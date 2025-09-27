7 dk şarjla 500 km menzil sunan Çinli otomobil | Yeni Sportage Türkiye'de - DH Oto Gündem

Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

Programımızın bu haftaki bölümünde 1.2 MW şarj hızına ulaşan Zeekr 001, yeni Kia Sportage ve Chery Tiggo 7 Pro Max Black Edition'ın Türkiye fiyatları ve Çinli Ora 5'in özelliklerini konuştuk.

Programımızın bu haftaki bölümünde 1.2 MW şarj hızına ulaşan Zeekr 001, yeni Kia Sportage, Chery Tiggo 7 Pro Max Black Edition ve Jeep Avenger 4xe'nin Türkiye fiyatları ve Çinli Ora 5'in özelliklerini konuştuk. Bize destek olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. İyi seyirler!

Video akışı:

00:00 - Giriş

00:36 - Zeekr 001

12:12 - Tiggo 7 Pro Max Black Edition

19:35 - Yeni Kia Sportage Türkiye fiyatı

28:11 - Jeep Avenger 4xe Türkiye fiyatı

35:35 - Ora 5

44:18 - Kapanış

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.