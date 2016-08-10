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Instagram’a "taslak olarak kaydet" özelliği geliyor

Kullanıcıların fotoğraf paylaşmadan önce filtre ve düzenleme seçeneklerinde önemli bir zaman harcadığını fark eden Instagram, sosyal ağda "taslak olarak kaydet" özelliğini test etmeye başladı.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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sosyal medya
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Kısa süre önce hayata geçirilen Hikayeler özelliği ile platformda yepyeni bir dönemin kapılarını aralayan Instagram, kullanıcı deneyimini iyileştirecek düzenlemelerine hız kesmeden devam ediyor. Twitter’daki bazı üyelerin tweet’leriyle ortaya çıkan son yeniliğe göre artık fotoğrafların taslak olarak kaydedilebileceği ortaya çıktı.
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Bildiğiniz gibi Instagram’da fotoğraflara uygulanan tüm düzenlemeler sadece o an için geçerli oluyor. Eğer fotoğrafı paylaşmadan çıkarsanız tüm filtreler kayboluyor ve tekrar başa dönmeniz gerekiyor. Kullanıcıların bu yüzden doğru karar verebilmek için filtre ekranında yeterince uzun vakit harcadığını düşünen Instagram, "taslak olarak kaydet" yeniliğiyle birlikte tüm düzenlemeleri kalıcı hale getiriyor. Böylelikle fotoğraflarınızı efekt uyguladıktan hemen sonra değil, istediğiniz başka bir zaman diliminde paylaşabiliyorsunuz.
Özellikle kararsız kullanıcılar için büyük kolaylık sağlayacağı düşünülen düzenlemenin şu sıralar kapalı bir grupla test edildiği ve tam olarak ne zaman hayata geçirileceğinin ise bilinmediği belirtiliyor.

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GoldPunch 3 yıl en beğenilen
Güzel olur.

Filtreyi ekledikten, ince ayarları yaptıktan sonra eğer paylaşmaktan vazgeçersem aynı ayarları tekrar tutturamam diye ekran görüntüsü alıyordum.
Güzel olur.Filtreyi ekledikten, ince ayarları yaptıktan sonra eğer paylaşmaktan vazgeçersem aynı ayarları tekrar tutturamam diye ekran görüntüsü alıy...
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e.gkmen 3 yıl
Güzelmiş... İnstagram'a daha çok yenilik gelmesi lazım.
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kadirirdem 3 yıl
bu iyi olur arada aradığım oluyor bu özelliği...
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GoldPunch 3 yıl en beğenilen
Güzel olur.

Filtreyi ekledikten, ince ayarları yaptıktan sonra eğer paylaşmaktan vazgeçersem aynı ayarları tekrar tutturamam diye ekran görüntüsü alıyordum.
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