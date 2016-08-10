Facebook, AdBlock tarzı reklam engelleyen tüm uygulamaları engelliyor

Özellikle yayıncılar için en önemli gelir kaynaklarının başında gelen online reklamların engellenmesinin etik olup olmadığı tartışılmaya devam ediliyor. Bazıları bunun kullanıcının doğal hakkı olduğunu savunurken, kimi platformlar ise yapılan düzenlemelerle reklamları engelleyenler için siteyi kullanışsız hale getiriyorlar.

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Konuyla ilgili detayları paylaşan reklamlardan sorumlu başkan yardımcısı Andrew Bosworth, kullanıcıların görmek istedikleri reklam türlerini seçebileceklerini ancak reklamların tamamen engellenmesi gibi bir durumun artık söz konusu olmadığını ifade etti. Reklam gelirinin yaklaşık yüzde 85'ini mobil cepheden elde eden sosyal ağın bu düzenlemesi tepkiyle karşılanırken uygulamanın bugünden itibaren masaüstü kullanıcıları için kademeli olarak hayata geçirildiği duyuruldu.

http://newsroom.fb.com/news/2016/08/a-new-way-to-control-the-ads-you-see-on-facebook-and-an-update-on-ad-blocking/

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Uzun süredir devam eden bu fikir ayrılığında henüz resmi bir adım atmayan Facebook, yayınladığı son açıklamayla tarafını belli etti. Buna göreolduğunu dile getiren sosyal ağ, bugünden itibaren reklam algoritmasında değişikliğe gidildiğini ve eklentilerin Facebook’taki reklamları tanımalarının zorlaştırıldığını dile getirildi.