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Gürültü önleme teknolojisine sahip Thunder ile müzik keyfini ikiye katlayın

Gürültü önleme teknolojisiyle çevre seslerini büyük oranda engelleyen akıllı kulaklık Thunder, tamamen kişiselleştirilebilir ses özellikleriyle yüksek kalitede kayıpsız müzik deneyimi vadediyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Gündelik hayatta çevresel faktörlerden dolayı çok fazla sese maruz kalıyoruz. Trafik, kalabalık, vapur derken bazen fazlasıyla rahatsız edici olabilen, gürültü sınıfına giren seslerin yoğunluğu giderek artıyor. Dünyanın gürültü önleyen en akıllı kulaklığı olarak nitelendirilen Thunder ise tam da bu noktada yardımınıza koşarak adeta dış dünya ile bağlantınızın kopmasını, müziği yeniden keşfetmenizi sağlıyor.
Thunder akustik ekibinin yaklaşık 1 yıllık çalışması sonucu ortaya çıkan eşsiz gürültü önleme teknolojisi uçak motorunun sesini daha büyük oradan engelleyebiliyor. iPhone ile uyumlu cihaz yüksek teknolojisi ile sesi en doğal haliyle vererek gürültünün maksimum orandan önlenmesini sağlıyor.

Kayıpsız, yüksek kalitede müzik

Mobil uygulamasındaki uHear fonksiyonu üzerinden farklı frekans ve şiddetlerdeki seslerle işitme testi yapan cihaz böylelikle seslerin size özel kalibrasyonunun yapılmasını sağlıyor. Ardından dinlediğiniz parçaları analiz eden Thunder, çalan müzikte sanatçıyı mı yoksa enstrümanları mı daha önde duymak istediğinize karar vererek zevklerinize göre otomatik bir ses filtrelemesi yapıyor. Dilerseniz tüm bu ayarları uTune üzerinden bas ve tiz seviyelerini seçerek manuel olarak da yapabiliyorsunuz.
Lightning bağlantısına sahip Thunder, 3.5 mm kulaklık girişine nazaran sesleri çok daha kaliteli bir şekilde aktarıyor. Hi-Fi teknolojisi ile tüm tonlamaları oldukça temiz şekilde duymanızı sağlayan kulaklık adeta parçadaki tüm detayları hissetmenize imkan sağlıyor ve hiçbir ses kaybına imkan vermiyor.
İki ana modu bulunan Thunder dilerseniz çevre seslerini tamamen engelleyebiliyor ya da müzikle birlikte diğer sesleri duymanızı sağlıyor. Üstelik benzer gürültü önleme teknolojisine sahip kulaklıkların sürekli şarj edilmesi gerekirken, Lightning sayesinde Thunder’ı şarj etmenize gerek kalmıyor. 1 saatlik kullanımda iPhone’un şarjını yaklaşık yüzde 1 tüketen cihaz batarya dostu olmasıyla da dikkat çekiyor.

Fiyat/performans açısından öne çıkıyor 

Oldukça şık ve sade bir tasarıma sahip Thunder’da ayrıca çevre seslerini engelleme özelliğine sahip gelişmiş bir mikrofon bulunuyor. Popüler markalarla karşılaştırıldığında fiyat/performans açısından bir adım öne çıkmayı başaran Thunder, gürültü önleme yeteneğiyle Huawei ve JBL gibi isimleri geride bırakmayı başarıyor. Ön sipariş ile 139 dolar karşılığında sahip olabileceğiniz kulaklık hakkındaki detaylara dilerseniz buradan ulaşabilirsiniz. 

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DH Misafiri 3 yıl
Kulakiçi kulaklıklar,uzun vadede kulağa ciddi anlamda zarar verir. Kulak kirlerinin içeriye itilmesini sağlayarak enfeksyonlara, işitme kayıplarına neden olur. Bu ürünler isterse 5000 dolar olsun. Efsane olsun. Sağlık, herşeyden önce gelir.
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ozkn_s 3 yıl
Denememek lazım.
Type-c giriş kullanıcıyı zora sokan bir uygulama.
İstedikleri kadar desinler şöyle kayıpsız böyle gürültüsüz boş iş.
Telefonu şarja taktığında elin kolun bağlı.
ister 139$ ister 1139$ kulaklığın olsun hikâye
Telefonlardaki yetersiz batarya çaresizliğini çözmeden type-c
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Sunstorms 3 yıl
İlginç bir ürün...
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GLaDiaTR01 3 yıl
Bunlar benim kulağımda durmuyor
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swat882 3 yıl GLaDiaTR01
GLaDiaTR01

Bunlar benim kulağımda durmuyor

Benimde dostum, kulak yapım mı bozuk nedir, uyuz oluyorum kulakiçi kulaklıklara
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likeablex 3 yıl
Denemek gerek. Eğer dedikleri gibi başarılı olursa alınır.
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