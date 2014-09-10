HTC Desire 820 video ön inceleme: 8 çekirdekli 64-bit işlemci ve dahası...

HTC yeni nesil akıllı telefon modeli Desire 820'nin duyurusunu yaptı. Qualcomm'un 8 çekirdekli 64-bit işlemcisinden gücünü alan telefon, diğer özellikleri ve tasarımıyla da dikkat çekiyor. Merak edilen tüm detaylar video ön incelememizde.

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