Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Güvelerden ilham alan akıllı cam

Enerji tasarrufu tüm dünyanın üzerinde çalıştığı önemli bir konu. Bu alanda hazırlanan yeni bir akıllı cam teknolojisi, sağladığı maddi kazanç potansiyeli ile dikkatleri üzerine çekiyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
4,2b
1
10
Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
 
Güvelerden ilham alan akıllı cam
Dış cepheleri tamamen camdan oluşan büyük gökdelenler, çok ciddi cam temizlik masrafları çıkartabiliyor ve gelen bazı bilgilere göre bu durum sonsuz döngü şeklinde ilerliyor. Çünkü en üste ulaşana kadar alt camlar yeniden kirleniyor ve bu durum özellikle kötü havalarda daha da zorlayıcı ve hepsinden önemlisi maliyetli bir hal alıyor.
"University College London" (UCL) ve "Engineering and Physical Sciences Research Council" (EPSRC) tarafından hazırlanan yeni bir akıllı cam ise bu soruna ve fazlasına çözüm olması için geliştiriliyor. 5-10nm (Nanometre) gibi inanılmaz ince "vanadyum dioksit" termokrom kaplamadan oluşan cam, bu sayede kışın ısı kaybını önlüyor, yazın ise içeriye giren kızılötesi radyasyonu tutarak ortamların ısınmasına engel olabiliyor.
Enerji tasarrufu odaklı geliştirilen günümüz camlarında kullanılan gümüş ya da altın temelli kaplamalardan daha ucuza elde edilebildiği belirtilen termokrom kaplama, güve gözlerinden ilham alınan nano dizilimi sayesinde de yansıma yapmıyor ve suya dayanıklı yapısı sayesinde yağmur yağdığı zaman kendisini temizleyebiliyor. Yağmur, cam üzerinde yer alan bütün kiri hızlı şekilde aşağıya indirebiliyor ve normal camlardan farklı olarak yüzey üzerinde herhangi bir iz kalmıyor.
Sonuçta ısıtma maliyetlerini %40 oranında azaltması ve sürekli temizlik gerektirmiyor olmasıyla büyük bir maddi kazanım getirmesi beklenen akıllı cam, şimdilik herhangi bir resmi bilgi verilmiyor olsa da yakın zamanda yeni yapılarda aktif olarak yer alabilir.
Güvelerden ilham alan akıllı cam
 

https://www.epsrc.ac.uk/newsevents/news/selfcleaningwindows/%20 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
underlater 3 yıl
Onun için en alttan en üste ulaşmak yerine camları silmek için en üstten başlıyorlar :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
underlater 3 yıl
Onun için en alttan en üste ulaşmak yerine camları silmek için en üstten başlıyorlar :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
01myavuz 3 yıl
Bukalemun
İnsan yine doğayı taklit ediyor

Doğa insanı taklit etmesin de bunda sıkıntı yok!
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mementopolis 3 yıl
Akillli Cam ..olldu biz kalkalim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Spiderhip 3 yıl
Sadece büyük camlı iş yerleri için değil, yüksek sitelerde oturan normal ev sahipleri için bile çok güzel bir nimet olur. 20. katlarda falan camlara çıkıp siliyorlar. Çok korkutucu. Umarım yakın zamanda son kullanıcılara da satılmaya başlanır.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
arel.gr 3 yıl
yillar once MIT ve zamanla diger kuruluslarin 10 dakikada sarj olan pilleri hakkinda okudugumda benzer sekilde etkilenmistim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
arel.gr 3 yıl Spiderhip
Spiderhip

Sadece büyük camlı iş yerleri için değil, yüksek sitelerde oturan normal ev sahipleri için bile çok güzel bir nimet olur. 20. katlarda falan camlara çıkıp siliyorlar. Çok korkutucu. Umarım yakın zamanda son kullanıcılara da satılmaya başlanır.

siliciler icin guvenlik saglanmis olur diyorsun
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Patren 3 yıl
ben ilk görünce ısı yalıtım duvar sanmışım meğer cammış
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kımyasal 3 yıl
Buna benzer geliştirmeleri ülkemizde görmek isterim.Bu tür geliştirmeler mevcut sektör için ''hayat kurtarıcı'' olabiliyor ve üretimi yapan şirket pazarda adını duyurabiliyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Bukalemun 3 yıl
İnsan yine doğayı taklit ediyor
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Mutlak.Sıfır +116 jin_paci +104 GoldPunch +86 Bay Robot +75 ercmaster +74 sepulturgay +71 Nevfel +66 Buffon The Legend +66 interwap +64 haktan24 +62
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
4151 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
ucl, epsrc ve
5 etiket daha akıllı cam bilim teknoloji Diğer Bilim ve Teknoloji Bilim ve Teknoloji Can Tunçer
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Facebook, Avrupa'daki ikinci veri merkezini açmaya hazırlanıyor 3 yıl Google yeni Nexus akıllı telefonlar için HTC ile ortaklık yapabilir 3 yıl Akıllı telefonlar için UV ışık birimi: ReveaLED 3 yıl EA, sanal ve arttırılmış gerçeklik üzerinde çalışıyor 3 yıl Twitter'da dört üst düzey yönetici işten ayrıldı! 3 yıl Microsoft Selfie uygulamasına paylaşma özelliği geldi 3 yıl GIF odaklı yeni iOS uygulaması: Piku Piku 3 yıl iPhone 5se için yeni bir görsel ortaya çıktı 3 yıl Game of Thrones için 3 yeni fragman yayınlandı 3 yıl Samsung Galaxy S7 ile ilgili bilgiler, bu kez çalışanlardan 3 yıl Ünlü müzik grubu Massive Atack'tan iPhone uygulaması 3 yıl Mobilite: App Store ve PlayStore rekabeti, Samsung'a dava, yazılım güncellemeleri ve dahası... 3 yıl Windows 10 işletim sistemli Xiaomi Mi Pad 2 satışa çıkıyor 3 yıl Giriş seviyesi HTC tableti, benchmark skorlarında göründü 3 yıl GDDR5X resmiyet kazandı 3 yıl Dropbox'un yeni Windows 10 uygulaması yayınladı 3 yıl Taşınabilirlikte büyük tabletlere meydan okuyan dizüstü bilgisayar: Samsung 9 Serisi 3 yıl YouTube'a "PiP" özelliği getiren Chrome eklentisi 3 yıl Blue Origin aynı roketi ikinci kez uzaya fırlatarak bir ilke imza attı 3 yıl Engel tanımayan tekerlekli sandalye 3 yıl GÖRÜNTÜLENEN Güvelerden ilham alan akıllı cam Sonraki iPad uyumlu CornerTube ile YouTube videolarını her yere taşıyın 3 yıl Galaxy S7'nin ön paneli ve kamera modülü sızdırıldı 3 yıl Intel RealSense teknolojisi, ceplere geliyor 3 yıl Anakart pazarında düşüş sürüyor 3 yıl Avatar 2, 2017 sonuna yetişmeyecek 3 yıl Samsung Galaxy A9 Pro gerçek olacak mı? 3 yıl Moore Yasası tarihe karışabilir 3 yıl Sony X90C 65" 4K Android TV inceleme videosu 3 yıl Samsung ve TSMC, mevcut üretim geometrisinde üçüncü safhaya geçiyor 3 yıl Şimdi de iPhone 5se iddiaları 3 yıl Samsung Galaxy S7 Mart ayında piyasaya sürülebilir 3 yıl Microsoft'tan Android platformuna alarm uygulaması 3 yıl Apple'ın Titan araba projesi liderini kaybediyor 3 yıl HTC One M10 farklı çipsete sahip iki versiyonla gelebilir 3 yıl Dünyanın ilk "Oyuncu Oteli" açıldı 3 yıl Xiaomi Mi 5, gelecek ay sonunda tanıtılıyor 3 yıl Windows 10 mobil yine gecikti 3 yıl CES 2016'da en çok dikkat çeken teknolojiler ve ürünler belli oldu 3 yıl Adele, Hello isimli parçasıyla YouTube’da rekora imza attı 3 yıl Asus ZenFone 3 modelleri benchmark testlerinde ortaya çıktı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
VF Şampiyonluk Ligi 2019 Yaz Mevsimi
Bölüm Sonu Canavarı
MK11 DLC Karakterleri Nightwolf, Sindel
Bölüm Sonu Canavarı
Google Stadia: İşte fiyatı, oyunları
DH Forum
Minecraft: Story Mode'unu 25 Haziran'dan
Bölüm Sonu Canavarı
[Galatasaray 2019/2020 Sezonu] Genel
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim