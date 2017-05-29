Güçlü, zırhlı ve etkili: Ejder Yalçın "özel video"

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Özel Harekat Polisi'mizin yeni nesil taktik aracı Ejder Yalçın'ı, Ankara'daki üretim merkezinde inceledik, üretim sürecini gözlemledik ve aracın içersinde test parkuruna katıldık.
Özel Harekat Polisi'mizin yeni nesil taktik araçlarından Ejder Yalçın, gerek tasarımı gerekse de sahip olduğu zırh sistemi, silah donanımları ve hareket kabiliuetiyle sınıfında ülkemizin gururu olan araçlardan. Üretim tesislerini gezdiğimiz ve çok özel görüntülerini çektiğimiz Ejder Yalçın'ın içinde test parkurunu da çıktık.
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Al işte kafaya bak, ülkemizde bu ve bunun gibi kafalar yüzünden savunma sanayide geride kaldı.
Sen bunları üreticeğine içerdeki güvenliği sağla ki bunlara gerek kalmasın anca boş gösteriş...
Almışsın suriyeli teröristleri hergün bir vatandaşını bıçaklıyorlar.Ne kadar terörist varsa sal suriyeye.Ülkendeki suç oranını düşür.
Neyse fazla yazmayacağım malum konuyu biliyorsunuz.Amin