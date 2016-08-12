Gürültü önleme teknolojisine sahip Thunder ile müzik keyfini ikiye katlayın

Gündelik hayatta çevresel faktörlerden dolayı çok fazla sese maruz kalıyoruz. Trafik, kalabalık, vapur derken bazen fazlasıyla rahatsız edici olabilen, gürültü sınıfına giren seslerin yoğunluğu giderek artıyor. Dünyanın gürültü önleyen en akıllı kulaklığı olarak nitelendirilen Thunder ise tam da bu noktada yardımınıza koşarak adeta dış dünya ile bağlantınızın kopmasını, müziği yeniden keşfetmenizi sağlıyor.

Thunder akustik ekibinin yaklaşık 1 yıllık çalışması sonucu ortaya çıkan eşsiz gürültü önleme teknolojisi uçak motorunun sesini daha büyük oradan engelleyebiliyor. iPhone ile uyumlu cihaz yüksek teknolojisi ile sesi en doğal haliyle vererek gürültünün maksimum orandan önlenmesini sağlıyor.

Kayıpsız, yüksek kalitede müzik

Mobil uygulamasındaki uHear fonksiyonu üzerinden farklı frekans ve şiddetlerdeki seslerle işitme testi yapan cihaz böylelikle seslerin size özel kalibrasyonunun yapılmasını sağlıyor. Ardından dinlediğiniz parçaları analiz eden Thunder, çalan müzikte sanatçıyı mı yoksa enstrümanları mı daha önde duymak istediğinize karar vererek zevklerinize göre otomatik bir ses filtrelemesi yapıyor. Dilerseniz tüm bu ayarları uTune üzerinden bas ve tiz seviyelerini seçerek manuel olarak da yapabiliyorsunuz.

Lightning bağlantısına sahip Thunder, 3.5 mm kulaklık girişine nazaran sesleri çok daha kaliteli bir şekilde aktarıyor. Hi-Fi teknolojisi ile tüm tonlamaları oldukça temiz şekilde duymanızı sağlayan kulaklık adeta parçadaki tüm detayları hissetmenize imkan sağlıyor ve hiçbir ses kaybına imkan vermiyor.

İki ana modu bulunan Thunder dilerseniz çevre seslerini tamamen engelleyebiliyor ya da müzikle birlikte diğer sesleri duymanızı sağlıyor. Üstelik benzer gürültü önleme teknolojisine sahip kulaklıkların sürekli şarj edilmesi gerekirken, Lightning sayesinde Thunder’ı şarj etmenize gerek kalmıyor. 1 saatlik kullanımda iPhone’un şarjını yaklaşık yüzde 1 tüketen cihaz batarya dostu olmasıyla da dikkat çekiyor.

Fiyat/performans açısından öne çıkıyor

139 dolar karşılığında sahip olabileceğiniz kulaklık hakkındaki detaylara dilerseniz Oldukça şık ve sade bir tasarıma sahip Thunder’da ayrıca çevre seslerini engelleme özelliğine sahip gelişmiş bir mikrofon bulunuyor. Popüler markalarla karşılaştırıldığında fiyat/performans açısından bir adım öne çıkmayı başaran Thunder, gürültü önleme yeteneğiyle Huawei ve JBL gibi isimleri geride bırakmayı başarıyor. Ön sipariş ilekarşılığında sahip olabileceğiniz kulaklık hakkındaki detaylara dilerseniz buradan ulaşabilirsiniz.