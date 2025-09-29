2026 Volkswagen CC tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

2000'li yılların başından bu yana basılı ve online mecralarda teknoloji içeriği üreten Onur, DonanımHaber takipçilerinin ilgiyle okuyacağı haberlere imza atmaya çalışıyor. Sıkı bir Scorsese fanı olmakla birlikte futbola ve yakın tarihe ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Volkswagen CC, Avrupa'da yıllar önce üretimden kaldırılmış olsa da Çin'de hala satılıyor ve güncellenmeye devam ediyor. FAW-Volkswagen ortak girişimi 2026 model yılı için yenilenen CC ailesini resmi olarak tanıttı. Yeni Volkswagen CC, klasik sedan ve daha sportif görünüme sahip Shooting Brake (station wagon tarzı) olmak üzere iki farklı gövde seçeneğiyle geliyor.

Otomobilin fiyatları, 224.900 yuan'dan (yaklaşık 31 bin dolar) başlıyor ve 249.900 yuan'a (yaklaşık 34.5 bin dolar) kadar çıkıyor. Dış tasarımda büyük bir değişim yok. Ön bölümde, gündüz farlarıyla bütünleşen çok çıtalı geniş radyatör ızgarası dikkat çekiyor. Shooting Brake versiyonu, siyah çamurluk kaplamaları ve tavan raylarıyla daha dinamik bir siluet sunuyor.

İç mekan

İç mekanda ise teknoloji ve konfor bir arada. Kokpitte alttan kesik direksiyon simidi, ön panele entegre edilen multimedya ekranı ve ince yatay havalandırma menfezleri öne çıkıyor. Artık baz donanım seviyelerinde bile sunulan telematik sistem, sürücülere araçlarını mobil uygulama üzerinden uzaktan kontrol etme imkanı sağlayacak.

Tam Boyutta Gör Öte yandan bazı sadeleştirmeler de mevcut. Örneğin, iç mekanda daha önce kullanılan doğal ve suni deri kombinasyonu, tamamen suni döşeme ile değiştirilmiş. Ayrıca sedanda artık direksiyon arkasındaki vites değiştirme kulakçıkları (pedallar) bulunmuyor.

Motor seçenekleri

Aracın ölçülerinde herhangi bir değişiklik yok. Sedan versiyonu 4.865 mm uzunluk, 1.870 mm genişlik, 1.459 mm yükseklik ve 2.841 mm aks mesafesine sahip. Shooting Brake ise 4.869 mm ile biraz daha uzun bir gövde sunuyor, ancak aks mesafesi aynı.

Tam Boyutta Gör Motor yelpazesi de değişmedi. 2.0 litrelik TSI turbo motor, 137 kW (186 beygir) ve 162 kW (220 beygir) olmak üzere iki farklı güç çıkışıyla tercih edilebiliyor. Her iki ünitenin de 7 ileri DSG çift kavramalı şanzıman ile kombine edildiğini belirtelim. Çin pazarındaki bu yenileme, Volkswagen CC'nin küresel stratejiden bağımsız olarak Çin pazarında ne kadar başarılı bir şekilde ayakta kaldığını gösteriyor.

