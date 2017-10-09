H2020 Programı ve SME Instrument Eğitimi

Avrupa Komisyonu, Horizon 2020 Çerçeve Programı 2018-2020 dönemin de 800 yeni çağrı ve bugüne kadar hiç görülmemiş bir bütçe ile Avrupa Ar-Ge ekosistemini hareketlendiriyor. 2.5 Milyon EU’ya kadar hibe imkanı sunan SME Instrument programı ve yeni 30 Milyar EU bütçeye sahip Horizon 2020 çağrı başlıklarının ele alınacağı eğitim, Brüksel'den EASME Komitesi üyesi ve AB Fonları Uzmanı Bosko Nektarijevic tarafından Istanbul’da gerçekleştirilecektir. DonanımHaber’in de sponsorları arasında yer alan organizasyon Avrupa çapında inovatif çözüm geliştiren tüm ekosistem paydaşlarını biraraya getirmeyi hedefliyor.

Bilgi için kayıt: http://optin.sndlp.com/8M5/078/a873f57a

İletişim email: info@eutraining.info

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Inovatif KOBİ’lerin, Start-up’ların, girişimcilik odaklı kurumların, ticaret odaları ve birliklerinin, AR-GE Merkezi ve Teknopark kuruluşlarının temsilcileri ile Horizon 2020 SME Instrument çağrısına ilk defa proje göndermeyi hedefleyen ya da tekrar göndermeye hazırlanan veya bu alanda uzman olmak isteyen tüm profesyoneller beklenmektedir.Geç kalmadan detaylı bilgi ve kayıt için takip eden linkten başvuru yapabilir yada takip eden email üzerinden iletişim kurabilirsiniz: