HTC 10 mercek altında: "Yeni nesil süper telefonu kullandık..."

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
HTC sessizliğini bozdu ve yeni nesil süper telefon ya da bir başka ifadeyle amiral gemi akıllı telefonunu dünya ile aynı anda ülkemizde lanse etti. Biz de telefon kullandık ve detaylarını test ettik.
HTC'nin yeni nesil süper akıllı telefon modeli HTC 10'u kullandık, test ettik ve izlenimlerimizi bu videoda anlattık. Tasarımından kamerasına, ses yeteneklerinden arayüzüne kadar HTC 10 için merak ettiğiniz her şey bu videoda.
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S7
daha ucuz
daha ince
ekran kasa oranı daha iyi
suya ve toza karşı dayanıklı
arka ve ön kamerası düşük ışıkta daha iyi
htc
ses kalitesi daha iyi
ön kamerada sabitleyici var. ve ultra pixseli de koymuş ön kameraya
S7 de bulunan gereksiz uygulamalar yok gibi gözüküyo
bana göre s7 tasarımı daha iyi. Ve fiyat konusunda htc hanesine - yiyince S7 varken ben bu telefon alınmaz diyorum
Merhaba,
Yorumunuzda hatalar var,
- Birincisi cihaz sızmaya başladığından beri yaptığım yorum, arkasının güzel-önünün ise tartışmalı olduğu şeklindeydi. Bu görüşüm hala devam ediyor. Cihazın arkası güzel, ön görünüm ise telefonun geneline göre geriden geliyor.
- Fiyatlandırmaya gelecek olursak eğer, bahsettiğiniz türde yorumu HTC 10 için değil daha ziyade A9 için yaptık. HTC'nin bol satış yapabilmesi için de yeni amiral gemisinde fiyatı uygun tutması gerektiğini söyledik.
Galaxy S7 ile artı ve eksilerini konuşabiliriz lakin bugün S7, ülkemiz şartlarında 2300TL'ye bulunabiliyor. Hatta S7 Edge'in fiyatı da 2800TL'ye düşmüş. Note 5 ise 2000TL altında. HTC 10, çeşitli açılardan farklı ve çok iddialı bir telefon. Ama rakiplerine karşı bu fiyatlandırma ile ticari anlamda ne kadar yaygınlaşır, bunu zaman gösterecek. Şu an yorum yapmak için epey erken.
Teşekkürler.