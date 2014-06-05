HTC Desire 610 video inceleme

HTC'nin orta sınıftaki yeni modeli Desire 610, BoomSound hoparlörleri, 4G ve NFC desteği yanında Sense 6.0 ile geliyor olması ile ilgi çekici bir model. Bu videomuzda sizler için Desire 610'u inceliyo

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HTC'nin orta sınıftaki yeni modeli Desire 610, BoomSound hoparlörleri, 4G ve NFC desteği yanında Sense 6.0 ile geliyor olması ile ilgi çekici bir model. Bu videomuzda sizler için Desire 610'u inceliyor rakipleri ile arasındaki farklara bakıyoruz.