HTC Butterfly video inceleme "5" Full HD Ekran, BeatsAudio ve Fazlası"

Genel Yayın Yönetmeni
Dünyanın ilk Full HD ekranlı cep telefonu olma özelliği taşıyan fakat öncelikli olarak Amerika ve Japonya pazarlarına sunulan HTC Butterfly (Droid DNA) gecikmeli de olsa Avrupa'da. Bu videomuzda 5" Full HD ekranı yanı sıra etkileyici tasarımıyla da dikkat çeken HTC Butterfly'ı ayrıntılı bir şekilde inceliyoruz.
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Merhaba,
Samsung'un S3 ve S4 modellerinde polikarbonat enjekte edilmiş "Plastik" kullanılmaktadır. Yani güçlendirilmiş plastik. Bu yüzden polikarbonat malzeme gibi bir hissiyat ve sağlamlık sunmazlar.
Bu çok kötü oldukları anlamına gelmez fakat polikarbonat malzeme ile üretilen cihazların kasaları ile de aynı kalite sayılmaları için yetmez.
Sevgiler,
Mesut Çevik