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HTC Desire 820 video ön inceleme: 8 çekirdekli 64-bit işlemci ve dahası...

4 yıl
143,7b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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HTC yeni nesil akıllı telefon modeli Desire 820'nin duyurusunu yaptı. Qualcomm'un 8 çekirdekli 64-bit işlemcisinden gücünü alan telefon, diğer özellikleri ve tasarımıyla da dikkat çekiyor. Merak edilen tüm detaylar video ön incelememizde.
 

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DH Misafiri 2 yıl
Ben HTC dasire 820 alıcaktım bana garantisi yok kız dediler bozulduğunda falan yapmiyorlar mis dogrumu?
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Nuroxy 2 yıl DH Misafiri
Tabi ki böyle bir saçmalık mevcut değil.
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DH Misafiri 3 yıl
arkadaş htc desire 820 öncelilkle fiyat ve performans konusununda orta derceli bir telefonu üst özelliklere sahip fiyat 1400 telefon werilen parayı fazlasıyla karşılıyor htc desire 820 almak isteyenlere kesinlikle öneririm performans ekran buyuklugu (5,5)ve dış tasarımıyla ilgileri üzerine ceken bir telefon ben aldım ilk ilk defa htc markasını tercih ettim pişman olmassınız...
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alicaptain 4 yıl
Kasanın arkadan görünüşü iphone 5c ye benzemiş..
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DH Misafiri 4 yıl
htc desire 816 mi yoksa samsung s4 mü dayanikli ve garanti olrak hangisi arkdslr ltfn yrdmci olun! !!
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forumu 4 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
htc desire 816 mi yoksa samsung s4 mü dayanikli ve garanti olrak hangisi arkdslr ltfn yrdmci olun! !!

Bence s4 alin. htc alacaksaniz da one serisi alin.
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DH Misafiri 4 yıl
Bir ayrıntıda boomsound hoporlörlerin haricinde kulaklığa verilen ses konusunda da piyasanın 1. si. Abileri m8 ve e8 1.20V civarında güc verirken (örnek olarak iphone 6 1.017V) bu alet 1.941V ile besliyor kulaklıkları. Hani küçük kulak içi kulaklıkla gezene fazla ama sizde benim gibi kocaman kulaklıklarla dolaşıyosanız önemli bir ayrıntı. Ben çok beğendiğim Z3 compactı 0.30V luk ses çıkışı yüzünden terk eyleyip HTC one E8 e yönelmiştim. Bu aleti görünce biraz kötü bir ekranla 300 lira tasarruf edip hemde en iyi sese kavuşabilirim.
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DH Misafiri 4 yıl
Telefonu kullanıyorum onceki telefonum s4 birincisi kamera yonunden ekran kalitesi video oynatma yonunden ve kullanislilik yonunden s4 baya onde kullanan arkadaslar karanlik bi odaya gecsinler flasi acip tek parmagiyla kapatsinlar sonra arka kapaga baksinlar ne kadar kalitesiz bi urun oldugunu anlarlarlar kullanali bir hafta ama memnun değilim hicbir sekilde tek artisi sarji
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joebloed 4 yıl
Arkadaşlar telefonu kesinlikle önermem telefon fabrika çıkışı sorunlu ben aldım çok pişmanım ses karşı tarafa çok garip gidiyor ve bluetoot kulaklığa inanılmaz az ses geliyor ses sürekli kesilmiş gibi oluyor kvk ya yolladım yeni telefon yolladılar aynı sorun gene vardı tekrar yolladım gene geldi gene aynı şimdi 3. kez serviste telefon düşünün daha 1.5 ay oldu gene aynı olursa hakem heyetine verip para iadesi isteyeceğim o da 3 ay sürer bunu adı maduriyet aman arkadaşlar uzak durun htc bir daha tövbe!
(BU ARDA KVK TELEFON ALMANIZ KESİNLİKLE ÖNERİLMEZ MÜŞTERİ HİZMETLERİ YOK ARKADAŞLAR 11820 DİYE BİR HATTI ARAMANIZ GEREKMEKTE DAKİKASI 4.99 TL HATTIN MİLLETİ RESMEN DOLANDIRIP ÜZERİNE SOYUYORLAR DİKKAT EDİN)
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man utd 4 yıl
ÇÖP .. İps bile koymamış, 64bit&2 gb ram!
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DangerTuRK 4 yıl
Vodafone dan ayda 95x24 liraya alınırmı sizce ? 2 gb internet 500 dk 4000 sms paketiyle toplam 95 lira
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interestedintech33 4 yıl man utd
Telefonda ips lcd panel var .
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DH Misafiri 4 yıl
Arkadaşlar telefonu dün aldım süper bişi. Aldığınızda pişman olmazsınız.Telefonu çok kullanıyorum akşamı zor olsada çıkartıyor
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vforfreedom 4 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Arkadaşlar telefonu dün aldım süper bişi. Aldığınızda pişman olmazsınız.Telefonu çok kullanıyorum akşamı zor olsada çıkartıyor

kaçtan kaça kadar gidiyo ?
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isikayhan 4 yıl
fiyat belli oldu 1399 tl
turkcell.com.tr/...

bence pahalı olmuş
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hasanyağız 4 yıl
mrb cihazın türkiyede renk seçenekleri nedir.
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