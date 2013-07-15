HTC Butterfly video inceleme "5" Full HD Ekran, BeatsAudio ve Fazlası"

Dünyanın ilk Full HD ekranlı cep telefonu olma özelliği taşıyan fakat öncelikli olarak Amerika ve Japonya pazarlarına sunulan HTC Butterfly (Droid DNA) gecikmeli de olsa Avrupa'da. Bu videomuzda 5" Full HD ekranı yanı sıra etkileyici tasarımıyla da dikkat çeken HTC Butterfly'ı ayrıntılı bir şekilde inceliyoruz.

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