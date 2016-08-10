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Facebook, AdBlock tarzı reklam engelleyen tüm uygulamaları engelliyor

Facebook yayınladığı son açıklama ile internet kullanıcıları için büyük öneme sahip AdBlock tarzı reklam engelleme uygulamalarının artık sosyal ağ tarafından engelleneceğini duyurdu.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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19
sosyal medya
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Özellikle yayıncılar için en önemli gelir kaynaklarının başında gelen online reklamların engellenmesinin etik olup olmadığı tartışılmaya devam ediliyor. Bazıları bunun kullanıcının doğal hakkı olduğunu savunurken, kimi platformlar ise yapılan düzenlemelerle reklamları engelleyenler için siteyi kullanışsız hale getiriyorlar.

Ayrıca Bkz. "Google'dan drone'lar için görüntülü görüşme patenti"  
Uzun süredir devam eden bu fikir ayrılığında henüz resmi bir adım atmayan Facebook, yayınladığı son açıklamayla tarafını belli etti. Buna göre reklam engelleyen yazılımlara karşı olduğunu dile getiren sosyal ağ, bugünden itibaren reklam algoritmasında değişikliğe gidildiğini ve eklentilerin Facebook’taki reklamları tanımalarının zorlaştırıldığını dile getirildi.

Konuyla ilgili detayları paylaşan reklamlardan sorumlu başkan yardımcısı Andrew Bosworth, kullanıcıların görmek istedikleri reklam türlerini seçebileceklerini ancak reklamların tamamen engellenmesi gibi bir durumun artık söz konusu olmadığını ifade etti. Reklam gelirinin yaklaşık yüzde 85'ini mobil cepheden elde eden sosyal ağın bu düzenlemesi tepkiyle karşılanırken uygulamanın bugünden itibaren masaüstü kullanıcıları için kademeli olarak hayata geçirildiği duyuruldu.

http://newsroom.fb.com/news/2016/08/a-new-way-to-control-the-ads-you-see-on-facebook-and-an-update-on-ad-blocking/ Yorum Yaz
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adam olun 3 yıl en beğenilen
facebook nasıl bir çözüm bulacak bilmiyorum ama bazı sitelerde devam etmek için ad blok'u kapatın diye uyarı geliyor ama onu da engelleyebiliyorsun :) neyse facebook kullanan düşünsün
facebook nasıl bir çözüm bulacak bilmiyorum ama bazı sitelerde devam etmek için ad blok'u kapatın diye uyarı geliyor ama onu da engelleyebiliyorsun :) neyse fa...
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mementopolis 3 yıl
Facebook tamamen ticari bir kurum, kullanıcılarda sheep.
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tolgardaaa 3 yıl
Bunun sonu yok. Eklentiyi kapatmadan siteye giremezsiniz diyecek hali yok ya
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umut_baris 3 yıl
Kendi kaybeder. Kullanmayı bırakırım olur biter.
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V4LKyR 3 yıl
Ben de Facebook'u engelliyorum.
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DH Misafiri 3 yıl
Reklam
Reklam engelleyici
Reklam engelleyici avcısı
Reklam engelleyici avcısını engelleyici
Kısır döngülü bitmez kan davası başlamıştır :)
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Pi 3 yıl
2012de kapattim facebokumu. O zamandayken bile sacma sapandi zaten. Simdiyi tahmin bile edemiyorum. Yani demem o ki biriyle goruseceksen arar gorusursun. Resim atacaksan atarsin zaten. Kapatin gitsin bu adilere para yedirmeyin daha fazla
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DH Misafiri 3 yıl
Bu adblock kullananlarda iyiden iyiye çoğaldılar arkadaş reklam sevmiyosan siteye girmeyeceksin kullanmayacaksın facebook çokta iyi yaptı inşallah bütün siteler aynısını yapar.adamın biri sırf reklam görmüyecek diye para kazanmayacaklar mı
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kadirirdem 3 yıl
gelsin bakalım geleceği varsa göreceği de var...
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arel.gr 3 yıl kadirirdem
kadirirdem

gelsin bakalım geleceği varsa göreceği de var...

meydan okumuşsun heeee
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alemburda34 3 yıl
Dh de m-star diye bir reklam cikiyor arada siteye isyerinde giriyorum millet yanlis anliyor xD
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alito 3 yıl
Facebook kullanmayın olsun bitsin. Eğer sigarayı bırakabildiyseniz Facebook'u da bırakabilirsiniz, bu kadar esiri olmayın her şeyin. (DH hariç)
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mementopolis 3 yıl
Facebook tamamen ticari bir kurum, kullanıcılarda sheep.
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facebook, eklenti ve
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