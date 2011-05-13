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Güncel: PowerColor HD 6950 Vortex II "Ekstra Soğuk" video inceleme

8 yıl
70,3b
1
Ekran Kartı
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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PowerColor, Vortex II soğutma sistemiyle donatılmış HD 6950'si ile daha serin, daha sessiz ve daha hızlı bir ekran kartı vaad ediyor.


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servetportakal 8 yıl en beğenilen
2 db lik ses farkını %100 müş gibi grafiğe dökmenizi size hiç yakıştıramadım.
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damn2u 8 yıl
İlk defa bir Powercolor ekran kart tasarımını beğendim fakat geçmiş zamanda Türkiye piyasasında uygun fiyatlı satılan bu firma ürünleri zaman içinde ürün fiyatlarını biraz arttırdı, sanırım düşük fiyat satışlarında ilgiyi VTX üzerine çekmeyi planlıyor, yinede garip bir strateji.
İlk defa bir Powercolor ekran kart tasarımını beğendim fakat geçmiş zamanda Türkiye piyasasında uygun fiyatlı satılan bu firma ürünleri zaman içinde ürün fiy...
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xLmNt13 7 yıl
yeni ekran kartı olacak olsam yeni nesilden alırım :)
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_Dominic_Toretto_ 7 yıl
7970 seni bekliyor
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B.Bayraktar 7 yıl
Fanların yükseltilebilir olması neyi değiştiriyor?
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GODlessDevil 8 yıl
Merhabalar; bi konuda yardım rica ediyorum.
Şimdi MSI X58 Pro Anakart kullanıyorum, acaba 2 tane bu karttan alsam, çift slot kapladıkları için anakartımda sorun çıkar mı? Yani sığabilir mi?
Anakart hakkında az bi bilgim war, 3. slot olanın sanırım voltaj degerleri daha düşüktü.
Bu yüzden sorun cıkarırmı bilmek istiyorum. yardım lütfen
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gigabit78 8 yıl
Speed-Step
@ hkndvc Ses şiddeti logaritmik artar yani fark zaten fazla :) @ M@U Evet tablo hatası olmuş en geç pazartesi düzeltmiş oluruz.

günlerden salı hata hala duruyor
galiba donanım haberde işi yaymaya başladı yazık
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Speed-Step 8 yıl
Arkadaşlar Merhaba,

Hem fan yüksekliği ile ilgili testleri yaptık hem de güç tüketim tablosunu değiştirdik.

Sevgiler,
Mesut
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gigabit78 8 yıl
maksimum elektrik sarfiyatı bilinçli mi olarak es geçildi ????
Sanki birde bir yere mi yetişeceksiniz gibi ne sürat ya ilk defa bir ekran kartı incelemesinin bu kadar kısa olduğunu gördüm üstelik önceden haber yaparak diğer ekran kartlarında olmayanan yüksekliğini ayarlama özelliğinden bahsedilen bir ekran kartı bunun soğutma ve ses üzerindeki etkilerinden hiç bahsedilmemiş grafikler arası geçiş o kadar hızlıki kaç defa dondurup geri aldım sayamadım.
Böyle inceleme hazırlayacaksanız hiç hazırlamayın daha iyi.
Benden size koca bir BAN
Bu siteye hiç yakıştıramadım bu incelemeyi
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servetportakal 8 yıl
@Mesut Çevik,
Evet haklıymışsınız db logaritmik olarak hesaplanıyormuş. Bu konuda biraz araştırma yaptım
baskent.edu.tr/... tr.wikipedia.org/...
ve gördüm ki ses kaynağından çıkan sesin watt cinsinden değeri iki katına çıktığında desibel değeri 3 artıyor.
Gelelim testlerdeki grafiklere :) aradaki db farkı 2 ( ilk tablo ) olduğundan,
10.log(x)=2'den x= 1.5848931924611134852021013733915 olarak bulunur. ( x, powercolor ve referans kartın ses güçlerinin watt cinsinden oranıdır ) Yani grafikler yine yalnış :D Şaka bir yana bu sayede birşey daha öğrenmiş olduk. Yaptığım hesaplamada hata varsa düzeltmenizden mutluluk duyarım.
Saygılar...
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DarkAngelll 8 yıl
Cok eksik anlatım sanki öle pata küte cekilmiş yayına verilmiş bir inceleme :S daha detaylı anlatım bekliyoruz incelemenizi editleyin lütfen diğer markalara gösterdiğiniz özeni bu incelemeyede gösterin ve MSI HD 6950 Twin Frozr III 2 GB madem extrem ürünleri inceliyorsunuz bunuda lütfen inceleyin hatta bu serideki 6950için cıkarılan extrem kartların detayla incelemesini yapın lütfen iyi forumlar calışmalarınızın eksiksiz ve tutarlı devam etmesi dilerim
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peters 8 yıl
sessiz olması çok güzel ayrıca şeklide ve performansıda öyle.
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Speed-Step 8 yıl
@ hkndvc

Ses şiddeti logaritmik artar yani fark zaten fazla :)

@ M@U

Evet tablo hatası olmuş en geç pazartesi düzeltmiş oluruz.
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napolyon94 8 yıl
soğutucu hoşuma gitti :D
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BraVe_06 8 yıl
Yanlış hatırlamıyorsam bu kartın fanlarında yükseklik ayarı yapılabiliyordu. Ondan hiç bahsedilmemiş.
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mav1li 8 yıl
hkndvc
2 db lik ses farkını %100 müş gibi grafiğe dökmenizi size hiç yakıştıramadım.

3db fark %100 yapıyor. Çok abartı birşey yok.
33db, 30db in iki katıdır.
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