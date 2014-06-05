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HTC Desire 610 video inceleme

4 yıl
65b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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HTC'nin orta sınıftaki yeni modeli Desire 610, BoomSound hoparlörleri, 4G ve NFC desteği yanında Sense 6.0 ile geliyor olması ile ilgi çekici bir model. Bu videomuzda sizler için Desire 610'u inceliyo
HTC'nin orta sınıftaki yeni modeli Desire 610, BoomSound hoparlörleri, 4G ve NFC desteği yanında Sense 6.0 ile geliyor olması ile ilgi çekici bir model. Bu videomuzda sizler için Desire 610'u inceliyor rakipleri ile arasındaki farklara bakıyoruz.


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3DMystic 4 yıl en beğenilen
çerçeveleri topla bi tane daha desire 610 çıkar
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Xtrud 4 yıl
Stereo hoparlörlü resim çerçevesi :/
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ProsesMuhendisi 4 yıl
Cihaza baktıkça iç içe geçen matruşka bebekler geldi aklıma çerçeve yüzünden.Vur dedik öldürmüşsün be HTC
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1 Avatar
kırmızı panda 4 yıl
cerceve o kadar fazla ki, acaba guncelleme ile ekrani buyuturler mi diye dusundum
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Guest-F30ED544B 4 yıl
Eski HTC sever birisi olarak lütfen bu firma iflas etsin.Bu saçma sapan tasarımlardaki fahiş fiyatları cihazlarını görünce sinir katsayılarım tavan yapıyor.Seninde milyonlar satmanı isterdim ama bu kafa yapısıyla bu kadar sattığına bile şükret bence.

Htc Mobil Tasarım Ekibi;

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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Aydenz 4 yıl
Telefonun ekranınımı çalmışlar?
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MxFxOx 4 yıl
akıllı takoz ^^
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DH Misafiri 4 yıl
desire 816 1400 TL fiyattan satıldıgını göze alarak bu modelın en az fiyati 1000 TL üstü olacaği kesin zaten htc telefon fiyatları yüksek tutmasıyla bılınıyor en dandık telefonu 1000 Tl üstü , egerki orta seviyede telefon almak istesem bunu hayatta almam çünkü telefonda kaba bi yapıya sahip her zamanda ıkı elle kullanmak ne yazıkkı mümkün olmuyor donanım bakımından çokta zayif bunu alcagına S3 al daha iyi fark yok hiç olmazsa S3 HD ekran sahıp donanım bakımından daha zengın dıye düşünüyorum...
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Mugetsuga 4 yıl
Bir sonraki nesilde sanal tuşlar ekranın ortasında olucakmış onu alın beyler bu ince(!) kenarlı olmuş.
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DH Misafiri 4 yıl
Şu ekrana koymayın sanal butonları
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Weekender 4 yıl
HTC iyice soğuttu kendi ürünlerinden çizgisinden... ÇERÇEVECEPTION olmuş Ekran.
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Powerofdreams 4 yıl
Mesut Çevik'in ses tonu bile telefonun pek heyecanlanacak bir telefon olmadığını gösteriyor.
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radical 4 yıl
htc sense arayüznü severim, lakin son dönem telefonlardaki tasarım rezalet ekranın etrafındaki siyah "iç çerçeve" adamı telefondan soğutur. lg filan olsa orayı komple ekran yapardı. htc neyin kafasını yaşıyorsun ?
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akare+bkare=ckare 4 yıl
Piksellerini saydığım telefona 800 vermek mi? 600 olsa düşünürdüm. Bunun yerine HD ekranlı GMD düşünülebilir.
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FreeRun 4 yıl
hadi çerceveler kalın anladık, arkadaş alttaki hoparlör onun üstündeki hrc logosu birde onun üstünde sanal tuşlar, bu ne ya.
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