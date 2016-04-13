HTC 10 mercek altında: "Yeni nesil süper telefonu kullandık..."

HTC sessizliğini bozdu ve yeni nesil süper telefon ya da bir başka ifadeyle amiral gemi akıllı telefonunu dünya ile aynı anda ülkemizde lanse etti. Biz de telefon kullandık ve detaylarını test ettik.

HTC'nin yeni nesil süper akıllı telefon modeli HTC 10'u kullandık, test ettik ve izlenimlerimizi bu videoda anlattık. Tasarımından kamerasına, ses yeteneklerinden arayüzüne kadar HTC 10 için merak ettiğiniz her şey bu videoda.