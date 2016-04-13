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HTC 10 mercek altında: "Yeni nesil süper telefonu kullandık..."

3 yıl
86,1b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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HTC sessizliğini bozdu ve yeni nesil süper telefon ya da bir başka ifadeyle amiral gemi akıllı telefonunu dünya ile aynı anda ülkemizde lanse etti. Biz de telefon kullandık ve detaylarını test ettik.
HTC'nin yeni nesil süper akıllı telefon modeli HTC 10'u kullandık, test ettik ve izlenimlerimizi bu videoda anlattık. Tasarımından kamerasına, ses yeteneklerinden arayüzüne kadar HTC 10 için merak ettiğiniz her şey bu videoda.
 

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assasin34 3 yıl en beğenilen
Telefon güzel beğendim mi beğendim ama ben şahsen bir akıllı telefona 1500 TL üzeri vermeyi düşünmüyorum.3000 TL şu cihaz.Bu ve buna benzer fiyatlarla akıllı telefon almak bana mantıklı gelmiyor.
Telefon güzel beğendim mi beğendim ama ben şahsen bir akıllı telefona 1500 TL üzeri vermeyi düşünmüyorum.3000 TL şu cihaz.Bu ve buna benzer fiyatlarla akıllı te...
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BabyYourLost 3 yıl
Bir S7 değil
S7
daha ucuz
daha ince
ekran kasa oranı daha iyi
suya ve toza karşı dayanıklı
arka ve ön kamerası düşük ışıkta daha iyi

htc
ses kalitesi daha iyi
ön kamerada sabitleyici var. ve ultra pixseli de koymuş ön kameraya
S7 de bulunan gereksiz uygulamalar yok gibi gözüküyo

bana göre s7 tasarımı daha iyi. Ve fiyat konusunda htc hanesine - yiyince S7 varken ben bu telefon alınmaz diyorum
Bir S7 değilS7daha ucuzdaha inceekran kasa oranı daha iyisuya ve toza karşı dayanıklıarka ve ön kamerası düşük ışıkta daha iy...
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3 Yanıt Yanıtla +25
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fx57 3 yıl fratmacit
fratmacit

Mesut abi ile detaylı incelemesini yapın da bakalım o ne diyecek ikinizde 2000 tl anca eder dediğiniz telefonun s7 den birçok artısı olduğunu nasıl anlatacaksınız merak ediyorum doğrusu bu tasarım uzun zamandır vardı ve o sıralar dalga geçiyordunuz şimdi beğenimi kazandı dediniz. Hadi biz bunu buradan yaparız gereksiz eleştirileri ama sizin yaptığınız işte tarafsızlığınızı bozmanız ve daha çıkmamış bir telefon hakkında küçük düşürücü konuşma yapmanız size yakışmamıştı.

Merhaba,

Yorumunuzda hatalar var,

- Birincisi cihaz sızmaya başladığından beri yaptığım yorum, arkasının güzel-önünün ise tartışmalı olduğu şeklindeydi. Bu görüşüm hala devam ediyor. Cihazın arkası güzel, ön görünüm ise telefonun geneline göre geriden geliyor.
- Fiyatlandırmaya gelecek olursak eğer, bahsettiğiniz türde yorumu HTC 10 için değil daha ziyade A9 için yaptık. HTC'nin bol satış yapabilmesi için de yeni amiral gemisinde fiyatı uygun tutması gerektiğini söyledik.

Galaxy S7 ile artı ve eksilerini konuşabiliriz lakin bugün S7, ülkemiz şartlarında 2300TL'ye bulunabiliyor. Hatta S7 Edge'in fiyatı da 2800TL'ye düşmüş. Note 5 ise 2000TL altında. HTC 10, çeşitli açılardan farklı ve çok iddialı bir telefon. Ama rakiplerine karşı bu fiyatlandırma ile ticari anlamda ne kadar yaygınlaşır, bunu zaman gösterecek. Şu an yorum yapmak için epey erken.

Teşekkürler.
fratmacitMesut abi ile detaylı incelemesini yapın da bakalım o ne diyecek ikinizde 2000 tl anca eder dediğiniz telefonun s7 den birçok a...
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sakarboy 3 yıl
Bu konuda çok şey yazabilirim ama konu ike alakasız o kadar garip yorumlar varki
Burdaji sidik yarışına ek olarak birşry söylemem gerekirse çok net birşey söylicem
Samsung>LG bu işin çakallarıdır. En tatlı parayı yemeye çalışırlar. Müşteri yi düşünmezler direk yap-sat kafasındadırlar. En yeni teknolojiyi abartarak sunmaya çalışırlar ama nedense bu teknolojiler tam oturmamış teknolojiler olur. İyi taraflarıda olur tabiki Alırsın ürünlerini bi kere bi vauw dedirtir ilk önce ama sonra bi kere daha kullanmazsın, yazılımda düzensiz belli bir sisteme dayanmayan sürekli değişken bir yapıları vardır.
Sony> panasonic ve bilimum japon markaları kaliteden yanadır iyi para isterler kaliteye ve dürüstlüğe önem verirler var dedikleri şey gerçekten vardır fakat yazılımda biraz yetersizdirler. Benim malım budur alan alır almayn almaz kafasındadırlar çok satma gibi bir endişeleri olmaz. Sundukları teknolojiler genelde çok oturaklı olur.
Olmayacak şeye amin demezler.
Htc ise bu iki profil den farklı olarak
Öyle satışlarda çokta kafaya oynama derdinde olmayan , ürünleri genelde sade ve işe yarar yapmayı tercih eder, janjanlı gereksiz özelliklerle ön plana çıkmayı sevmezler. Sağlam oturaklı ürünler üretir. Böyle hep ortada giderler bir çok cihazında bunuda koysaydı çok güzel olurdu dedirtir
Belki biraz taraflı bir yorum olacak ama
Htc ilk android telfonu üreten
Daha samsung ve lg nin adı bilinmezken piyasanın ilk akıllı ve dokunmatik telefonlarını üreten markaların başında gelir.
Bunları neden anlattım derseniz,
Üzülüyouım teknolojiyi böyle
İşte s7 çok iyi m10 kötü iphone iyi g5 kötü diyeren anında öldüren cümlelere.
Birisi ÇÖP der geçer.
Arkadaşlar ciddi anlamda teknolojiler üretiliyor.
Önemli olan size hitap edeni alıp güle kullanın, kullanmak.
Hiçbir ürün mümkün değil herkesi memnun etmez, insanın doğası budur
Dünyanın en pahalı ürünün alırsın
Gelir bi arkadaşın öyle bi laf ederki
Ürünün bütün değeri gözünde sıfıra iner, boşverin herkes kendi zevkine uygun olanı alsın, işinize gelen avantajları varsa diğer kusurlarını görmezden gelin. Çünkü Hiç bir zaman mükemmelini bulamayacaksınız.
Her yenilik beraberinde başka bi sorunu getirir..
Saygılar
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freddysis 3 yıl
Erdi o arkandakiler ne diye videoyu izlemedim.
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turker03 3 yıl
Arkadaşım da htc eye var, özçekimi filan çok iyiydi. Alasım geldi htc eye'ı ama bu nasıl olacak bakalım
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DH Misafiri 3 yıl
Herkese slm.tüm yorumlari okuyamadım.bir kaç yorum okudum ve dayanamadım....ben HTC ONE S kullaniyorum.2012 eylül ayında almıştım.1500 tl fiyat ile.ve çok memnunum.iyikide tercihim HTC olmuş diyorum.halen kullanıyorum.hiç bir zaman beni yarı yolda bırakmadı.yeni bir tel.alacaksam bu yine HTC olur.android dünyası dışına çıkarsamda iphone diyeyim...
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DH Misafiri 3 yıl
çok güzel telefon olmuş,ön tasarıma laf söyleyenler canlı görmeden lütfen yorum yapmayın,kasa kalitesi bombeli ön cam ve camerası ses olarak harika bence htc alışıla gelmişin dışına çıkmış sonunda.Zaten bu sene hiç görülmemiş bi kapışma var samsung lg htc ,mi,ve diğer çogu markalar her yılki yaptıkları atılımın 5 katı fazlası için mücadele veriyorlar.
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hazin44 3 yıl
çok güzel telefon olmuş,ön tasarıma laf söyleyenler canlı görmeden lütfen yorum yapmayın,kasa kalitesi bombeli ön cam ve camerası ses olarak harika bence htc alışıla gelmişin dışına çıkmış sonunda.Zaten bu sene hiç görülmemiş bi kapışma var samsung lg htc ,mi,ve diğer çogu markalar her yılki yaptıkları atılımın 5 katı fazlası için mücadele veriyorlar.
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` quaD. 3 yıl
ön siyah arka gri olmadığı sürece alınmaz diye düşünüyorum
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FIRAT_G_ 3 yıl
tasarım dışında herşey güzel görünüyor
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mlhkhy 3 yıl
biri fanboy der biri rezalet der biri kalite der biri kullanmamış boş konuşmasın der, biri Türkiye ikinci sınıf olarak görüyor der, heleki biri var telefon kullanıcı kitlesine akılsız der, bi bitmediniz la. siz teknolojiyi sevmiyorsunuz sadece taraf olma peşinde birbirine laf atan teknoloji düşmanılığından başka bir şey yapmıyorsunuz. bırakın tadını çıkarın. bu telefonların tek eleştirilecek yanı fiyatlarıdır. Samsung on numara telefon yapmıştır. peki apple,htc,sony,lg,xiaomi,g.mobile aklıma gelmeyen bir çok telefon markaları samsungtan aşağı kalır yanı yok hatta bazı özellikleri bile daha iyi. eee sonuç sana uygun olanı seç teknolojinin keyfini çıkar...
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DH Misafiri 3 yıl
HTC güzel bir ürün yapmış ancak galaxy S7 buna tasarım anlamında 10 basar, iki telefonun da kendine özgün güzellikleri var ancak HTC nin fiyat politikası çok kötü, gerçek anlamda kötü. Adamlarda pek de krizlik bir durum yok demek ki tok satıcı.3bin verilir mi? Bu telefona verilmez. (Bütün telefonlar hakkının çok üstünde paralara satılıyor o ayrı mesele)
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DH Misafiri 3 yıl
Arkadaslarin yorumlarinda celiski var telefonun on kismi samsunga benziyor diyorlar ama begenmiyorlar.o zaman samsungun on tarafida facia. Tartismaya gerek yok samsungtan iyi olan ozellikleri oncelikle yazilimi yazilim destegi(andorid 6 ciktiktan sonra guncellme alan ilk amiraal gemisi m9dur) kesinlikle htc kullanmamis birisi onun kulaklik sesi ve hoparlor sesindeki kaliteyi bilmezler. Bugun note 5 de denedim ses kalitesiz cikiyor arkadaslar az degil bakin kalitesiz. Bosa tartismayin a9un parmak izi okuma hizina hayran kalmistim bu ondandan
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