    7 dk şarjla 500 km menzil sunan Çinli otomobil | Yeni Sportage Türkiye'de - DH Oto Gündem

    Programımızın bu haftaki bölümünde 1.2 MW şarj hızına ulaşan Zeekr 001, yeni Kia Sportage, Chery Tiggo 7 Pro Max Black Edition ve Jeep Avenger 4xe'nin Türkiye fiyatları ve Çinli Ora 5'in özelliklerini konuştuk. Bize destek olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. İyi seyirler!

    Video akışı:

    00:00 - Giriş

    00:36 - Zeekr 001

    12:12 - Tiggo 7 Pro Max Black Edition

    19:35 - Yeni Kia Sportage Türkiye fiyatı

    28:11 - Jeep Avenger 4xe Türkiye fiyatı

    35:35 - Ora 5

    44:18 - Kapanış

