Instagram’a "taslak olarak kaydet" özelliği geliyor

taslak olarak kaydedilebileceği ortaya çıktı. Kısa süre önce hayata geçirilen Hikayeler özelliği ile platformda yepyeni bir dönemin kapılarını aralayan Instagram, kullanıcı deneyimini iyileştirecek düzenlemelerine hız kesmeden devam ediyor. Twitter’daki bazı üyelerin tweet’leriyle ortaya çıkan son yeniliğe göre artık fotoğraflarınkaydedilebileceği ortaya çıktı.

Ayrıca Bkz.

"Google'dan drone'lar için görüntülü görüşme patenti"

Bildiğiniz gibi Instagram’da fotoğraflara uygulanan tüm düzenlemeler sadece o an için geçerli oluyor. Eğer fotoğrafı paylaşmadan çıkarsanız tüm filtreler kayboluyor ve tekrar başa dönmeniz gerekiyor. Kullanıcıların bu yüzden doğru karar verebilmek için filtre ekranında yeterince uzun vakit harcadığını düşünen Instagram, "taslak olarak kaydet" yeniliğiyle birlikte tüm düzenlemeleri kalıcı hale getiriyor. Böylelikle fotoğraflarınızı efekt uyguladıktan hemen sonra değil, istediğiniz başka bir zaman diliminde paylaşabiliyorsunuz.

Özellikle kararsız kullanıcılar için büyük kolaylık sağlayacağı düşünülen düzenlemenin şu sıralar kapalı bir grupla test edildiği ve tam olarak ne zaman hayata geçirileceğinin ise bilinmediği belirtiliyor.