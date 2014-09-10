HTC Desire 820 video ön inceleme: 8 çekirdekli 64-bit işlemci ve dahası...

DH Misafiri htc desire 816 mi yoksa samsung s4 mü dayanikli ve garanti olrak hangisi arkdslr ltfn yrdmci olun! !!
DH Misafiri Arkadaşlar telefonu dün aldım süper bişi. Aldığınızda pişman olmazsınız.Telefonu çok kullanıyorum akşamı zor olsada çıkartıyor
Bence s4 alin. htc alacaksaniz da one serisi alin.
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kaçtan kaça kadar gidiyo ?
turkcell.com.tr/...
bence pahalı olmuş