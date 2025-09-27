7 dk şarjla 500 km menzil sunan Çinli otomobil | Yeni Sportage Türkiye'de - DH Oto Gündem

Programımızın bu haftaki bölümünde 1.2 MW şarj hızına ulaşan Zeekr 001, yeni Kia Sportage ve Chery Tiggo 7 Pro Max Black Edition'ın Türkiye fiyatları ve Çinli Ora 5'in özelliklerini konuştuk.
Programımızın bu haftaki bölümünde 1.2 MW şarj hızına ulaşan Zeekr 001, yeni Kia Sportage, Chery Tiggo 7 Pro Max Black Edition ve Jeep Avenger 4xe'nin Türkiye fiyatları ve Çinli Ora 5'in özelliklerini konuştuk. Bize destek olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. İyi seyirler!
Video akışı:
00:00 - Giriş
00:36 - Zeekr 001
12:12 - Tiggo 7 Pro Max Black Edition
19:35 - Yeni Kia Sportage Türkiye fiyatı
28:11 - Jeep Avenger 4xe Türkiye fiyatı
35:35 - Ora 5
44:18 - Kapanış