2026 Volkswagen CC tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

Otomobilin fiyatları, 224.900 yuan'dan (yaklaşık 31 bin dolar) başlıyor ve 249.900 yuan'a (yaklaşık 34.5 bin dolar) kadar çıkıyor. Dış tasarımda büyük bir değişim yok. Ön bölümde, gündüz farlarıyla bütünleşen çok çıtalı geniş radyatör ızgarası dikkat çekiyor. Shooting Brake versiyonu, siyah çamurluk kaplamaları ve tavan raylarıyla daha dinamik bir siluet sunuyor.
İç mekan
İç mekanda ise teknoloji ve konfor bir arada. Kokpitte alttan kesik direksiyon simidi, ön panele entegre edilen multimedya ekranı ve ince yatay havalandırma menfezleri öne çıkıyor. Artık baz donanım seviyelerinde bile sunulan telematik sistem, sürücülere araçlarını mobil uygulama üzerinden uzaktan kontrol etme imkanı sağlayacak.
Motor seçenekleri
Aracın ölçülerinde herhangi bir değişiklik yok. Sedan versiyonu 4.865 mm uzunluk, 1.870 mm genişlik, 1.459 mm yükseklik ve 2.841 mm aks mesafesine sahip. Shooting Brake ise 4.869 mm ile biraz daha uzun bir gövde sunuyor, ancak aks mesafesi aynı.
