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HTC Butterfly video inceleme "5" Full HD Ekran, BeatsAudio ve Fazlası"

5 yıl
13,4b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Dünyanın ilk Full HD ekranlı cep telefonu olma özelliği taşıyan fakat öncelikli olarak Amerika ve Japonya pazarlarına sunulan HTC Butterfly (Droid DNA) gecikmeli de olsa Avrupa'da. Bu videomuzda 5" Full HD ekranı yanı sıra etkileyici tasarımıyla da dikkat çeken HTC Butterfly'ı ayrıntılı bir şekilde inceliyoruz.
 

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xxl567 5 yıl en beğenilen
Madem nostalji yapıyoruz, bi ara da 3310 inceleyin bari...
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Speed-Step 5 yıl Jacobıan
Talk2MyHand

htc polikarbon malzeme kullanınca hafif olmuş samsung kullanınca aouvv


Merhaba,

Samsung'un S3 ve S4 modellerinde polikarbonat enjekte edilmiş "Plastik" kullanılmaktadır. Yani güçlendirilmiş plastik. Bu yüzden polikarbonat malzeme gibi bir hissiyat ve sağlamlık sunmazlar.

Bu çok kötü oldukları anlamına gelmez fakat polikarbonat malzeme ile üretilen cihazların kasaları ile de aynı kalite sayılmaları için yetmez.

Sevgiler,
Mesut Çevik
Talk2MyHandhtc polikarbon malzeme kullanınca hafif olmuş samsung kullanınca aouvvMerhaba,Samsung...
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BekleGeliyorum 5 yıl
Bi an Butterfly s incelemesi sandım şaşırdım helal dedim.Sonra gerçeği görünce bastım eksiyi
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S0KRATES 5 yıl
etlik
Marge Simpson bu telefon 1300 tl ye satılsa ortada ne xperia sp nede nexus 4 kalır
ama şu anda ÇÖP
Belki minisi çıkarsa o fiyata satılır.

şu anda media markt da 1299 tl.
mediamarkt.com.tr/...
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Corvette. 5 yıl S0KRATES
S0KRATES

etlik

Marge Simpson bu telefon 1300 tl ye satılsa ortada ne xperia sp nede nexus 4 kalır
ama şu anda ÇÖP
Belki minisi çıkarsa o fiyata satılır.


şu anda media markt da 1299 tl.

mediamarkt.com.tr/...

Vatan Computer'da aynı fiyattan satışa başlamış. Bu fiyat nasıl sizce alınırmı bu telefon ?

vatanbilgisayar.com/...
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iboocum 5 yıl
ülkemizde erken ve ucuz gelseydi satılırdı
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Fatih617 5 yıl
Dünyanın ilk oyun oynatabilen cep telefonu olma özelliği taşıyan fakat öncelikli olarak Amerika ve Finlandiya pazarlarına sunulan Nokia 3310 gecikmeli de olsa Avrupa'da. Bu videomuzda tek renk ekranı yanı sıra etkileyici tasarımıyla da dikkat çeken Nokia 3310'u ayrıntılı bir şekilde inceliyoruz.

İnceleme Linki: youtube.com/...

Şaka bir yana biraz geç olmadı mı?
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B-veritas 5 yıl
Nasıl Nexus 4 ten iyi oluyor onu anlamadım gercekten, ikisindede ayni donanim varken birini 1.800 TL diğerini hemde LG garantili çeşitli kampanyalarla 1.000 TL ye alabiliyorken.
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.:asci:. 5 yıl
felixamor
Üst seviye telefonlar arasında maksimum %10 performans farkı varken artık iş tamamen kullanıcının tasarım tercihine kalmış.. Full HD olayınıda hiç anlayabilmiş değilim 229Ppi ötesini göz algılayamazken videolarda belli belirsiz daha kaliteli görüntü alacağız derken cpuya gpuya yük bindirip batarya ömrünü ciddi anlamda düşürmesi tamamen gereksiz bence. Örneğin bugün iPhoneun ekranına büyüteçle baksanız dahi piksel seçemiyorsunuz.Çözünürlük ne? 1136x640.. Üreticilerin tamamen psikolojik aldatmacası bana kalırsa. 47 lik bir panelin çözünürlüğü 1080P,5 lik bir telefon ekranının da..enteresan.

apple çöp satsa alacakk insanlar var hayran kitlesi geniş,güvenilirliği yüksek.Adını duyurma kısmını vesaire,artık aşmışlar.o yüksek ppi ekranları yapanlar sizce farkında değilmi gereksizliğinin?sadece kendilerini göstermeye çalışıyorlar
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tokipoki 5 yıl
Lütfen Xiaomi M2 yi bir inceleyin bakalım bir benzerlik görecek misiniz... :)
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tokipoki 5 yıl
Lütfen Xiaomi M2 yi bir inceleyin bakalım bir benzerlik görecek misiniz...
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felixamor 5 yıl
Üst seviye telefonlar arasında maksimum %10 performans farkı varken artık iş tamamen kullanıcının tasarım tercihine kalmış..
Full HD olayınıda hiç anlayabilmiş değilim 229Ppi ötesini göz algılayamazken videolarda belli belirsiz daha kaliteli görüntü alacağız derken cpu'ya gpu'ya yük bindirip batarya ömrünü ciddi anlamda düşürmesi tamamen gereksiz bence.

Örneğin bugün iPhone'un ekranına büyüteçle baksanız dahi piksel seçemiyorsunuz.Çözünürlük ne? 1136x640.. Üreticilerin tamamen psikolojik aldatmacası bana kalırsa.

47" 'lik bir panelin çözünürlüğü 1080P,5" 'lik bir telefon ekranının da..enteresan.
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ombuds_man 5 yıl
butterfly slx çıkacak alooo
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Deadlive 5 yıl
Yok abi 1800-2000 bandında zor iş görmesi fiyat fazla şuan.
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