyor geriye.DURMAMAK. siyasi irade her zaman bu işlerin arkasında olmalı. bu işten para kazanmakta çok önemli. Eğer satış yapılamazsa bu işler ülke ekonomisi için kocaman bir kara deliğe döner. Ama bu konudada akıllıca davranıldığını görüyorum.Atakları pakistana sattık mesela..Ortadoğuda petrol zengini ülke varken, ülkemizin kısıtlı imkanlarıyla bunları yapması bence önemli. Her zaman paranın olması yeterli değil. Siyasi irade ile birlikte yapabilecek insan gücününde olması çok ama çok önemli.. Ayrıca ülkemiz bu işleri azımsanmayacak şekilde ihraç ediyor. ve ülkeye döviz giriyor.hemde artık azımsanmayacak ölçülerde. Daha yeni bir oyuncuyuz bu işlerde ama çok kısa sürede kısıtlı imkanlarımızla önemli işler yapmaya başladık..Gururlu olmayıpta ne yapalım?
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hanox 2 yıl
ÇOK güzel ve profesyonel bir sunum olmuş.Diğer forumlarda özellikle shiftdelete'de
şirket içi komedi sunumlarından artık miydemiz bulanmıştı, sayenizde yenilikleri
anında öğreniyoruz. En iyi ve profesyonel işi siz yapıyorsunuz tşk.
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tufanumur12 2 yıl
Muhteşem araçlar. İnşAllah askerlerimize polisimize zeval gelmezde bunlar parçalansa gitse. Allahım bu millete hizmet eden herkezi korusun. Mesleği ne olursa.
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tortoıse 2 yıl
sahadanda anlaşıldığı gibi darbeden sonraki en büyük sevkiyat olacak gibi gözüküyor
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Cpt. MacMillan 2 yıl
Keşke sivil versiyonuda çıksa :D Tasarımcısına helal olsun makine baya baya heybetli. MRAP gibisi varmı be. :D
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tortoıse 2 yıl
ejderlerin motorlarını çok merak ediyorum milli mi değil mi bilen var mı ?
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dat0me 2 yıl
Mesut Çevik'in bahsettiği ejder yalçın eyp video'su

youtube.com/...


buda aracın son hali ... 550k € hurda oldu ama şehidimiz yok. aynı olay shortland yada cobra l 'e olsaydı aracın parçasını 1 km öteden toplayamazdık.

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

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davidoff26 2 yıl
Aselsan sarp sayesinde yüzlerce leş aldık.
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muroooo19 2 yıl
en fazla yorumu bu haberler alıyor. Damarı buldunuz sizde dh:)
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Speed-Step 2 yıl muroooo19
muroooo19
en fazla yorumu bu haberler alıyor. Damarı buldunuz sizde dh:)

Elime cep telefonunu alıp ofise erik geldi hadi inceleyelim Erdi diye goy goy videosu çeksem bu videodan fazla izlenir ama çekmiyorum.
Neden sizce? Soruyorum zira siz bu konuda baya bir uzmansınız her şeye olduğu gibi buna da bir yorum getirirsiniz. Gerçi size de böyle erikli baklavalı inceleme videoları yakışır ya neyse.
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