Güvelerden ilham alan akıllı cam

Dış cepheleri tamamen camdan oluşan büyük gökdelenler, çok ciddi cam temizlik masrafları çıkartabiliyor ve gelen bazı bilgilere göre bu durum sonsuz döngü şeklinde ilerliyor. Çünkü en üste ulaşana kadar alt camlar yeniden kirleniyor ve bu durum özellikle kötü havalarda daha da zorlayıcı ve hepsinden önemlisi maliyetli bir hal alıyor.

"University College London" (UCL) ve "Engineering and Physical Sciences Research Council" (EPSRC) tarafından hazırlanan yeni bir akıllı cam ise bu soruna ve fazlasına çözüm olması için geliştiriliyor. 5-10nm (Nanometre) gibi inanılmaz ince "vanadyum dioksit" termokrom kaplamadan oluşan cam, bu sayede kışın ısı kaybını önlüyor, yazın ise içeriye giren kızılötesi radyasyonu tutarak ortamların ısınmasına engel olabiliyor.

Enerji tasarrufu odaklı geliştirilen günümüz camlarında kullanılan gümüş ya da altın temelli kaplamalardan daha ucuza elde edilebildiği belirtilen termokrom kaplama, güve gözlerinden ilham alınan nano dizilimi sayesinde de yansıma yapmıyor ve suya dayanıklı yapısı sayesinde yağmur yağdığı zaman kendisini temizleyebiliyor. Yağmur, cam üzerinde yer alan bütün kiri hızlı şekilde aşağıya indirebiliyor ve normal camlardan farklı olarak yüzey üzerinde herhangi bir iz kalmıyor.

Sonuçta ısıtma maliyetlerini %40 oranında azaltması ve sürekli temizlik gerektirmiyor olmasıyla büyük bir maddi kazanım getirmesi beklenen akıllı cam, şimdilik herhangi bir resmi bilgi verilmiyor olsa da yakın zamanda yeni yapılarda aktif olarak yer alabilir.

https://www.epsrc.ac.uk/newsevents/news/selfcleaningwindows/%20