Güncel: PowerColor HD 6950 Vortex II "Ekstra Soğuk" video inceleme

PowerColor, Vortex II soğutma sistemiyle donatılmış HD 6950'si ile daha serin, daha sessiz ve daha hızlı bir ekran kartı vaad ediyor.
Speed-Step @ hkndvc Ses şiddeti logaritmik artar yani fark zaten fazla :) @ M@U Evet tablo hatası olmuş en geç pazartesi düzeltmiş oluruz.
hkndvc 2 db lik ses farkını %100 müş gibi grafiğe dökmenizi size hiç yakıştıramadım.
Şimdi MSI X58 Pro Anakart kullanıyorum, acaba 2 tane bu karttan alsam, çift slot kapladıkları için anakartımda sorun çıkar mı? Yani sığabilir mi?
Anakart hakkında az bi bilgim war, 3. slot olanın sanırım voltaj degerleri daha düşüktü.
Bu yüzden sorun cıkarırmı bilmek istiyorum. yardım lütfen
günlerden salı hata hala duruyor
galiba donanım haberde işi yaymaya başladı yazık
Hem fan yüksekliği ile ilgili testleri yaptık hem de güç tüketim tablosunu değiştirdik.
Sevgiler,
Mesut
Sanki birde bir yere mi yetişeceksiniz gibi ne sürat ya ilk defa bir ekran kartı incelemesinin bu kadar kısa olduğunu gördüm üstelik önceden haber yaparak diğer ekran kartlarında olmayanan yüksekliğini ayarlama özelliğinden bahsedilen bir ekran kartı bunun soğutma ve ses üzerindeki etkilerinden hiç bahsedilmemiş grafikler arası geçiş o kadar hızlıki kaç defa dondurup geri aldım sayamadım.
Böyle inceleme hazırlayacaksanız hiç hazırlamayın daha iyi.
Benden size koca bir BAN
Bu siteye hiç yakıştıramadım bu incelemeyi
Evet haklıymışsınız db logaritmik olarak hesaplanıyormuş. Bu konuda biraz araştırma yaptım
baskent.edu.tr/... tr.wikipedia.org/...
ve gördüm ki ses kaynağından çıkan sesin watt cinsinden değeri iki katına çıktığında desibel değeri 3 artıyor.
Gelelim testlerdeki grafiklere :) aradaki db farkı 2 ( ilk tablo ) olduğundan,
10.log(x)=2'den x= 1.5848931924611134852021013733915 olarak bulunur. ( x, powercolor ve referans kartın ses güçlerinin watt cinsinden oranıdır ) Yani grafikler yine yalnış :D Şaka bir yana bu sayede birşey daha öğrenmiş olduk. Yaptığım hesaplamada hata varsa düzeltmenizden mutluluk duyarım.
Saygılar...
Ses şiddeti logaritmik artar yani fark zaten fazla :)
@ M@U
Evet tablo hatası olmuş en geç pazartesi düzeltmiş oluruz.
3db fark %100 yapıyor. Çok abartı birşey yok.
33db, 30db in iki katıdır.